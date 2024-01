De Miguel: Una planta de biogás en La Coronada puede perjudicar "a la salud pública"

La portavoz ha subrayado que la instalación de la planta de biogás en La Coronada podría perjudicar "a la salud pública" y a la "calidad de vida" de los vecinos de la localidad pacense, aunque esa tecnología no sea "mala per se".



En Villanueva de la Serena, donde se ha llevado a cabo una manifestación contra la construcción de la planta, ha explicado que los extremeños "no se merecen proyectos que solo les traen contaminación, malos olores y problemas de salud", según las declaraciones recogidas por su partido en nota de prensa.



De Miguel ha abogado por la puesta en marcha de proyectos "transparentes y participativos con la población", que "no pongan en peligro la calidad de vida de las pequeñas poblaciones rurales", lamentando que los extremeños tengan "la misma factura de la luz que el resto de los españoles", pese a que produce "muchísima energía".



Por su parte, el diputado de Unidas por Extremadura, Joaquín Macías, ha apuntado que "los proyectos de renovables en Extremadura, igual que en otros sitios de España, tienen que estar sometidos también a transparencia y claridad".



Así, el diputado ha pedido que "tanto la empresa como el Ayuntamiento de Villanueva y la Consejería de la Junta expliquen muy bien en qué consiste el proyecto".



Igualmente, Macías ha afirmado que "no es posible que se cargue una y otra vez sobre los pueblos pequeños, que son los más necesitados de empleo e infraestructuras, proyectos de este tipo que conllevan también su contaminación".