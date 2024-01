Vox registra enmiendas para fomentar la natalidad y mejoras para personal de la UEx

Ep



El Grupo Parlamentario de Vox en la Asamblea de Extremadura ha registrado tres enmiendas al Proyecto de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma.

El presidente del grupo parlamentario, Ángel Pelayo Gordillo Moreno, ha desgranado estas tres enmiendas, dos de ellas correspondientes al capítulo de gastos, y por tanto, con dotación económica, y otra al texto articulado.



Una enmiendas que se han elaborado con una intención de "colaboración", en el marco de la "sintonía" que mantienen en el seno del Gobierno de coalición, y con el objetivo de "mejorar" las propuestas ya presentadas por el Ejectivo de María Guardiola.



La primera de las enmiendas tiene como objetivo luchar contra el reto demográfico, especialmente en las zonas rurales, donde "realmente el problema de la despoblación y de la natalidad es más acuciante".



Para ello, reclaman un aumento de las ayudas al fomento de la natalidad en localidades de menos de 3.000 habitantes en un montante inicial de 500.000 euros, ampliables en otros 500.000 euros, para un máximo de 1 millón de euros.



En segundo lugar, Vox ha registrado una enmienda por la que se destinarían 100.000 euros a impulsar acciones en defensa de la unidad nacional, que está sufriendo "un ataque en toda regla". "El Partido Socialista está embarcado en una aventura con los grupos separatistas y los partidos separatistas, declarados enemigos de España, para incrementar fuerzas centrífugas que ponen en peligro la unidad nacional de España como la conocemos", ha señalado Gordillo.



Esta medida estará dotada con 100.000 euros, una cantidad "no muy cuantiosa", ha reconocido, pero que servirá para trata de "permear en la sociedad extremeña la idea de que la unidad nacional es un bien a proteger, no solamente porque lo dice la constitución sino porque lo dice la lógica".



Por último, han registrado una enmienda de adición al articulado para que la Junta apruebe a lo largo de 2024 un decreto para adaptar el régimen del personal docente e investigador de la Universidad de Extremadura (UEx) a la Ley Orgánica del Sistema Universitario, en especial para la percepción de quinquenios y sexenios por parte del personal laboral en las mismas condiciones que los funcionarios, lo cual es una "vieja reivindicación" del colectivo de la que se ha hecho "eco" Vox.



ENMIENDAS "MUY RAZONABLES"



A preguntas de los periodistas, se ha mostrado confiado en que las tres medidas que, ha reiterado, han sido previamente negociadas con el PP, saldrán adelante con el apoyo de esta formación, porque además "tampoco son unas enmiendas disparatadas ni destinadas a poner piedras en el camino", que es como ha definido a las enmiendas del Grupo Socialista.



"Son unas enmiendas muy razonables", ha señalado, para reiterar que Vox forma parte del Gobierno, así como ha vuelto a asegurar el apoyo de su formación a las cuentas del Ejecutivo de María Guardiola para que salgan adelante, tal y como adelantó en el debate de totalidad.



Por último, sobre las enmiendas de los grupos de la oposición, PSOE y Unidas por Extremadura, ha confesado que están "sorprendidos" por la cantidad de enmiendas presentadas, que ha definido como "fuegos de artificio para poner en pie lo que no fueron capaces de sacar en la enmienda a la totalidad", en un ejercicio de "filibusterismo político".