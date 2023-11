Guardiola dice que la prestación del aborto "se va a seguir realizando como hasta ahora"

Ep.

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha reafirmado este jueves que el Ejecutivo extremeño que preside "garantiza todos los derechos a la ciudadanía en esta comunidad autónoma", tras lo que ha aseverado que "la prestación de la interrupción voluntaria del embarazo se va a seguir realizando como se ha realizado hasta ahora".



Guardiola ha avanzado que el próximo mes de marzo entra en vigor la Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de Interrupción Voluntaria del Embarazo, ante lo que el Ejecutivo extremeño está trabajando "en un decreto para su completo desarrollo y ejecución".



Así, la presidenta extremeña ha reafirmado que el Gobierno regional que preside "siempre va a defender la libertad de las mujeres", y en ese sentido, ya está "trabajando en medidas para la conciliación de la vida familiar y laboral", así como "en ayudas para fomentar la natalidad", ha avanzado.



María Guardiola se ha pronunciado de esta forma este jueves en el pleno de la Asamblea de Extremadura, a raíz de sendas preguntas del PSOE y de Unidas por Extremadura respecto al derecho al aborto en la sanidad pública extremeña, ante una moción aprobada por PP y Vox en el Ayuntamiento de Cáceres sobre la impartición de charlas en centros educativos sobre este asunto.



En la formulación de su pregunta, la presidenta del Grupo Parlamentario Socialista, Piedad Álvarez, ha criticado que la moción aprobada por PP y Vox en el Ayuntamiento de Cáceres "bien la podía firmar la Alianza Popular de hace 40 años", por lo que ha preguntado a Guardiola si esta moción forma parte del "pacto oculto" que firmó con Vox "para gobernar la Junta de Extremadura sin ganar las elecciones".



Álvarez ha planteado a Guardiola "¿cuáles son esos valores fundamentales que deben prevalecer en una sociedad sana y evolucionada según esta moción de Vox?", a lo que ha añadido que si "?deben las adolescentes que tengan un embarazo no deseado, continuar con ese embarazo y ceder a sus hijos a familias adineradas?", ha preguntado.



Ante esta moción, la presidenta del Grupo Socialista ha preguntado a la jefa del Ejecutivo extremeño si "blanquea a Vox" porque "¿teme que la amenaza del señor Abascal en el Congreso sea cierta y vaya a disolver los gobiernos que sostienen autonomías y ayuntamiento?



"Se están ustedes radicalizando para parecerse a sus socios y sus socios tienen fecha de caducidad", ha aseverado Piedad Álvarez, quien ha instado a Guardiola a responder a sus preguntas, que "no lo suele hacer, le incomodan", ya que se trata de un asunto "muy serio", en el que "está en juego su ética y sus cuestionados principios", ha concluido.



En la respuesta a Álvarez, la presidenta de la Junta de Extremadura ha considerado que los diputados socialistas "no asumen cuál es su lugar en esta Asamblea y es la oposición que es donde les han mandado los ciudadanos", cuya labor es la de "fiscalizar la labor de este Gobierno".



En ese sentido, Guardiola ha señalado que "escuchándola divagar sobre este asunto como suele hacer normalmente", la conclusión es que "si esta es la única pregunta que usted tiene que hacernos a la gestión de nuestro gobierno, es que vamos por muy buen camino", ha resaltado.



UNIDAS POR EXTREMADURA PIDE "MEDIDAS CLARAS"



Por su parte, la presidenta del Grupo Parlamentario Unidas por Extremadura, Irene de Miguel ha lamentado que a pesar de que cada año "la cifra de mujeres asesinadas se cuenta por decenas" partidos como Vox "niegan la existencia de la violencia machista" y "han decidido boicotear todos los actos de homenaje a las víctimas".



De Miguel ha defendido la necesidad que "las mujeres extremeñas puedan ver garantizado su derecho al aborto plenamente", un derecho que en el gobierno anterior del PSOE "se vio relegado, obligando a muchas mujeres a tener que viajar fuera" de la región para poder abortar, por lo que ha preguntado a Guardiola "qué medidas claras va a poner en marcha para garantizar el derecho al aborto" en Extremadura.



Así, la portavoz de Unidas por Extremadura ha criticado la aprobación de una moción por parte de PP y Vox en el Ayuntamiento de Cáceres en la que "tachan el derecho al aborto como una medida eugenésica y plantean dar charlas en los institutos sobre lo malo y peligroso que es el aborto", ante lo que ha preguntado a Guardiola si ve positivo para las niñas extremeñas "que se les adoctrine la moral ultracatólica que considera el aborto un pecado".



Ante esta situación, Irene de Miguel ha considerado que "la natalidad se garantiza impulsando vidas dignas, bajando el precio de los alquileres, favoreciendo la emancipación de nuestros jóvenes o subiendo los salarios", entre otras medidas



"Nuestras niñas y niños no necesitan de chiringuitos de extrema derecha como Red Madre o Provida, que entren en las aulas a asustarles", ha señalado Irene de Miguel, sino que a su juicio "necesitan educación afectivo-sexual reglada, impartida por profesionales, que evite embarazos no deseados, enfermedades de transmisión sexual, que garantice que las vidas sexuales sean plenas y consentidas, sin violencias", ha defendido.



Finalmente, Irene de Miguel ha considerado que Guardiola tendrá que hacer "fuertes concesiones" a sus socios de gobierno, de Vox, pero le pedido que "no sean los derechos de las mujeres que tanto nos ha costado conseguir", ha concluido.



Ante las críticas de Irene de Miguel, la presidenta extremeña le ha replicado que la Junta está "trabajando en hechos y en realidades para mejorar la vida de las mujeres extremeñas", algo que hacen "con una gestión seria, frente a esa política errática y pueril de su partido al frente del Ministerio de Igualdad en el Gobierno de España", ha señalado en alusión a Podemos.



En ese sentido, ha criticado la labor de la exministra de Igualdad Irene Montero, que "ha sido tan estéril que lo único que nos ha dejado ha sido polémica y división en el movimiento feminista", así como una ley que "lo que ha hecho es aliviar las penas y excarcelar a violadores y agresores sexuales", y que "ha sido uno de los capítulos más tristes de nuestra democracia", ha lamentado Guardiola.



La presidenta ha recordado que esta ley del 'solo sí es sí' tuvo que "ser rectificada gracias a los votos del PP", un partido que está "para arreglar los destrozos que hacen ustedes en todas las materias y en igualdad también", por lo que ha pedido a Irene de Miguel que "no tenga la osadía de darnos lecciones de ningún tipo" y les "deje trabajar", ha concluido.