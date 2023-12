Unidas por Extremadura pide la devolución de los PGEX 2024 por línea "injusta e ineficaz"

Ep

La formación reclama su devolución por tener las primeras cuentas del gobierno presidido por la 'popular' María Guardiola un planteamiento central "manifiestamente injusto e ineficaz".

Según Unidas por Extremadura, "las recetas plasmadas en el primer presupuesto del gobierno de las derechas suponen una continuidad de la herencia más negativa que nos han legado los anteriores gobiernos regionales, una profundización de otras y una introducción de otras que, lejos de situarnos en el camino necesario para afrontar la despoblación, el paro y la precariedad y, en definitiva, los grandes males de esta región, nos dirige hacia otro futuro que puede ser aún más oscuro".



Por ello, este grupo ha indicado que, frente a la pretensión de "competir con otras regiones que abanderan el modelo económico de los paraísos fiscales", esta ley de presupuestos puede ser el "primer paso" de una política que "vacíe" las arcas y "deteriore" los servicios públicos "sin conseguir en cambio la tan añorada atracción de capitales".



En la enmienda, recogida por Europa Press y que firma la portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, se destaca que Extremadura pasa por una serie de situaciones fruto, en la mayoría de los casos, de tendencias que se alargan en el tiempo y que requieren una "apuesta decidida por su superación".



Junto con ello, subraya que "las recetas aplicadas históricamente por los gobiernos del PSOE no han sido eficaces a la hora de abordar esa tarea. A pesar de nuestro escepticismo previo, nos hemos acercado con interés a la propuesta que hace el nuevo ejecutivo extremeño, pero tras los anuncios nos encontramos en resumen con una profundización de las políticas que han llevado a Extremadura al lugar que ocupa actualmente".



IMPLEMENTAR POLÍTICAS "NEOLIBERALES"



Asimismo, Unidas por Extremadura ha asegurado que definir los presupuestos con el adjetivo de "los más sociales de la historia" es "todo un clásico en esta materia", aunque para ser cierto deben soportar al menos un "somero análisis".



En este caso, como ha recalcado, la "verdadera intención" del nuevo gobierno es implementar las políticas "neoliberales que están en su razón de ser", algo de lo que dieron "claras señales desde el inicio de la legislatura con un decreto de medidas fiscales que suponía un auténtico chollo para la minoría más pudiente de la región y un pequeño caramelo envenenado para la mayoría de la población que se mueve entre las rentas medias y bajas".



Por ello, y en coherencia con esta visión, la Junta ha presentado un presupuesto que "profundiza en la injusticia fiscal" y que contrasta con la exigencia al Gobierno central de un aumento de las transferencias, y que se da en un contexto de aumento de la desigualdad y el riesgo de pobreza fruto de la inflación y el encarecimiento de los productos básicos, justo cuando la sociedad requiere de un "esfuerzo extra en las políticas redistributivas" por parte de los poderes públicos.



Esta apuesta por el recorte de ingresos coincide además con unas previsiones que en lo macroeconómico son "positivas para la región" que, según sus cálculos, se sitúan en el 2,04 por ciento.



Por ello, ha asegurado que el planteamiento central de este presupuesto es "manifiestamente injusto e ineficaz", ya que va "en contra de los principios de reparto de la riqueza y de reparto justo y equilibrado de los esfuerzos" y porque "no va a conseguir ni incrementar la recaudación como promete la derecha ni incrementar la inversión".



Asimismo, Unidas por Extremadura ha incidido en que si el presupuesto de 2024 es expansivo es por el crecimiento de las transferencias del Sistema de Financiación Autonómica, aunque ha criticado que ni siquiera la compensación que supone el crecimiento de ingresos en dicho sistemas se ve reflejado en un incremento similar de los servicios públicos fundamentales.



"La suma del gasto en Educación, Sanidad y Servicios Sociales (incluida dependencia) apenas sube un 4,11 por ciento cuando el importe de las transferencias del SFA crece un 15,5 por ciento (de 3.838 millones de euros a 4.431 millones de euros). Un incremento de 593 millones de euros que no se ha trasladado a estos tres servicios que únicamente crecen en poco más de 170 millones de euros", ha afeado.



"Además, rompe una lógica de anteriores presupuestos en el que el importe del gasto de estos tres servicios públicos fundamentales superaba el importe de las entregas a cuenta", añade la enmienda.



ANÁLISIS POR ÁREAS



En Sanidad, Unidas por Extremadura encuentra "pocos avances significativos" a la altura de los "problemas" del Sistema Sanitario Público Extremeño.



Llama asimismo la atención, según Unidas, los programas presupuestarios que, en un presupuesto expansivo como éste, sufren merma de recursos y que evidencian el "sesgo ideológico conservador" de este presupuesto.



Entre ellos, ha incluido, el programa de Inclusión Social, que sufre un recorte del 6,19 por ciento, y también son "significativos" los recortes en los Programas y Servicios a la Juventud del 2,36 por ciento.



También ha aludido a los más de dos millones de euros que se ha dejado de presupuestar en el programa Teatro, Música y Cine, que supone un recorte de casi un 17 por ciento, aunque ha considerado "especialmente cruel" el recorte en Cooperación al Desarrollo.



Otra de las políticas "claramente afectadas en el peaje a la ultraderecha", son las políticas de recuperación de la Memoria Democrática, ha criticado Unidas por Extremadura.



Por su parte, en la política económica se revela, en opinión de dicho grupo, de nuevo el "sesgo conservador" de las políticas del gobierno y también la ausencia de una "hoja de ruta clara de hacia dónde se dirige este proyecto de gobierno".



Así, a dicho grupo le llama "poderosamente" la atención que, cuando se señala que el empleo es una de las grandes preocupaciones, esta política de gasto suba únicamente un 1,49 por ciento, casi tres puntos menos que la subida media del presupuesto.



En políticas de vivienda ha lamentado Unidas por Extremadura que se sigue la máxima de "no hacer nada y eliminar lo poco que ya había hecho, de dejar actuar al mercado y por tanto no garantizar el derecho constitucional a la vivienda".



Por su parte, en Igualdad, ha considerado que no existe "ninguna política seria" para abordar la brecha salarial entre hombres y mujeres, a lo que ha añadido que la mayoría del gasto de este programa y sobre todo su incremento tiene que ver con las transferencias del Estado.



Asimismo, en Educación, según Unidas, existe "otra vuelta de tuerca en el proceso privatizador" y, en su opinión, la gratuidad infantil entre los dos y los tres años es una "medida ideológica encubierta con la que se trata de frenar la expansión de la educación pública en beneficio de la privada".



En cuanto a la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural, controlada por Vox, es un "claro ejemplo" de que el proyecto entre dicho partido y el PP está "mucho más cercano a la supuesta distancia que pretenden marcar". "Significativo es que la consejería que más crece en este presupuesto es esta, con un 22 por ciento de incremento", ha añadido.



"Finalmente hay que destacar que lejos de la austeridad con la que se ha tratado a las competencias que sustentan el estado del bienestar, el gasto y las retribuciones en altos cargos y personal eventual expande su presupuesto en un 2,7 por ciento, por encima de otros, como el gasto en Atención Infantil y Primaria, Inclusión Social, Cultura, por citar solo algunos", ha concluido.