Guardiola apela al “diálogo” y al “entendimiento” en el tradicional Mensaje de Fin de Año

DISCURSO FIN DE AÑO - Íntegro

Buenas noches, Extremadura:

Me dirijo a vosotros desde el Museo Helga de Alvear en la ciudad de Cáceres. Un espacio público dedicado al arte contemporáneo, la experimentación y el desarrollo comunitario.

La cultura en nuestra tierra no es sólo un refugio para nuestra memoria, sino una realidad viva; una parte esencial de nuestro presente, de nuestra vida cotidiana, y el reflejo de nuestra capacidad para avanzar, para expresarnos, para buscar el entendimiento, la armonía y la belleza.

Helga de Alvear, la generosa mujer que ha hecho posible este lugar, dijo que el arte nos habla de nuestro tiempo y de nosotros mismos. Que el arte es capaz de crear lenguajes que expliquen el mundo que nos ha tocado vivir. Un mundo del que, a menudo, sólo rozamos la superficie.

Vivimos tiempos inciertos y tragedias para las que no encontramos explicación. Se eterniza la guerra en Ucrania y el enfrentamiento entre el Estado de Israel y el grupo terrorista Hamas está costando la vida a muchos inocentes. Para ellos tendré mi primer recuerdo.

Porque Extremadura no es ajena al dolor de los demás. Ser extremeño es una forma de entender la vida. Es un posicionamiento ante los vaivenes y la incertidumbre de nuestra existencia. Ser extremeño es confiar en el mañana, es no perder la esperanza, es avanzar con firmeza hacia el horizonte.

Igual que la cultura, el esplendor de Extremadura no puede habitar exclusivamente en el pasado. Debe ser un asidero para el presente y una aspiración de futuro. Debe ser orgullo, ambición y coraje para hacer realidad nuestros proyectos. Para elevar nuestra voz. Para conseguir lo que merecemos. Ni más ni menos que lo que merecemos.

Del mismo modo en que la pintura o la escultura se crea con las manos, nuestro mañana también saldrá de ellas. De nuestro trabajo, de nuestro esfuerzo, del aprendizaje de nuestros mayores y de la fuerza de nuestros jóvenes.

La Junta de Extremadura ha presentado unos presupuestos que inician el cambio en esta tierra. Para que las familias vean aliviadas sus economías domésticas. Para que los autónomos, para que las pymes, encuentren acomodo en Extremadura. Para que el campo tenga garantizados sus servicios públicos. Medidas enfocadas a crear empleo de calidad. Para que nadie tenga que salir a encontrar oportunidades fuera. Queremos que el talento extremeño se quede en la región. Queremos competir, queremos crecer, queremos progreso.

En este año que termina hemos celebrado elecciones autonómicas. Quiero agradecer el apoyo que hemos recibido. Siento una gran responsabilidad y un compromiso con todos los extremeños, votaran a quién votaran, que me anima a trabajar sin descanso en estos tiempos difíciles.

No voy a dejar pasar el tiempo en vano. Este año quiero hablar de retos y de desafíos. De la modernización de nuestras infraestructuras, de la batalla contra el cambio climático, de los efectos económicos de las guerras. De la cesta de la compra, de los alquileres e hipotecas… El nuestro va a ser un Gobierno valiente, que va a tomar decisiones, que no va a esperar sentado a que los problemas se solucionen solos. Vamos a afrontar estos y otros problemas que nos desvelan, que nos preocupan. Queremos caminar de vuestra mano. Queremos llegar a donde nunca habíamos llegado antes. Queremos seguir escuchándoos.

Como sabéis, el presupuesto para 2024 es el de mayor cuantía en la historia de Extremadura. Siete de cada diez euros se destinarán a servicios públicos como la educación, la sanidad o la dependencia. Esta es nuestra ruta y estas son nuestras prioridades. Y os tenemos a vosotros. La fuerza de esta tierra. Su corazón. Su verdadera razón de ser. Y vamos a recorrer juntos el

camino.

En los próximos meses, impulsaremos la estrategia ALMA. La Agenda de Liderazgo, Modernización y Avance de Extremadura. Queremos que nuestras reivindicaciones sean escuchadas en Madrid. Queremos que el Gobierno de España haga público y materialice su compromiso con nuestra tierra. Es una cuestión de lealtad, de reparación histórica y de compensación tras años de abandono y omisión.

Así lo exige nuestra Constitución. En su artículo 138 dice que «el Estado garantiza la realización efectiva del principio de solidaridad […] velando por el establecimiento de un equilibrio económico, adecuado y justo entre las diversas partes del territorio español» y en su apartado segundo: «Las diferencias entre los Estatutos de las distintas Comunidades Autónomas

no podrán implicar, en ningún caso, privilegios económicos o sociales». No queremos muros, queremos puentes. No queremos promesas, queremos hechos. Extremadura es ahora.

Y no me quiero olvidar hoy de la violencia de género. Ha sido uno de los peores años en cuanto a asesinatos: 52 mujeres han muerto a manos de sus parejas o exparejas. Es una cifra insoportable. Aprovecho este mensaje para mandar, de parte de todos los extremeños, un abrazo afectuoso y comprometido a sus familiares. Honraremos su memoria cada día combatiendo el machismo con todos los medios que estén a nuestro alcance.

Me despido con un recuerdo a los que hoy nos faltan. Espero que podáis sobrellevar su ausencia en estos días tan emotivos y familiares. Y que esas sillas vacías se llenen, tan pronto como sea posible, de felicidad, de infancia y de esperanza. Siempre vivirán en nosotros. El recuerdo también es un motivo para seguir andando.

Y soy consciente de vuestras preocupaciones. Para muchos, estas fiestas son un verdadero esfuerzo económico. Está siendo la Navidad más cara en décadas. En una situación tan complicada, los responsables públicos no podemos dedicarnos a discutir y a enfrentarnos por cuestiones ideológicas o partidistas.

Yo creo en el diálogo y en el entendimiento. Por eso espero que en el nuevo año podamos trabajar de la mano de todos los partidos con representación en la Asamblea. Y que podamos transmitir a los ciudadanos nuestra altura de miras, nuestra responsabilidad y nuestro compromiso con esta tierra, que siempre ha estado por encima de las siglas.

Somos el fruto de tres tiempos: El que pasó, el que vivimos y al que nos dirigimos. Pasado, presente y futuro de Extremadura. Por eso pienso en el legado que dejaremos a las generaciones venideras tras nuestro paso por las instituciones. Por eso pienso que, sin memoria, sin honradez y sin ilusión, no somos nada.

Y vuelvo a destacar este lugar en el que nos encontramos, este Museo de Arte Contemporáneo donde la cultura intenta explicar el tiempo que nos tocó vivir. Este tiempo de luz y sombra. Este tiempo de esperanza y decepciones. Este tiempo de alegría, pese al dolor y la pérdida. Quedémonos con el brillo de nuestros días. Sigamos avanzando juntos. Aprovechemos el tesoro de la vida.

Y brindemos, con cava extremeño, por Extremadura. Por esta comunidad que presido con un orgullo indescriptible. Por esta región de honestidad, generosidad y certezas. Por este paisaje hermoso que son sus campos, sus localidades y sus gentes. Por esta tierra que mira con decisión a su mañana.

Feliz Navidad y que el 2024 nos traiga a todos sonrisas, fuerza y claridad. Muchas gracias, buenas noches y feliz año nuevo.