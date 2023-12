La Asamblea debatirá el viernes las enmiendas a la totalidad de PSOE y Unidas al PGEx 2024

Ep.



La Asamblea debatirá este viernes, 15 de diciembre, las enmiendas a la totalidad presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista y por el de Unidas por Extremadura a las primeras cuentas regionales confeccionadas por el gobierno de coalición entre el PP y Vox, quienes han avanzado que rechazarán dichas enmiendas.



Así, los grupos que han solicitado la devolución de las cuentas han criticado los recortes presentes en las mismas, mientras que el PP y Vox ha mostrado su satisfacción ante sus primeros presupuestos, que en el caso de Vox es moderada y ha adelantado que trabaja en la presentación de enmiendas parciales.



La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Soraya Vega, ha expuesto que su grupo ha presentado una enmienda a la totalidad de los PGEx por estar caracterizados los mismos de "mucha pereza, muy poca ambición y demasiada pleitesía a la ultraderecha".



En este sentido, Vega ha criticado la subida del 22 por ciento en la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural, que está en manos de Vox, y que, en su opinión "obedece al pago de la factura que la señora Guardiola abona gustosamente y sin ningún tipo de complejos a la extrema derecha para mantenerse en el sillón de la presidencia de la Junta de Extremadura".



"¿Alguien pensaba que nos iba a salir gratis a las extremeñas y a los extremeños el gobierno de coalición del Partido Popular y Vox?. Si alguien tenía alguna duda en estos presupuestos ya comprueba que no, ni nos sale gratis ni tampoco nos hace mejores la coalición del Partido Popular y Vox en Extremadura, hace que paguemos muchos más peajes", ha asegurado.



Finalmente, la portavoz socialista ha recalcado que presentar una enmienda a la totalidad a los presupuestos "de la mentira" y de la "falta de ambición" es "progresista", "social" y de "izquierda".



ENMIENDA DE UNIDAS



En el turno de Unidas por Extremadura, su portavoz, Irene de Miguel, ha explicado que la enmienda de su grupo pide la devolución de los PGEx por considerar que es un presupuesto "sumamente injusto" y "sumamente ineficaz" para afrontar los retos que tiene la región.



De esta forma, ha asegurado que es "injusto grabar a la renta y no a la riqueza", además de dar al traste con el "principio de corresponsabilidad fiscal" de las comunidades autónomas.



Así, De Miguel ha planteado que el proyecto de presupuestos para 2024 es "ineficaz" porque mientras que en las cuentas crecen un 4,4 por ciento el gasto social solamente sube un 3,5 por ciento, además de criticar que la sanidad aumente solo un 3,53 por ciento o la cultura un 1,82 por ciento.



"Un presupuesto que crece no entendemos que haya recortes y, obviamente, estos recortes obedecen a que no son prioridades del Ejecutivo ni la juventud, que tiene un recorte bajando al 1,11 por ciento, ni el Programa de Inclusión Social", ha aseverado, áreas a la que ha sumado la cooperación al desarrollo, "que se lleva la palma con un recorte del 26 por cuento".



También ha indicado De Miguel que el "peaje de la ultraderecha es claro" en los recortes y en cuestiones como la memoria democrática, partida que pasa a renombrarse, ha criticado, como "memoria para la reconciliación y la concordia".



Por otro lado, la portavoz de Unidas por Extremadura ha tachado como "curioso" que la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural, en manos de Vox, con "pocas competencias", haya aumentado su presupuesto un 22 por ciento y un 800 por ciento el dinero destinado a la tauromaquia.



"Estos presupuestos son injustos, son extremadamente ineficaces, y además profundizan en las políticas que han llevado a Extremadura al lugar que ocupa actualmente. Para nosotros, estos presupuestos son continuar con la herencia más negativa, que no va a dar soluciones a los verdaderos problemas que tiene Extremadura, como son el paro, como son la precariedad, la desigualdad y la despoblación. Por eso hemos registrado ya esta enmienda a la totalidad", ha recalcado.



POSICIÓN DE PP Y VOX



Ante las enmiendas a la totalidad presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista y por el de Unidas por Extremadura, los grupos del PP y Vox han defendido las cuentas presentadas por el gobierno de coalición en Extremadura entre ambas formaciones.



En esta línea, el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, José Ángel Sánchez Juliá, ha considerado que las dos enmiendas a la totalidad presentas por el PSOE y Unidas por Extremadura son "totalmente irresponsables" y ha dicho que estos grupos deberían explicar "muy bien a todos los extremeños por qué quieren tumbar las cuentas más altas" y con el "mayor gasto social de la historia de Extremadura".



"Siete de cada diez euros están destinados a financiar las políticas sociales que van a afectar en el día a día de todos los extremeños. 4.992 millones de euros destinados a políticas sociales que el Partido Socialista y Unidas por Extremadura quieren decirle que no", ha incidido.



Sánchez Juliá también ha puesto en valor que los PGEx para 2024 buscan acabar con las listas de espera en dependencia, construir nuevos centros de salud o devolver el esfuerzo que han hecho durante los últimos años los ciudadanos bajándole los impuestos.



"Un presupuesto que crece en todos sus ámbitos, un presupuesto social, un presupuesto económico, un presupuesto por y para los extremeños y que, sin ningún tipo de argumento, la oposición destructiva que están haciendo tanto el Grupo Parlamentario Socialista como Unidas por Extremadura quieren tumbar. Evidentemente, el Grupo Parlamentario Popular va a rechazar esas enmiendas a la totalidad porque no estamos mirando unos presupuestos del Partido Popular ni unos presupuestos de María Guardiola sino los mejores presupuestos para el millón de extremeños", ha destacado.



Por su parte, el portavoz de Vox, Óscar Fernández Calle, ha resaltado que los miembros de su grupo están "contentos" y "moderadamente satisfechos" con el presupuesto para el próximo ejercicio, aunque ha avanzado que ya trabajan de cara a la presentación de enmiendas parciales a las cuentas.



Así, y en cuanto a las enmiendas a la totalidad que han presentado tanto el Grupo Socialista como Unidas por Extremadura, Fernández Calle ha recalcado que no le sorprenden "en absoluto ni el fondo ni la forma", ya que están "acostumbrados a las mentiras constantes de la izquierda".



"Vamos, por supuesto, a rechazar las enmiendas a la totalidad, como no puede ser de otra manera, porque no vemos absolutamente nada positivo en ninguna de ellas", ha aseverado.



También, y en otro orden de asuntos, Óscar Fernández Calle se ha referido a la electrificación del tren en Extremadura, ante la que asegurado que si la misma se hubiese producido hace 20 años hubiera sido una "gran noticia" pero que haya tenido lugar hace escasamente unos días denota, para él, el "desprecio más absoluto" de los gobiernos nacionales hacia las infraestructuras en Extremadura.



Por lo tanto, en su opinión "no hay nada que celebrar" y no se pueden "echar las campanas al vuelo". "Lo único que debería hacer, en nuestro juicio, el PSOE es pedir perdón por todo", ha añadido.