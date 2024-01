PSOE: Situación de Elysium City es "subsanable" y la sentencia reconoce su "viabilidad"

Ep.



La portavoz del PSOE de Extremadura, Soraya Vega, ha destacado este lunes que la situación del proyecto Elysium City en Castilblanco (Badajoz) es "subsanable" tras la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx), que, como ha asegurado, reconoce la "viabilidad" de esta iniciativa.



Cabe destacar que el TSJEx ha anulado este sábado el decreto que aprobaba el Plan de Ordenación con Incidencia Territorial y Proyecto de Ejecución de Grandes Instalaciones de Ocio (Poitegio) de la ciudad inteligente Elysium City por no ser "conforme a Derecho".



Al respecto, Vega ha recalcado este lunes en rueda de prensa que el PSOE reitera su "más profundo respeto" a todas las decisiones judiciales, además de recordar que su formación aprobó la Ley Extremeña de Grandes Instalaciones de Ocio, conocida como Legio, en "solitario" y "sin el apoyo de ningún otro partido".



"Y fue una ley que hoy se demuestra que se aprobó con una ambiciosa visión de futuro y que ofrece, lo primero de todo, garantías y seguridad jurídica a las extremeñas y a los extremeños. Y, en segundo lugar, ofrece seguridad y garantías también a los proyectos industriales que ya están cambiando el modelo económico, el modelo productivo en Extremadura", ha asegurado.



LA SITUACIÓN ES "SUBSANABLE"



Del mismo modo, y sobre la sentencia del TSJEx, la portavoz del PSOE de Extremadura ha señalado que "cabe recurso" a esta sentencia, que "no es firme", por lo que la situación es "subsanable".



"Se reconoce, por tanto, la viabilidad del proyecto y lo que hace, sencillamente, es requerir informes de impacto medioambiental de los proyectos de agua, de energía, de residuos y de accesos", ha apuntado.



Soraya Vega también ha recalcado que la empresa promotora del proyecto Elysium City ha emitido una nota de prensa en la que explicaba que, "técnicamente, los informes que requiere el tribunal ya están presentados. Ahora, la compañía está esperando a que la Junta de Extremadura los requiera a la mayor brevedad posible".



Y es ahí, ha dicho, "donde está la clave", momento en el que se ha preguntado por "qué va a hacer la Junta de Extremadura además de criticar al anterior Gobierno". En este sentido, Vega ha incidido en que la Junta y su presidenta, María Guardiola, están para "defender los intereses generales" de los extremeños y "no para criticar al anterior Gobierno".



"Quienes dicen que no asumimos que estamos en la oposición son los mismos que no asumen que están gobernando y que tienen la responsabilidad de dar respuesta a los problemas que se plantean", ha añadido.



EL PSOE DICE QUE NO ESPERA "LEALTAD INSTITUCIONAL"



Por ello, Soraya Vega ha hecho hincapié en que el PSOE de Extremadura no espera una actitud de "lealtad institucional" ni el "respeto debido" por parte de Guardiola, aunque ha considerado que sería "recomendable" que en este tipo de asuntos se fijase en la "actitud de Guillermo Fernández Vara", quien, como ha dicho, "nunca utilizó este tipo de cuestiones para hacer política sectaria, para hacer política partidista, para hacer política de regate corto".



Así, los socialistas extremeños han exigido a Guardiola que "deje de lado su miopía política" y se ponga "a trabajar ya", algo que es lo que los extremeños "merecen" y "están esperando". "Pero es que, además de defender nuestros intereses, Extremadura se merece a un Gobierno, a una presidenta que apueste de manera contundente por el desarrollo, por la industrialización de Extremadura, que apueste por los proyectos que ayuden a impulsar el presente y el futuro de esta región", ha aseverado.



De igual modo, Vega ha reconocido que "existe el equilibrio entre el desarrollo y el respeto al medioambiente", algo que se ve, ha asegurado, "precisamente, en este proyecto y es en eso en lo que debe seguir trabajando el Gobierno de la señora Guardiola". "Lo tienen que hacer con urgencia, con responsabilidad y con altura de miras", ha concluido.