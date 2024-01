Guardiola: La lucha contra la despoblación es uno de los "principales retos" de la Junta

En Puebla de Alcocer, la presidenta de la Junta, María Guardiola, ha advertido que la lucha contra la despoblación supone uno de los "principales retos" para el Gobierno.

Durante la gala de entrega de premios Gigante Extremeño 2023, a los vecinos y vecinas de la localidad, la Jefa del Ejecutivo Extremeño ha señalado: "quiero recordar, quiero aplaudir, a todas esas personas que se quedaron aquí, en su tierra, y continuaron su proyecto de vida pese a la adversidad y la falta de oportunidades. Por no abandonar a su familia, ni a sus recuerdos, ni a sus calles y plazas. Gracias por permanecer".

Junto a Pablo Ruiz, cineasta y director del Museo del Gigante Extremeño -dedicado a Agustín Luengo Capilla, conocido con el sobrenombre de 'El Gigante Extremeño' o 'El Gigante de la Puebla'-, Guardiola ha sido galardonada con uno de los premios de esta edición por ser, de acuerdo con el fallo, la primera mujer en llegar a la Presidencia de la Junta de Extremadura.

Guardiola ha añadido: "me tomo este premio no como un reconocimiento personal sino como un guiño a mi gobierno, a mi equipo y a toda Extremadura. Porque sin las extremeñas, sin los extremeños, yo hoy no estaría aquí defendiendo este camino, esta ruta hacia nuestro mañana. Fue su confianza la que me trajo hasta aquí. Y será su confianza la que nos hará llegar a nuestros objetivos", tras recibir una réplica en bronce de la bota de Agustín Luengo.

Según la Presidenta Extremeña, "los gobiernos no pueden esperar sentados. Tienen que reivindicar lo que merecen. Siempre. A nivel local, regional y nacional. La fuerza no se demuestra en la quietud, sino en el movimiento".

Como ejemplo de ese "movimiento", Guardiola ha hecho referencia a la Agenda de Liderazgo, Modernización y Avance de Extremadura impulsada por el Ejecutivo y que pondrá plazos y números a la deuda del Gobierno central con Extremadura, defendiendo que "nuestra región necesita grandes inversiones en infraestructuras, en comunicaciones, en industria, en transformación digital, en desarrollo sostenible y en cultura".

PRESUPUESTOS 2024

Además, la presidenta de la Junta ha aprovechado su intervención para explicar que los presupuestos generales de 2024 cuentan con medidas para la atracción de inversiones, para aumentar los servicios públicos y para el apoyo al talento.

"Así como una ley de cohesión e igualdad territorial para que todos los habitantes de esta comunidad autónoma tengan las mismas oportunidades, garantizando servicios básicos e igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos, sean del municipio o la comarca que sean", ha añadido. Guardiola.

Junto con ello, ha abogado por una Extremadura competitiva, atractiva y que camine en firme hacia el progreso, "que no haya que salir de aquí para desarrollarnos, ni para conseguir el éxito, ni para llegar lejos en la vida. Que Extremadura cuente. Que Extremadura sea capaz de dar todo lo que los extremeños necesitan".

Para Guardiola, "son tiempos de cambio. Son tiempos de esperanza. Y avanzamos juntos porque amamos nuestra tierra. Porque creemos en lo que hacemos. Porque Extremadura es un gigante que camina con decisión y orgullo".