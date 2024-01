Extremadura convocará a agentes educativos y sindicatos para tratar uso del móvil en aulas

Así, lo ha señalado la consejera Educación, Ciencia y Formación Profesional, María Mercedes Vaquera, recordando que la ministra de Educación, Pilar Alegría, tras la última conferencia sectorial, emplazó a una reunión a finales de enero, para debatir sobre el uso de los móviles los centros educativos, un tema que es "muy sensible".



En este sentido, la consejera extremeña ha considerado que es "difícil" tomar una decisión al respecto, ya que puede haber una "diversidad de opiniones", por lo que, como ha indicado, desde el programa Habla 'Educ-Acción' se ha convocado a los distintos agentes del mundo educativo para que la Junta lleve una posición "consensuada".



Según Vaquera, "ya hemos convocado a los distintos agentes del mundo educativo, profesores, padres, alumnos, para hablar con ellos, porque son ellos los que lo viven día a día, que nos transmitan su opinión y cuál es su posición para nosotros como Gobierno de Extremadura poder llevar una posición, pero consensuada, no solamente con el mundo educativo, sino que también, por supuesto, tendremos la participación y contaremos con la opinión de los sindicatos".



Asimismo, ha indicado que procede del ámbito universitario, en el que las tecnologías son "básicas" para la investigación y para el mundo universitario, "yo creo que prohibirlo depende del nivel educativo en el que estemos. Yo en los universitarios en su totalidad no lo prohibiría, yo como docente sí que tenía prohibido el uso del móvil en mis clases porque no era necesario".



Así, la consejera ha asegurado que el uso "adecuado" de los móviles es el que tiene una "rentabilidad académica", por lo que, sobre el uso en niveles como Infantil o Primaria ha dicho que no sabe "hasta qué punto es útil".

Vaquero ha indicado que "yo personalmente, créanme, no tengo una opinión única para todos los niveles educativos, no la tengo y se lo digo de corazón, por eso creo que yo puedo hablar de la mía, de la universitaria, por eso creo que son los docentes y los que están con el problema diario los que nos pueden dar su opinión y su posición ante el uso del móvil".



MASCARILLAS EN EDUCACIÓN



a consejera extremeña ha considerado que, por "responsabilidad", es "bueno" usar en el ámbito educativo mascarillas si se presentan síntomas.



Vaquera ha subrayado que "nosotros, a nivel de centro educativo, no hemos puesto ninguna obligación ni ninguna instrucción para que se siga. Yo creo que como ciudadano, y yo ya no lo hablo como centro educativo, sino como ciudadana extremeña, el que se sienta con ciertos síntomas, por respeto y deferencia al resto de la población, porque a su lado puede haber personas vulnerables, debería ponérsela".