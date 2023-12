Quintana propone reuniones periódicas para tratar infraestructuras pendientes en la regió

Ep/Rd



Concretamente, ha indicado que serian reuniones periódicas para abordar todos los temas relaciones con las infraestructuras en Extremadura con todos los actores implicados.



En este sentido, se ha referido al Gobierno, los organismos y empresas que correspondan, la Junta de Extremadura, las diputaciones, la Fempex, los grupos políticos, los sindicatos, la patronal y los colectivos sociales, en aras de hablar y "dar verdaderas soluciones a los problemas que vayan surgiendo, pero también para hacer reivindicaciones, pedir cuentas y para hacer propuestas".



Lo ha planteado en el acto, con la presencia del ministro de Transporte y Movilidad Sostenible, Óscar Puentes, o la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, entre otras autoridades.



"Las puertas van a estar abiertas para todos, no se va a obligar a nadie a venir, ahora bien, todos tenemos una responsabilidad, una obligación que cumplir y una confianza que nos han depositado los ciudadanos a la que dar cumplida cuenta", ha señalado, para remarcar: "nuestra obligación de servicio público no tiene otra razón de ser y, sobre todo, debemos estar a la altura de los que Extremadura se merece".



En este mismo sentido, el delegado del Gobierno ha expuesto que quiere que "esta tierra sea un futuro no muy lejano" añadiendo que "en nuestras manos está, y el tiempo de las excusas se acabó".



Se ampliará