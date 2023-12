Junta defiende que servicio de ayuda a domicilio se prestará con "coherencia" y "equidad"

Ep.



La consejera de Salud y Servicios Sociales, Sara García Espada, ha defendido que el servicio de ayuda a domicilio del Sistema para la Autonomía y la Dependencia se prestará con "coherencia" y "equidad".



García Espada respondía de esta forma a una pregunta formulada en el pleno de la Asamblea de este jueves por la diputada socialista Nayara María Basilio Gómez, quien ha acusado al gobierno presidido por María Guardiola de no creer en la Ley de la Dependencia.



En su intervención, la consejera extremeña ha criticado al Grupo Parlamentario Socialista por "faltar a la verdad" haciendo política con un tema "tan sensible" como la dependencia y ha asegurado que el servicio de ayuda a domicilio "está y estará garantizado".



No obstante, ha señalado que ahora el reparto de los fondos atiende a la "coherencia y equidad" y ha añadido que el actual Ejecutivo extremeño, ante el reparto de subvenciones directas y para acabar con un "agravio comparativo entre municipios", va a fomentar desde el Sepad el uso de los Programas de Cooperación Económica Municipal (PCEM).



Este instrumento, ha dicho, contempla "criterios objetivos de reparto", atendiendo a localidades con más riesgo de despoblación y población envejecida. "Por tanto, el reparto de subvenciones del servicio de ayuda a domicilio hará a través de un PCEM aprobado en la Cople por unanimidad", ha asegurado.



Asimismo, y ante las acusaciones de recorte en los fondos, la consejera ha explicado que corresponde a tres ayuntamientos que han rechazado de forma expresa esta ayuda, mientras que ha añadido que todos los ayuntamientos beneficiarios de la subvención mantendrán la cuantía que se les venía abonando, incluso aumentada en algunos casos.



Asimismo, García Espada ha recalcado que los alcaldes de los municipios que prestan el servicio de ayuda a domicilio han sido informados "por escrito" de la cuantía que iban a recibir este 2024 y del número de horas de ayuda a domicilio.



"Este gobierno de nuestra presidenta María Guardiola sí cree en la Ley de Dependencia, pero con hechos. Porque el Sepad, por primera vez en la historia, su presupuesto roza los 500 millones de euros, lo que supone un incremento de más de 26 millones de euros con respecto a su gobierno. Por tanto, dejen de faltar a la verdad, dejen de intentar engañar a los extremeños porque ante calumnias, hechos", ha dicho.



CRÍTICAS DEL PSOE

Por su parte, la diputada socialista Nayara María Basilio ha criticado que, a fecha 28 de diciembre, los beneficiario del servicio público de ayuda a domicilio de 25 localidades extremeñas están sin saber si el 1 de enero contarán con este servicio y los auxiliares "sin saber si continuarán con su empleo".



Asimismo, ha lamentado que "aún no se han puesto en contacto con la mayoría de los alcaldes" de los municipios afectados o con la Fempex, además de incidir que las localidades en cuestión deberían tener consignados en sus presupuestos la dotación económica para dar continuidad al servicio.



"Cuatro días tienen ustedes para que eso ocurra. Si no, mucho nos tememos los socialistas, que el número de localidades que ofrecen este servicio público va a disminuir considerablemente o quizás eso sea lo que ustedes estén buscando en su afán de privatizar y recortar", ha aseverado.



En este sentido, ha incidido, el gobierno presidido por María Guardiola, "con su inoperancia", no solo está "coartando" el servicio público de ayuda a domicilio, sino que además está "engañando" a los extremeños, ya que detrás de la disminución de la partida presupuestaria con la se dota este servicio está el incumplimiento del Real Decreto 675 del 2023, donde se aumentan las horas e intensidad de dicho servicio.



"Dejen de engañar a los extremeños. El Gobierno de María Guardiola no cree en la ley de la dependencia. Ustedes no creen en la ley universal que garantiza la atención y los cuidados básicos a nuestros mayores o dependientes. Para ustedes, señora consejera, no importan las personas, les importa más borrar todo lo que implique socialismo, aunque eso suponga llevarse por delante el bienestar y el reconocimiento de los derechos sociales conseguidos", ha espetado.



Del mismo modo, la diputada de Grupo Parlamentario Socialista ha criticado que con el nuevo Ejecutivo regional "todo es falta de transparencia", además de estar "faltando el respeto" a los alcaldes y demostrar una "falta de compromiso social con aquellos extremeños y extremeñas que más lo necesitan".