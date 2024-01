La Junta defiende que la nueva ley de memoria histórica amparará "a todas" las víctimas

Ep.



La consejera de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes, Victoria Bazaga Gazapo, ha defendido que la nueva ley de memoria histórica de la región amparará "a todas" las víctimas, "no como la actual", mientras que el diputado del Grupo Parlamentario Socialista Ricardo Andrés Utrera Fernández ha planteado que, "quizás la verdadera pretensión" de la Junta es "blanquear de nuevo el golpe de Estado y la dictadura".



Este intercambio de opiniones se ha producido este jueves en la Asamblea de Extremadura durante la sustanciación de una pregunta formulada en el pleno por el diputado socialista a la Junta sobre la oposición de las asociaciones memorialistas al anuncio de derogación de la actual Ley de Memoria Histórica y Democrática de Extremadura.



Bazaga, ante dicha cuestión, ha mostrado su "máximo respeto" por las asociaciones y por su derecho a opinar, al tiempo que ha recalcado que el "empeño" de la Junta "por no condicionar a las víctimas es real", por ello ha pedido no hacer "demagogia" y "favoritismo político" con las víctimas.



"Vengan de donde vengan y víctimas de quien sea. No nos apropiemos de las leyes ni por oportunismo, ni por resentimiento, ni siquiera como protesta identitaria o de sangre. Piensen que la memoria de la historia no puede dejar atrás una guerra civil. Y recuerden que la nuestra fue cainita", ha recalcado.



De esta forma, la consejera extremeña ha señalado que aunque "únicamente hubiese una sola víctima por cualquiera de las dos partes" su derecho será tratado "con igualdad ante la ley" y a las asociaciones memorialistas ha asegurado que pueden "estar tranquilas, porque la reforma les ampara". "Nuestra reforma les va a amparar. Será un texto que ampare a todas las víctimas de la represalia, no como la ley actual", ha asegurado.



De igual modo, Bazaga ha replicado al diputado socialista que siente "no hacerle el juego", ya que le "descalifican sus mentiras, las verdades cortas estas que está diciendo", a quien, empleando palabras pronunciadas por Alberto Núñez Feijóo, ha dicho que a insultos le "va a ganar usted siempre, eso seguro".



Así, la consejera extremeña ha insistido en que, "a diferencia" del PSOE, la Junta pretende "dar soluciones a todo lo que los extremeños necesiten" y dar soluciones es, ha indicado, "impulsar una ley que ampare a todas las víctimas represaliadas políticamente, sin distinción, sin bandos".



"Una ley que reconcilie, de concordia. Una ley que no atente contra el espíritu de la transición democrática de nuestro país, que fue un éxito político reconocido y de consenso de todas las políticas", ha insistido.



También ha reconocido que la reforma de la Ley de Memoria ha sido un "debe político del PP desde su aprobación" y un "compromiso anterior al punto 48 de gobernabilidad con Vox", además de recordar que el propósito del gobierno de la Junta es "restañar las heridas de las víctimas de todas las etapas y, lo mejor, honrarlas". "Los extremeños no se merecen políticos que no sepan dialogar. Yo le vuelvo a tender la mano, hágalo, hable conmigo", ha concluido.



UTRERA RECUERDA QUE LA ACTUAL LEY FUE "CONSENSUADA"



En su turno de intervención, el diputado del Grupo Parlamentario Socialista Ricardo Andrés Utrera Fernández ha expuesto que, desde que finalizó la dictadura, es la primera vez que se sienta la "extrema derecha como tal" en este parlamento y es la primera vez que gobierna en Extremadura.



"Por lo tanto, la señora Guardiola es presidenta y usted es consejera por obra y gracia de estos cinco señores de Vox", ha asegurado, a lo que ha añadido algunas manifestaciones pronunciadas por algunos miembros de la Junta y de Vox sobre este periodo de la historia de España.



Así, según ha asegurado, la directora general de Patrimonio calificó como "combatientes a los golpistas", Vox tachó, ha dicho, a la república y a la primera democracia constitucional como "corrompidas e ilegítimas" y Bazaga misma, ha añadido, indicó que la nueva ley será una norma en la que "nadie se quede fuera".



"Señora consejera, la ley actual fue consensuada con todas las asociaciones de memoria y con la sociedad civil. Es una ley para todas las víctimas, para todas las víctimas extremeñas. Lea usted su artículo primero. Nadie se queda fuera como usted asegura", ha asegurado.



De la misma manera, ha recalcado que el PP y Vox han llegado al gobierno de la Junta hace apenas unos meses y ya tienen "en frente" a las asociaciones de memoria, a los familiares de las víctimas, a instituciones, a la sociedad civil y a toda la oposición, por lo que se preguntado "con quién pretenden, entonces, consensuar su ley de concordia".



Al respecto, Utrera ha replicado a Bazaga que no quiere recordarle cómo terminaron sus días quienes defendieron la primera democracia constitucional. "Si quiere, visite usted una fosa común, una tapia de cementerio, alguna cárcel, campo de concentración o cuneta para que usted se haga una idea", ha dicho.



Frente a eso, ha espetado que "quienes dieron el golpe de Estado", a quienes ha calificado de "terroristas", murieron en sus camas "rodeados por sus familiares y fueron homenajeados y reconocidos".



"Quizás la verdadera pretensión del Gobierno de María Guardiola es blanquear de nuevo el golpe de Estado y la dictadura", ha dicho el diputado socialista.



Finalmente, Utrera ha precisado que no se debe olvidar que la Ley de Memoria de ámbito estatal es de "obligado cumplimiento también en Extremadura". "No lo olvide", ha aseverado.