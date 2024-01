Miguel Ángel Morales: "El mundo municipal es la POLÍTICA con mayúsculas"

Miguel Ángel Morales Sánchez, concejal de Cedillo de 1987 a 2015 y, de 2023 a la actualidad, responsabilidad que compatibiliza con la Presidencia de la Diputación Provincial de Cáceres y la Secretaria General del PSOE Provincial Cacereño, protagoniza Conversaciones con.....Regiondigital.com, recordando su infancia por las calles de Cedillo, lo que echaba de menos a su familia cuando se tuvo que a estudiar interno con 9 años, su llegada a la política local en la lista independiente de su pueblo y como, a lo largo de 36 años en la política, valorando la complicidad y ayuda de su mujer y sus dos hijos, nunca ha dejado de pensar que le gustaría le recordaran como un "tio normal" que intenta mejorar la vida de sus vecinos y vecinas.

En la charla, subraya el valor de la política municipal, es "poner cara a la política en primera persona" y "es donde se conocen realmente los problemas reales de los ciudadanos", afirmando con rotundidad que "debería ser obligatorio que cualquier Presidente del Gobierno, cualquier Ministro, cualquier Presidente de la Junta, cualquier consejero o consejera, haber pasado por el mundo municipal.

También, recuerda con emotividad y, admiración a Charo Cordero, anterior Presidenta de la Diputación de Cáceres, fallecida en diciembre de 2020, recalcando que, de no haberse sufrido su pérdida, ella seguiría actualmente al frente de la institución provincial.

Sobre su época en la política regional, en la Asamblea de Extremadura, donde fue diputado y Vicepresidente Primero, señala que, "en el ámbito legislativo, la política es más impersonal,.....no es la pasión de la política por la política....alli hay mucho postureo, mucho teatro...eso pierde la esencia de la política...yo no creo que la política sea la confrontación la confrontación..."

Pero, sobre todo, subraya que "fundamentalmente, soy Secretario General del PSOE en la provincia de Cáceres es a lo que me debo fundamentalmente, el resto son circunstancias", reconociendo que, "la política de ahora tiene una cantidad de cosas que sobran de forma impresionante...me asquea sobremanera el enfrentamiento permanente, yo no entiendo que un Presidente de Diputación tenga que estar dando caña permanentemente a la Presidenta de la Junta, no entiendo que la Presidenta de la Junta tenga que esta permanentemente dando caña al Presidente del Gobierno....es una cosa que no tiene sentido y, perdemos credibilidad....PSOE y PP debemos entender que tenemos que hablar, yo no digo ponernos de acuerdo, sino hablar y encauzar las diferencias y buscar encuentros".

Conversaciones con....Miguel Ángel Morales Sánchez... .https://www.youtube.com/watch?v=yh5Zsd-4T-w