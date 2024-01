Extremadura crecerá un 1,4% en 2024 y el empleo aumentará un 1,2%, según BBVA Research

Ep.

Extremadura crecerá un 1,4 por ciento en 2024, una décima por debajo de la media nacional, mientras que para 2025 el crecimiento de la región se prevé en un 2,6 por ciento, una décima que la media del país. según las estimaciones publicadas por BBVA Research este lunes.



En cuanto al crecimiento del empleo en términos Encuesta de Población Activa (EPA), este estudio lo cifra en Extremadura en un aumento del 1,2 por ciento este año, frente a un 2,3 por ciento de la media nacional.



En el conjunto del país, BBVA Research sitúa a País Vasco y Aragón como las dos comunidades autónomas que liderarán el crecimiento económico en 2024, con previsiones de un alza del PIB del 1,9% y 1,8%, respectivamente, según las estimaciones publicadas por el servicio de estudios del banco este lunes.



BBVA Research ha revisado a la baja en tres décimas el incremento del PIB de 2024 para el conjunto de España, lo que sitúa el crecimiento en 1,5%. El principal factor es el empeoramiento reciente de la actividad en la eurozona. Una parte de la industria sufre los elevados costes energéticos. Además, la incertidumbre sobre la política económica podría aumentar en los próximos meses.



Las revisiones son generalizadas a la baja en todo el territorio peninsular y sólo las Baleares y Canarias escapan de esta tendencia, aunque dejarán de ser las comunidades que lideren el crecimiento de la actividad en 2024.



Así, las correcciones de las previsiones impactan en mayor medida a las comunidades del norte, si bien BBVA Research sigue previendo que sean estas las que lideren el crecimiento económico en 2024. Por ejemplo, se han rebajado siete décimas a la baja las estimaciones de crecimiento para Navarra, hasta el 1,5%, debido a que la industria automotriz no muestra aún síntomas claros de recuperación.



De su lado, en el País Vasco se ha recortado tres décimas, al 1,9%, las previsiones para el PIB, dado que la mayor diversificación de productos industriales podría suavizar los efectos de la ralentización en Europa.



Según se advierte en el informe, la inversión puede verse especialmente afectada por un entorno de tipos de interés todavía elevados, un efecto tractor menos significativo de lo esperado por parte de los fondos Next Generation EU y la incertidumbre sobre la política económica.



En concreto, el servicio de estudios de BBVA ha alertado de que la ralentización en la ejecución de los fondos europeos se traslada a revisiones mayores que la media en algunas de las regiones más dependientes de estas transferencias públicas: Extremadura (1,4%) y Castilla-La Mancha (1,3%) se revisan en cuatro décimas a la baja. "Además, estas dos comunidades autónomas se encuentran negativamente afectadas por el arrastre que está suponiendo la sequía en una parte de su geografía", se apunta en el informe.



Por otro lado, BBVA Research señala que las menores restricciones de oferta y dificultades en competidores dan margen de crecimiento al turismo. En particular, la inmigración está permitiendo la creación de empleo en la hostelería, mientras que el sector hotelero es uno de los pocos donde la inversión crece con fuerza.



Así, el crecimiento del PIB de Baleares (1,6%) se revisa una décima al alza, y el de Canarias (1,6%) en dos décimas. Madrid (1,6%) y Murcia (1,6%) se revisan menos que España, mientras que el impacto de la ralentización europea en la industria valenciana y la sequía en Cataluña (1,4%) y Andalucía (1,4%) justifican revisiones mayores en estas comunidades.



Para 2024, la previsión de BBVA Research en cuanto al crecimiento del empleo en términos Encuesta de Población Activa (EPA) es: Andalucía (2,4%), Aragón (2%), Asturias (1%), Islas Baleares (2,3%), Canarias (2,6%), Cantabria (1,3%), Castilla y León (0,7%), Castilla-La Mancha (2,5%), Cataluña (2,6%), Extremadura (1,2%), Galicia (2,1%), Comunidad de Madrid (2,3%), Región de Murcia (2,8%), Comunidad Foral de Navarra (1,6%), País Vasco (1,6%), La Rioja (1,3%) y Comunidad Valenciana 2,8%).



ACELERACIÓN DE LA ACTIVIDAD EN 2025



Tras la desaceleración de 2024, BBVA Research vaticina una aceleración de la actividad para 2025, cuando el crecimiento podría aumentar hasta el 2,5%, en línea con la recuperación de la Unión Europea. Se espera una mejora generalizada por el avance del consumo interno y de la demanda europea, que arrastrará también a la inversión, que arrastrará también a la inversión.



Como consecuencia de lo anterior, liderarán el crecimiento las comunidades destinatarias de turismo nacional (Comunidad Valenciana (2,6%), Cataluña (2,7%), Comunidad de Madrid (2,6%) y Andalucía(2,5%), pero también algunas industriales y exportadoras, como Navarra (2,7%) y País Vasco (2,7%).



Por su parte, Asturias (2,1%), Castilla y León (2,2%) y Extremadura (2,6%) tendrán un crecimiento más débil, pero aún superior a su media histórica y que les permitirá continuar el proceso de convergencia en PIB per cápita.



REVISIÓN AL ALZA DEL PIB EN MURCIA Y C. VALENCIANA EN 2023



BBVA Research mantiene en líneas generales las estimaciones de crecimiento para 2023, situando en el 2,4% el aumento del PIB para el conjunto de España.



No obstante, los últimos datos de coyuntura llevan a algunas correcciones: al alza, destacan los casos de Murcia (tres décimas, hasta el 2,1%) y la Comunidad Valenciana (dos décimas, hasta el 2,2%), y a la baja, los de Extremadura (tres décimas, hasta el 2%), Navarra (dos décimas, hasta el 1,7%) y las Islas Baleares (dos décimas hasta el 2,9.



La previsión de crecimiento de Canarias y Madrid se mantiene en el 3%, y la de Cataluña en el 2,7%. Los últimos datos de exportaciones e industria justifican la revisión al alza en una décima en Castilla y León (2,5%), País Vasco (2%) y Asturias (2,2%), aunque no es suficiente para que las últimas dos crezcan más que España. Por el contrario, la lenta recuperación del sector industrial lleva a revisiones a la baja también en Cantabria (hasta el 1,9%).