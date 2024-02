Agricultores extremeños vuelven a cortar carreteras por situación que vive sector primario

Ep.



Agricultores extremeños han vuelto a cortar este miércoles algunas carreteras de la región en protesta por la situación que vive el sector primario y han asegurado que estos actos "deberían ir para largo".



De este modo, el agricultor Rufino Abela Velerda, presente en un corte en la carretera de Solana en dirección Almendralejo, ha criticado que con cada reforma de la Política Agraria Común (PAC) se está "estrangulando cada vez más" a los profesionales, quienes ya no pueden más, ha dicho.



"Sinceramente sabemos cultivar, sabemos crear, todo lo que tú quieras, pero el tema de la burocracia se nos va de la mano, se nos está yendo de las manos. Necesitamos técnicos, necesitamos prácticamente abogados, necesitamos gestoría que sale de nuestro bolsillo", ha criticado.



De igual modo, Rufino Abela ha demandado unos "estándares de productividad" y que todos los productos que vengan de terceros países entren "con las mismas condiciones" con las que los profesionales españoles trabajan.



Asimismo, y preguntado por cómo están los ánimos en el segundo día de protestas, ha señalado que tenían pensado cortar la autovía pero que la Guardia Civil no se lo ha permitido



"Están tomándole fotos a los tractores como si fuéramos delincuentes, a todos los tractores, cuando pasan su ITV", ha expuesto, además de pedir un poco de comprensión a los usuarios de las carreteras. "Nuestro cierre es vuestra hambre. Nosotros no producimos, vosotros no coméis", ha aseverado.



También ha hecho hincapié en que el tema de bienestar animal "ha hecho mucho daño" y ha remarcado que las protestas no solo persiguen mejorar la situación presente sino que también buscan incidir en proporcionar un futuro a sus hijos.



LAS PROTESTAS SE ESTÁN DESARROLLANDO "CON ARMONÍA"



Por otro lado, el agricultor Bernardino Lozano Gutiérrez, presente en las protestas de La Roca de la Sierra (Badajoz), en la que están unos 25 tractores, ha explicado que cada dos o tres horas permiten el paso de vehículos, aunque ha precisado que pueden circular las urgencias y aquellas personas que acudan a citas médicas.



En este sentido, ha explicado que la Guardia Civil está "respetando" las protestas, que se están desarrollando "con armonía y muy bien", además de destacar que encuentran la comprensión de la gran mayoría de los conductores.



A preguntas sobre qué previsiones tienen para la jornada de este miércoles, Bernardino Lozano Gutiérrez ha señalado que quieren estar "por lo menos" hasta las 19,30 horas y sobre futuras movilizaciones ha señalado que están recibiendo llamadas de plataformas de camiones que se quieren unir.



"A lo largo del día ya determinaremos qué vamos a hacer, si seguir o no seguir o cómo vamos a seguir porque, si los camiones se animan, pues seguiremos", ha sostenido.



En la protesta de La Roca de la Sierra también estaba presente su alcalde, Luis Pilo Cayetano, quien ha mostrado su apoyo al sector de la agricultura y la ganadería y ha pedido "a los que están ahí arriba" que "tomen nota" para propiciar un "vuelco más favorable" al mismo.



"Como sigamos así, ni hay relevo generacional, no hay tampoco apoyo desde las instituciones nacionales, tanto como autonómicas, y bueno, aquí estamos", ha lamentado, además de señalar que las acciones en Extremadura se están llevando a cabo de forma "pacífica".



También ha indicado el primer edil que los profesionales del campo están contando con el apoyo de los vecinos, que es "total" entre los habitantes del municipio.