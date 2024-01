El PSOE lamenta que "lo peor de la política" invada la Sanidad a cuenta de las mascarillas

Ep./Rd.

El debate sobre la obligatoriedad o recomendación en el uso de las mascarillas en centros sanitarios y otros espacios ante el incremento de casos de infecciones respiratorias se ha trasladado este martes a la Asamblea de Extremadura, donde los grupos parlamentarios han replicado la conformación de bloques enfrentados tras la celebración del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud de este pasado lunes.

De este modo, los partidos de la oposición en Extremadura, PSOE y Unidas por Extremadura, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces de la Asamblea celebrada este martes, han arremetido contra PP y Vox por utilizar sus gobiernos en las comunidades autónomas para enfrentarse al Ejecutivo central.

Por su parte, PP y Vox han apelado a la responsabilidad de los propios ciudadanos y a los informes técnicos para mantener, en línea de la postura defendida por la consejera de Salud extremeña, la recomendación del uso de las mascarilla frente a la "imposición" de la ministra del ramo, Mónica García.

La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Soraya Vega, ha lamentado la "falta de información" sobre lo que se aborda en estas reuniones por parte de la Junta de Extremadura y se ha referido al asunto abordado este pasado lunes sobre la obligatoriedad del uso de mascarillas en centros sanitarios.

A su entender, es “lamentable que desde la Administración autonómica tilde de esperpento las decisiones que se toman en ese consejo” y ha criticado que “el PP parece que no ha aprendido nada de la última pandemia, politiza las decisiones de sanidad”.

Ante esto, el PSOE ha reclamado una actuación cohesionada del Gobierno y las comunidades autónomas y ha lamentado que, una vez más, la ciudadanía esté por encima de algunos partidos políticos como el PP.

“La gente no quiere broncas en este asunto, y la actitud del PP es todo menos conciliadora, quizá debería explicar a los colegios de médicos de esta tierra porque no ve bien la obligatoriedad de mascarillas en los centros sanitarios”, ha apostillado.

A su vez, la portavoz del PSOE ha reiterado sus quejas por el hecho de que el PP esté politizando la sanidad y abrace el negacionismo de la ultra derecha. “María Guardiola pidió al inicio de la legislatura no politizar la sanidad y en la primera oportunidad que ha tenido, ha abierto las puertas de lo peor de la política”, ha afirmado, tal y como informa el PSOE extremeño en una nota de prensa.

EL PP PIDE "CALMA Y RESPONSABILIDAD"

Por su parte, el portavoz del Grupo Popular, José Ángel Sánchez Juliá, ha defendido al respecto que la población debe "tener calma y responsabilidad" en el uso de las mascarillas.

"La consejera de Salud ha afirmado lo mismo que los Colegios Profesionales de Médicos de Extremadura: las mascarillas son recomendables porque los informes técnicos así lo dicen", ha manifestado el diputado 'popular'.

En este sentido, Sánchez Juliá ha subrayado que "en temas de salud pública los responsables políticos tenemos que estar por encima de la confrontación que está buscando el Ministerio de Sanidad".

"No puede ser que se convoque un Consejo Interterritorial, que no salga la propuesta porque no hay un acuerdo y se imponga la obligatoriedad del uso de las mascarillas", ha asegurado el diputado del PP.

Además, según sus palabras, "hay que desmontar una mentira" que han vertido tanto el PSOE como Unidas por Extremadura, y es que la Consejera de Salud sí estuvo en el Consejo Interterritorial de Salud del pasado 21 de diciembre, según informa el Grupo Parlamentario Popular en una nota de prensa.

Por ello, desde la agrupación del PP "debemos animar a la población extremeña a vacunarse, y es tremendamente importante que los extremeños acudan a su centro de salud para vacunarse contra la gripe y el Covid y que la incidencia no siga creciendo", ha sentenciado.

PARA VOX ES UNA "IMPOSICIÓN"

Una imposición que el portavoz del Grupo Parlamentario de Vox, Óscar Fernández Calle, considera propio de un gobierno con "pulsión dictatorial", en referencia a que trata de "imponer las cosas cuando no se le da la razón".

En cuanto al uso de las mascarillas, ha abogado por "la información y por la responsabilidad de los ciudadanos", al tiempo que ha remarcado que en los propios centros de salud y hospitales se está comprobando que "sin necesidad de que haya ninguna imposición, los ciudadanos de manera responsable utilizan mascarillas igual que lo utilizan los profesionales sanitarios".

Finalmente, la portavoz del Grupo Parlamentario de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ha considerado "sumamente irresponsable" hacer las declaraciones que realizó este pasado lunes la consejera extremeña sobre este asunto "ante los picos" que se están produciendo en la incidencia de gripe y de COVID y ante la "situación de desborde" de los centros de salud y hospitales de la región.

Una postura que atribuye a la "deriva de seguidismo de las políticas del Partido Popular de Madrid que no tienen en cuenta ni el bien común ni el sentido común" que sí está comprobando en "la gente de a pie" frente a unos gobernantes que "se niegan a una medida clara y evidente de prevención simplemente por hacer seguidismo, politiqueo en el peor momento".