Extremadura alcanza en 2023 una tasa de 59 donantes por millón de población

Extremadura ha presentado en 2023 una tasa de 59 donantes por millón de población, diez puntos superior a la media nacional, y el pasado año 62 extremeños fueron donantes de órganos tras fallecer, una cifra muy similar a la del 2022.



Así se recoge en el balance de la Organización Nacional de Trasplantes (ONT) que ha sido presentado este viernes en Mérida por la consejera de Salud y Servicios Sociales, Sara García Espada; la directora general de la ONT, Beatriz Domínguez, y el coordinador de trasplantes de Extremadura, Luis López.



La consejera extremeña ha dado a conocer que en la región, durante 2023, 57 personas han recibido órganos procedentes de otras comunidades y 21 personas de otras regiones ha recibido órganos de donantes extremeños.



Por centros hospitalarios, las donaciones en el Complejo Hospitalario de Badajoz han procedido de un total de 28 personas fallecidas y de una viva, en el Hospital San Pedro de Alcántara fueron de 32 donantes fallecidos y en el Hospital de Mérida de dos personas



Asimismo, y sobre la donación de médula ósea, Sara García ha dado a conocer que se han realizado 42 autotrasplantes de médula ósea en 2023, una cifra que ha ascendido con respecto al año anterior, cuando fueron 37.



"Los trasplantes mejoran y salvan vidas y durante este 2023 también se llevaron a cabo un total de 65 trasplantes renales y 25 hepáticos", ha señalado.



También, y en cuanto a la donación y al trasplante de tejidos, el pasado 2023 se han realizado 112 extracciones de córneas, 93 implantes corneales y dos donaciones de tejido óseo.



Así, la consejera ha querido dar las gracias a los donantes y a sus familias, ya que "sin ellos nada de esto sería posible". "Su generosidad en el momento más complicado y su capacidad para pensar en una tercera persona hacen que miles de personas puedan vivir con esperanza", ha manifestado García Espada.



De igual modo, ha mostrado su agradecimiento a los profesionales que forman los equipos de coordinación de trasplantes y a los medios de comunicación y a las asociaciones de pacientes por su interés en difundir y en colaborar en las labores de concienciación.



LISTAS DE ESPERA



Por su parte, y en relación a las listas de espera, 67 pacientes esperan en Extremadura una trasplante renal, 37 pacientes un trasplante de cornea y nueve un trasplante hepático.



A preguntas de los medios por los tiempos de los pacientes en lista de espera, el coordinador de trasplantes de Extremadura, Luis López, ha señalado que, aproximadamente el tiempo de espera para un trasplante hepático en Extremadura se sitúa en torno a los dos meses y el trasplante renal por encima del año.



Estos tiempos son similares a la media nacional, ya que, como ha informado la directora general de la ONT, Beatriz Domínguez, la media para el trasplante renal es de aproximadamente un año, cuando en Alemania, ha puesto de ejemplo, se espera 7 años para un trasplante renal.



Asimismo, en el caso de hígado, de corazón y de pulmón, los tiempos se encuentran en todos los casos por debajo de los 3 meses, aunque ha señalado que las urgencias "normalmente se resuelven en cuestión de 24-48 horas".



"Esto no significa que no haya pacientes que son muy difíciles de trasplantar por sus características antropométricas, por sus características inmunológicas, pero las medias la verdad es que son extraordinarias y han ido reduciéndose a lo largo de los años", ha aseverado.



EXTREMADURA "BRILLA" EN LA DONACIÓN



Asimismo, Beatriz Domínguez ha puesto en valor que Extremadura "brilla" en cuanto a la donación, con una tasa diez puntos superior a la nacional, que ya de por sí es bastante más elevada que la de los países de su entorno.



Así, y en el contexto nacional, ha valorado que el de 2023 fue "fantástico" en el ámbito de la donación, ya que ha sido el año en el que más donantes se han registrado en España.



De este modo, 2.346 personas donaron al menos un órgano tras su fallecimiento, alcanzando una tasa de prácticamente 49 donantes por millón de habitantes, que es una tasa que "más que duplica la media de la Unión Europea".



También ha subrayado que en 2023 se produjo un importante incremento en la actividad trasplantadora, con más de 5.800, superando el objetivo planteado de 5.500 trasplantes. "Es el máximo histórico y supera de manera muy importante y muy holgada el objetivo que nos habíamos planteado a nivel nacional y un 9 por ciento de crecimiento con respecto al año anterior", ha remarcado.



Esto se debe, ha explicado, al incremento en la donación de personas fallecidas, pero también al incremento en la actividad de donación de órganos en vida, ya que el año pasado fueron 435 las personas que donaron fundamentalmente un riñón y habitualmente en su entorno familiar.



Por ello, Beatriz Domínguez, quien ha agradecido la solidaridad de los pacientes y de sus familias, ha incidido en que, para lograr este éxito, es necesaria la combinación de muchos factores como la participación de un "sinfín de profesionales" y sin el efecto sumatorio de todas las comunidades autónomas.



En el caso de Extremadura, la directora general de la ONT ha remarcado la labor y la apuesta de la región, así como su contribución al sistema español, no sólo en cuanto a la actividad que desarrolla sino también cómo ayuda a la formación de profesionales con varios cursos que son "referencia nacional".



Finalmente, ha subrayado la "situación de privilegio" en la que se encuentra Extremadura, que tiene sus "dificultades por sus características geográficas" y que, aún así, ha logrado que el programa de donación resulte "extraordinario".



El coordinador regional de Trasplantes, Luis López, ha puesto en valor la generosidad de los donantes y de sus familias a la hora de ser capaces de decir que sí a la donación en el momento "más difícil que una persona puede tener" y también ha valorado la labor que desempeñan los profesionales.



En este sentido, López ha considerado que la sociedad extremeña se debe sentir orgullosa de que un grupo de profesionales permita que una persona que necesita un trasplante pueda disponer de él con la misma oportunidad y frecuencia que cualquier otro español. "Exactamente igual y con el mismo éxito", ha asegurado.



De la misma manera, ha recalcado que el sistema de donación y de trasplantes de Extremadura es "sólido" y, aunque ha sufrido los efectos de la pandemia, consiguió resistir y recuperar a niveles previos a la pandemia y por encima de la media nacional.



EXPRESIÓN ANTICIPADA DE VOLUNTADES



También, y a preguntas de los medios, la consejera de Salud, Sara García Espada, ha realizado un llamamiento a las personas que hayan tomado la decisión de ser donante de órganos, ya que pueden expresarlo en el documento de expresión anticipada de voluntades que pone a disposición el Servicio Extremeño de Salud.



La consejera ha reconocido que el registro anticipado de voluntades "va en ascenso" pero ha incidido en que se debe promover su mayor uso, teniendo en cuenta que se puede actualizar.



RETOS DE FUTURO PARA LA DONACIÓN



Por otro lado, y a preguntas sobre los retos de futuro que tiene la donación en Extremadura, el coordinador de trasplantes de Extremadura, Luis López, ha indicado que, en corto plazo, el primero es reactivar el programa de trasplante de renal de donante vivo, con la expectativa de realizar "a partir de este año o el año que viene" 6-7 trasplantes de donantes vivo anuales.



También se quiere acercar el proceso de donación a todos los hospitales extremeños, ya que no todos los hospitales son "extractores" de órganos, además de continuar con el proceso de formación de los profesionales sanitarios y retomar la donación de tejidos, que es el "hermano pobre de la donación".