Cuatro detenidos en Barcelona y Mérida en la operación por terrorismo yihadista

Cuatro personas han sido detenidas en Barcelona y Mérida en la operación de este martes de Mossos d'Esquadra y Guardia Civil centrada en al menos cinco sospechosos relacionados con delitos de terrorismo yihadista, entre ellos un preso en la cárcel de Brians 2 (Barcelona) de origen checheno, según han informado a Europa Press fuentes conocedoras.



Las mismas fuentes han indicado que una detención ha sido en el distrito de Sant Martí de Barcelona, otra en Martorell (Barcelona), otra en Mérida y otra en la cárcel de Brians 2.



Se trata de una investigación con registros en Rubí, Sant Pere de Ribes y Martorell (Barcelona), que afectan también a la prisión de Brians 2, y también en Mérida, y está dirigida por el magistrado de refuerzo del Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional, Joaquín Gadea.



En un apunte en la red social 'X', recogido por Europa Press, los Mossos han hecho referencia una red terrorista "con ramificaciones en varias poblaciones", y añaden que han intervenido munición, dispositivos electrónicos y documentación.



Además, han informado que el operativo policial "continúa abierto" y que no se descartan nuevas detenciones.



El juez ha decretado el secreto de las actuaciones y la previsión es que los detenidos e investigados pasen a disposición judicial entre este próximo jueves y viernes, informan fuentes jurídicas.



OPERATIVO



La operación afecta a presos en Brians, aunque inicialmente no por delitos de yihadismo. El interno de origen checheno, de hecho, es una persona que cumple condena por tenencia de armas de guerra, según precisan fuentes de la investigación.



Fuentes conocedoras han explicado a Europa Press que desde la Conselleria de Justicia de la Generalitat están colaborando en el operativo junto a los Mossos d'Esquadra.



El dispositivo policial se ha iniciado sobre las 5 horas, aunque sobre las 13 horas todavía no ha acabado.



Participan agentes de los Mossos del Grupo Especial de Intervención (GEI), de la unidad de explosivos (Tedax), del Área Regional de Recursos Operativos (Arro), de la unidad canina y de la policía científica.