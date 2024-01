PSOE presentará batería medidas para evitar "locura" que supondría paralizar Elysium City

Ep/Rd

La portavoz del PSOE de Extremadura, Soraya Vega, ha anunciado que su grupo presentará en la Asamblea una batería de medidas para evitar la "locura" que, en su opinión, supondría paralizar el proyecto de Elysium City, planteado en la localidad pacense de Castilbanco.



De esta forma, Vega ha considerado un "grave error" que la Junta no recurra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) que anulaba el decreto que aprobó el Plan de Ordenación con Incidencia Territorial y Proyecto de Ejecución de Grandes Instalaciones de Ocio (Poitegio) de dicha iniciativa.



Para Vega, "si este proyecto se cae, solo va a haber una persona culpable, que va a ser la señora presidenta de la Junta de Extremadura, la señora Guardiola", añadiendo que, con su anuncio de no recurrir, demuestra que sus intereses "van por un lado muy distinto" a los de los extremeños.



La portavoz del PSOE de Extremadura también ha acusado a Guardiola de, con esta decisión, ir "en contra de los intereses de Extremadura", además de criticar que "desoye a las partes", como la empresa promotora, el Ayuntamiento de Castilblanco y los pueblos de la comarca, quienes están a "su disposición para que este proyecto se lleve a cabo".



En este sentido, ha afirmado que no recurrir la sentencia es un "error muy grave" y que además "no se entiende", ya que supone una inversión, ha dicho, de 18.000 millones de euros, una creación de 34.000 puestos de trabajo en fase de construcción y de 26.000 ya en funcionamiento.

La portavoz socialista ha cuestionado "qué comunidad autónoma de las 17 estaría dispuesta a rechazar este proyecto. Solo una, solo Extremadura, en este caso la presidenta de la Junta de Extremadura, la señora Guardiola, y es que además no entendemos por qué. Si lo tiene todo, tiene la ley, tiene a la empresa de su lado, que ya se ha manifestado públicamente, y además tiene el proyecto".



Para Vega, "lo único" que se tiene que hacer es subsanar un trámite, un "procedimiento judicial sencillo", para poder seguir adelante con el proyecto y ha avanzado que el PSOE hará "todo lo posible" para que así sea.

Además, ha matizado que, "en esa ambición que tenemos por conquistar el futuro, en esa necesidad que tenemos de vengarnos de nuestro pasado, apostamos por desarrollo y por industria en Extremadura y es lo que trae este proyecto de Elysium City. Vamos a pelearlo y le volvemos a pedir a la presidenta de la Junta de Extremadura que reconsidere la decisión que ayer anunció. Tiene 30 días para recurrir la sentencia del Tribunal Superior de Justicia".



Vega ha pedido a Guardiola que hable con la empresa promotora, con la comarca y con el ayuntamiento, que escuche a Extremadura y a sus "necesidades" y que manifieste "sin ningún tipo de titubeos" si está o no de acuerdo con el proyecto de Elysium City.