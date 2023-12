Guardiola pide a Ministro Transportes se sienten "cuanto antes" para tratar problemas

Ep/Rd

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha pedido al ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, que se sienten "cuanto antes" para abordar los principales problemas que tiene la región pues, "es una cuestión de justicia y de igualdad".



Según Guardiola, "uno de ellos lo ha podido sufrir en sus propias carnes, como es el de la conectividad, en materia ferroviaria sobre todo y también de autovías que nos deberían conectar con el sur y con el este de la península".

Así, lo ha indicado, durante la toma de posesión del nuevo delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, con la presencia del ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, quien ha acudido casi 50 minutos tarde por un retraso en su vuelo.

Sobre esta circunstancia, no ha querido "desaprovechar la ocasión" dada la presencia del ministro, al que ha dado la bienvenida a la región, donde les "encantará recibirle muchas veces", reclamando se sienten "cuanto antes" y que está "a su disposición" pues, los problemas de conectividad hacen que el crecimiento y el desarrollo de Extremadura "vaya más lento" y que "está lastrando nuestras posibilidades de crecer".



Según la Jefa del Ejecutivo Extremeño, "también lo ha dicho muy bien el ministro, yo creo que los extremeños hemos esperado bastante, hemos tenido mucha paciencia y no merecemos más prórrogas, es una cuestión de absoluta justicia y de igualdad y yo, de verdad, que me pongo a su disposición para trabajar con la máxima lealtad".

Al mismo tiempo, ha reconocido que le ha gustado "mucho" escuchar las palabras del ministro, quien ha remarcado que Extremadura "es la prioridad del Gobierno" y "al menos" de su ministerio, una región que "no es precisamente un lugar que se queje de sus infraestructuras por exceso ni de vicio, se queja por necesidad".



Para Guardiola, Extremadura "necesita más de líneas verdes, blancas y negras" que de las llamadas "líneas rojas". "Créanme cuando les digo que no me refiero a los colores de ningún partido. Me refiero a esa expresión de moda en el debate político español donde se fijan muros, límites o fronteras infranqueables y que bloquean la posibilidad de negociación entre las formaciones mayoritarias, o que convierten cualquier colaboración entre instituciones en un imposible".