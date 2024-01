Unidas formula 281 enmiendas parciales al PGEx 2024, moviendo cerca de 300 millones

Ep.

Unidas por Extremadura ha formulado un total de 281 enmiendas parciales al proyecto de Presupuestos de la comunidad (PGEx) para 2024 elaborado por la Junta, y con las cuales mueve en torno a 300 millones de euros.



El objetivo de dichas enmiendas es, además de "fortalecer" los servicios públicos, "garantizar" los derechos a una educación y una sanidad públicas, así como a la Dependencia, y al mismo tiempo contribuir a afrontar los "grandes retos" del cambio climático y la igualdad entre hombres y mujeres.



De este modo lo ha explicado este lunes en rueda de prensa en Mérida la portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, quien ha reprochado que, si bien la derecha y la extrema derecha "han vendido" los Presupuestos regionales para 20204 "como los más sociales de la historia", éstos "realmente" están "llenos de mentiras y de trampas" y no avanzan, entiende, hacia los "verdaderos retos como comunidad".



Entre otras propuestas, Unidas por Extremadura defiende --detrayendo lo necesario del "ingente" gasto farmacéutico actual-- una mayor dotación económica en las cuentas regionales para fortalecer la Atención Primaria; o incrementar las plazas de residencias de mayores en la comunidad.



También aboga por la bajada de las ratios en Primaria y Secundaria; aumentar las partidas para que los comedores escolares sean "universales"; apostar por la producción de resina y corcho; mayor dotación económica para mejorar las estaciones de autobuses; y "reponer" las partidas en cooperación y ayuda humanitaria "recortadas" por el Gobierno autonómico de PP y Vox.



Al mismo tiempo, Unidas por Extremadura apuesta por fomentar las lenguas extremeñas; incidir en la Ley de Memoria Histórica; recuperar el Dólmen de Guadalperal; un plan estratégico para el olivar tradicional; impulsar la bioclimatización de los centros escolares; impulsar un plan de dehesa para adaptar este ecosistema al cambio climático; y reconvertir las plazas de toros en centros culturales que estén "más adaptados a las necesidades actuales" de la sociedad.



Irene de Miguel ha reconocido que su grupo no tiene "muchas expectativas" de que se aprueben las enmiendas parciales que ha formulado, y ha lamentado que la Junta ni siquiera ha pedido hasta el momento una reunión a Unidas por Extremadura para plantear propuestas y "llegar a acuerdos".



"El Gobierno regional sólo escucha a Vox", ha criticado, al tiempo que ha incidido en que es la "primera vez" que a Unidas por Extremadura la Junta "no ofrece llegar a ningún acuerdo con la oposición" en materia de enmiendas presupuestarias.

MAYOR APUESTA POR LA SANIDAD

Así, ante la ola de gripe y Covid que se está viviendo, ha considerado necesario "fortalecer" la Atención Primaria a través de una dotación de 20 millones de euros más, después de que al PP "se le ha olvidado demasiado rápido aquello de que se necesitan más batas y menos ladrillos".

De igual modo, en sus enmiendas Unidas por Extremadura reivindica un plan de choque contra las listas de espera sanitarias con 10 millones de euros; incrementar en seis millones de euros el presupuesto del contrato de ambulancias tanto en vehículos como en salarios; y reforzar la atención en Salud Mental en cuatro millones de euros.

En Dependencia y Servicios Sociales, a su vez, la formación reivindica una mayor partida (con 5 millones de euros más) para ayuda a domicilio y para que más municipios puedan prestar este servicio desde lo público.

También pide en otra enmienda una partida específica de ocho millones de euros para adaptar las residencias públicas a unas instalaciones que den una atención "digna"; incrementar en 20 millones la dotación para incrementar las plazas residenciales municipales financiadas en convenios con el Sepad; y aumentar las ayudas a los programas de protección social que han sido "congelados" como el de la Renta Garantizada, las contingencias y los suministros mínimos vitales.

DEFENSA DE LA EDUCACIÓN PÚBLICA

Por su parte, en materia educativa, Unidas por Extremadura aboga por bajar las ratios para mejorar la calidad y las condiciones laborales de los profesionales, y para ello plantea 10 millones de euros para las plantillas de Primaria y Secundaria y tres millones de euros para la de Infantil.

Igualmente, demanda (con una partida de dos millones de euros) una mayor dotación de personal administrativo para los centros educativos; garantizar la gratuidad de libros de texto con 1,5 millones de euros; aumentar las becas complementarias para la universidad con 1 millón de euros; y ampliar la gratuidad de los comedores escolares en Secundaria con 12 millones de euros.

También, en otra enmienda Unidas por Extremadura pide garantizar que la gratuidad de los comedores escolares sea "universal" en la comunidad.

Por otra parte, en Economía y Empleo las enmiendas de la formación se centran en la dotación de "valor añadido" a las producciones propias de la región, a través de una partida de dos millones de euros para transformar en la comunidad la resina y el corcho. También quiere fomentar los mercados de abasto y los mercadillos, y ayudas para compensar la inflación a pymes y autónomos (con 6,5 millones).

En cuanto a Infraestructuras y Vivienda, las enmiendas de Unidas por Extremadura se centrarán en impulsar la rehabilitación de vivienda, sobre todo en los espacios rurales, para habilitar alquileres "asequibles". Además, plantea un millón de euros para reparar estaciones de autobuses; y fomentar el uso de la bicicleta en los entornos urbanos.

IGUALDAD

De su lado, en materia de Igualdad, Unidas por Extremadura mediante sus enmiendas abogará por el desarrollo del reglamento de la Ley LGTBI y por un plan estratégico para la mujer rural.

A su vez, en Cooperación, con sus enmiendas parciales a los PGEx 2024 pretende "reponer" las ayudas en inversión y humanitaria. "No entendemos que Extremadura no esté presente en la reconstrucción de Gaza y ayudando a los niños, las niñas, las familias palestinas que están siendo masacradas por este criminal de guerra que es Netanyahu", ha señalado Irene de Miguel.

Mientras, en materia cultural, Unidas por Extremadura formula una enmienda dotada con 180.000 euros para seguir "cumpliendo" con la Ley de Memoria Histórica, y otra de 200.000 euros para formación de concejales. "La ley de concordia de la que hablan PP y Vox nos parecen un insulto. La memoria histórica tiene que partir de la base del reconocimiento de que hubo verdugos y hubo víctimas. Las personas que fallecieron en la Guerra Civil de un bando y de otro no tuvieron el mismo trato", ha afirmado.

AGRICULTURA

Por su parte, en Agricultura, Unidas por Extremadura plantea la puesta en marcha de un plan estratégico del olivar estratégico extremeño; una mayor dotación para el programa de acompañamiento y asesoramiento al sector para adaptarse a la nueva PAC.

El fomento de las comunidades energéticas locales; o el impulso de la bioclimatización de los centros escolares son otras de las enmiendas parciales formuladas por Unidas por Extremadura a los PGEx 2024, ya que "no se entiende que sean los únicos espacios públicos donde no haya energías renovables y una adecuada climatización".

Al mismo tiempo, en Gestión Forestal, la formación plantea enmiendas para impulsar el sector resinero y la micología; un plan de impulso de la dehesa "regenerativa"; y para que "todo el dinero que va hacia nuevos regadíos" se invierta en la modernización de los regadíos históricos.

Finalmente, sobre la tauromaquia, tras afirmar que esta actividad "ya no es demandada por la ciudadanía", Irene de Miguel ha criticado que PP, Vox y también el PSOE están "obsesionados con sostener una actividad que está enferma terminal". "La tauromaquia sin dinero público se muere", ha espetado.