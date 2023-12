El PSOE pide la devolución de los PGEx 2024 porque "cortan las alas" a Extremadura

Ep.



El Grupo Socialista en la Asamblea de Extremadura ha solicitado en el pleno de la Cámara regional la devolución del proyecto de ley de Presupuestos de la comunidad (PGEx) para 2024 que ha elaborado la Junta y la articulación de uno nuevo, por considerar que el presentado por el Gobierno autonómico de coalición PP-Vox "corta las alas" a la región y encierra "recortes" y "retroceso".



Así, y con el objetivo de que Extremadura cuente realmente con unas cuentas autonómicas "justas, equitativas, solidarias, progresistas, redistributivas e igualitarias", el PSOE propone --entre otras cuestiones-- unos presupuestos que incrementen su dotación en 247 millones de euros sobre los presentados por la Junta, así como que se articule en la comunidad una fiscalidad "equitativa" revirtiendo los "privilegios fiscales" actuales.



De este modo lo ha señalado la portavoz del PSOE en la Asamblea, Soraya Vega, durante la defensa este viernes en el pleno de la Cámara regional de la enmienda de totalidad formulada por su grupo a las cuentas autonómicas para 2024 con el argumento de que las cuentas presentadas por la Junta no tienen "visión de futuro".



Así, el PSOE propone en su enmienda un decálogo de medidas que persigue ampliar las cuentas para "ampliar el efecto de las mismas en la sociedad" y paliar la "falta de alma y de ambición" de los PGEx 2024 que encierran "las mismas recetas de siempre" de "bajar los impuestos a los ricos y recortar lo público", porque el PP "es la derecha de siempre que beneficia a los que más tienen a la vez que carga en los que más necesitan".



También exige que la Junta "cumpla" la Ley de Cooperación y que las políticas sociales suban en los PGEx 2024 "como mínimo en la misma proporción" que los del año anterior; así como que se destine "más dinero" a la obra pública"; y que apueste por la lucha contra la emergencia climática; así como que recupere la Consejería de Igualdad.



EL PP "REPITE ERRORES"



Con ello, tras indicar que la ley de Presupuestos "es la ley de más calado" de todo el año "sobre todo porque representa una declaración de intenciones, el para qué se quieren poner en marcha políticas y cuáles son prioritarias", es decir, su "ideología", la socialista ha dicho que las intenciones de los PGEx 2024 "no son buenas" y el para qué de las políticas que se quieren impulsar "no son las que Extremadura necesita".



En este sentido, ha remarcado que con los presupuestos que ha presentado la presidenta de la Junta, María Guardiola, "fiel a sus ideales repite los mismos errores del PP de siempre, del PP más rancio, esta vez aderezado con las añoranzas de Vox", y "condena a Extremadura a retroceder en vez de avanzar, a parar en vez de seguir avanzando" y "le cortan las alas a Extremadura".



Así, tras un inicio de legislatura "convulso" por parte de la "presidenta de la mentira", ha afirmado que los PGEx 2024 son "los presupuestos de la mentira" y "con los que (María Guardiola) empieza a pagarle las facturas a los socios de Vox para seguir ocupando el sillón de presidenta de la Junta".



Según ha indicado, los PGEx 2024 "son unas cuentas plagadas de recortes, de mentiras, de injusticias y de pagos a Vox", porque "entierran de manera definitiva la gratuidad universal de los comedores escolares y de las aulas matinales", mientras la Junta "perdona 70 millones de euros a los ricos" de la comunidad en el impuesto de Patrimonio y "sube" el tramo autonómico del IRPF a las familias extremeñas.



"Guardiola ha elegido la herencia del PP más rancio, que rompe la regla sagrada de la redistribución de la riqueza", ha espetado la portavoz del Grupo Socialista, quien ha considerado que los PGEx "vienen a imponer que ya no paga más el que más tiene para que reciba más el que más lo necesita" debido a la "ideología" del Ejecutivo autonómico actual.



Así, ha considerado que María Guardiola "ha elegido mal" y Extremadura "empieza a sufrir las consecuencias de su nefasta gestión", porque los PGEx 2024 encierran un crecimiento "raquítico, casi la mitad de lo que podían crecer", con "sólo un 4 por ciento" de incremento respecto al anterior presupuesto.



Además, ha afirmado que las cuentas "crecen pese" al Gobierno regional y "crece gracias" al Gobierno de España y a la gestión socialista de la anterior legislatura en la comunidad. "Crecen porque los ingresos procedentes del sistema de financiación autonómica crecen en 600 millones de euros", ha destacado.



RECORTES EN COOPERACIÓN



La portavoz socialista también ha advertido de que los PGEx 2024 "recortan" más de un 25 por ciento en materia de cooperación, lo que supone "una humillación"; así como que es "mentira" que los presupuestos sean "sociales", ya que "las políticas sociales crecen de manera raquítica e injusta"; y que encierran "recortes del 25 por ciento" en Memoria Democrática por las "exigencias y facturas de Vox que Guardiola paga gustosa y religiosamente".



De igual modo, ha criticado que la Junta "elimina" la Consejería de Igualdad, algo que "es injusto y peligroso para Extremadura"; así como que los PGEx "suponen un recorte en las ayudas que los agentes sociales reciben" debido a que "Vox entienden que la patronal y los sindicatos son un chiringuito".



Ha criticado también que la consejería de Vox "cuesta a los extremeños 1.607 euros al día", algo que a su juicio "es un chiringuito".



MENTIRAS E INJUSTICIAS



"Recortes, mentiras e injusticias es lo que nos encontramos en estos presupuestos", ha reiterado Soraya Vega, quien ha considerado que las presentadas por la Junta son unas cuentas que "no responden a los problemas de la región", como el paro, porque en dos meses de Gobierno PP-Vox "se han destruido 11.000 empleos" en la comunidad.



Además, ha lamentado que la respuesta de los PGEx para la inflación "no existe"; así como que las cuentas elaboradas por la Junta "no dan respuesta" al déficit de la región, ni a las necesidades del campo ni de los jóvenes, ni a la sanidad pública.



Al mismo tiempo, durante su intervención Vega ha recordado que Guardiola ha recibido una "herencia" por parte del anterior Gobierno autonómico del PSOE que "pone encima de la mesas una Extremadura líder en la nueva revolución verde y digital con proyectos industriales en marcha por valor de más de 20.000 millones de euros", con cifras de paro por debajo de los 80.000 parados, con una tasa de abandono escolar "de las más baja del país", con el "mejor" pago a proveedores de España.



Otra "herencia" de María Guardiola es la "ideológica" y la "política", según ha dicho la socialista, porque ésta "es la heredera del PP de Monago, con el que trabajó como secretaria general, y heredera del PP que cuando gobernó esta tierra alcanzó las 184.000 personas en paro" y "acabó con las becas de libros" y "dejó a muchos extremeños en la caja B de las listas de espera (sanitarias).



Ha pedido también a Guardiola que "cuente bien" que gracias a la negociación del anterior Ejecutivo regional del PSOE la región recibirá "más de 500 millones de euros más" que en el periodo anterior en fondos europeos. "Esto es fruto del compromiso del Gobierno de España con Extremadura, porque cuando el PSOE gobierna en Madrid a Extremadura le va mucho mejor", ha incidido.



En la misma línea, ha solicitado a Guardiola que "cuente la verdad" de que "pese a que reciben más de 600 millones de euros" el PGEx "sólo" crece en algo más de 300 millones de euros.