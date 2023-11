Osuna, no sustituirá a Vara: "Yo no voy a ser candidato a ningún proceso interno del PSOE"

Ep.

El alcalde de Mérida y secretario general del PSOE de dicha ciudad, Antonio Rodríguez Osuna, se ha descartado en la carrera para sustituir a Guillermo Fernández Vara como líder del partido en la comunidad.

"Yo ya lo he dicho 26 veces: Yo no voy a ser candidato a ningún proceso interno del PSOE", ha espetado este miércoles en Mérida a preguntas de los medios sobre si se postula para intentar alcanzar la Secretaría General del partido en Extremadura en el proceso interno que se abrirá próximamente en el seno de la formación.

En este sentido, ha incidido en que él no tiene "nada que anunciar" al respecto, y en que los compañeros o compañeras que tengan "algo que decir" sobre si concurren o no a la carrera para liderar del partido en Extremadura "lo dirán en su momento", toda vez que "ahora no es el momento" ya que ni siquiera está abierto el proceso ni convocado nada.

De este modo, y tras hacer un símil con que las decisiones que se toman en una comunidad de vecinos él las intenta adoptar "en la comunidad de vecinos", ha recordado que la sucesión de Vara al frente del PSOE extremeño "es un proceso interno del PSOE" y que, por tanto, "en el momento en el que se abran los procedimientos", que según ha dicho, él aún desconoce, supone que "habrá compañeros y compañeras que decidan posicionarse para dar un paso adelante".

"Y en un momento determinado sí será algo público, pero a día de hoy yo creo que esto es una cuestión que se trata de procedimientos que todavía están por definir y que será en sede interna del PSOE donde se traten", ha añadido a preguntas de los medios durante la presentación de iniciativas en materia turística este miércoles en la capital extremeña --donde ha estado acompañado por el presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo.

Sobre si él será uno de los compañeros que dé un paso adelante para postularse para suceder a Fernández Vara como líder del PSOE extremeño, Rodríguez Osuna ha dicho que "el PSOE tiene un montón de compañeros y de compañeras y cargos públicos y gente muy comprometida con Extremadura, con su tierra, muy apegada al territorio, que lleva haciendo un trabajo durante muchos años".

A continuación, se ha mostrado "completamente convencido de que cualquier compañera o compañero que dé el paso adelante y que quiera hacerlo, que quiera ser la opción de dirigir el PSOE va a contar con el respaldo mayoritario del partido y de la sociedad extremeña". "Así que en ese momento se tomará esa decisión", ha reiterado.

CUESTIÓN DE VOLUNTAD POLÍTICA

"En cualquier caso, es una cuestión que es de voluntad política y yo creo que eso ya lo anunciarán los compañeros o compañeras en su momento. Yo no tengo nada que anunciar, con lo cual si no tengo nada que anunciar... Y repito, el compañero o compañera que tenga algo que decir lo dirá en su momento, no es ahora el momento, pero yo no tengo nada que anunciar".

Finalmente, Rodríguez Osuna ha insistido en que hay que ser "prudentes y pacientes" en este asunto, ya que "los compañeros y compañeras que tengan interés en dirigir este proyecto político también necesitan su espacio, necesitan poder hablar con mucha gente", en tanto que "esto no es algo solamente de voluntad política sino también de coincidencia en muchas cuestiones interesantes".

"Vamos a tener un poco de paciencia y prudencia, porque además la gente ahora estamos trabajando y la única preocupación que tenemos los cargos institucionales es trabajar cuantas más horas del día mejor, y estas cuestiones internas se resuelven en poco tiempo y en procedimientos internos", ha concluido.