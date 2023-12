Extremadura perdió 38 millones del FEDER 2014-2020 por sanciones de Bruselas

La consejera de Hacienda y Administración Pública, Elena Manzano, ha explicado este viernes la "difícil" situación en la que se ha encontrado el Gobierno de María Guardiola el Plan Operativo Feder 14-20.

"Les voy a contar lo que estamos sufriendo con el PO FEDER 14-20", ha dicho en la Asamblea de Extremadura durante el debate de dos enmiendas a la totalidad de los PGEx para 2024, que han presentado tanto el Grupo Parlamentario Socialista como el de Unidas por Extremadura.

Así pues, la titular extremeña de Hacienda ha revelado que en junio de 2021, la Intervención General de la Junta de Extremadura "determinó que durante el ejercicio contable 2020-2021 el porcentaje de gasto irregular declarado a la Comisión Europea era de un 8,24 % y en el ejercicio contable 2021-2022 este porcentaje de gasto declarado irregular se situó en un 12,65 %".

"En ambos ejercicios, el límite máximo para la tasa de error de las operaciones se situaba en un 2 %", ha alertado, según informa la Junta en una nota de prensa.

Ante esta situación, ha proseguido, la anterior Vicepresidencia Primera y Consejería de Hacienda y Administración Pública, Pilar Blanco-Morales, decidió implementar "supuestamente" dos planes de medidas correctoras y preventivas, a fin de mejorar el funcionamiento del sistema de gestión y control, "pero finalmente no lo hizo".

Seguidamente, tal y como ha continuado, el 24 de mayo de 2022, la Comisión Europea manda una primera carta de advertencia en la que se pide que se adopten medidas preventivas y correctoras y, ante la falta de medidas, el 10 de mayo de 2023 "la Comisión Europea decidió interrumpir los pagos intermedios del Programa Operativo e iniciar un procedimiento de suspensión, debido a la existencia de una deficiencia grave en el funcionamiento efectivo del sistema de gestión y control del programa operativo".

Una situación que, según ha lamentado Manzano, ha generado correcciones financieras por importe de 22.651.918,36 euros para el ejercicio 2020-2021, y de 15.775.255,74 euros, para el 2021-2022, "dinero que han pagado todos los extremeños y que no se va a recuperar".

"No hemos querido contar esto antes de tener implementados los planes que van a ser examinados por la Intervención General, y porque no queremos que se ponga en duda la capacidad de nuestra Comunidad Autónoma para la gestión de los fondos ante las instituciones europeas, pero ya no", ha advertido.

Y es que, según sus palabras, "este gobierno está en vías de resolver el enorme problema que ustedes han generado", ha sentenciado dirigiéndose a la bancada socialista.