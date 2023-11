En Asamblea de Extremadura, VOX califica al nuevo gobierno nacional de ilegítimo e ilegal

Ep

Así, lo ha subrayado el portavoz del Grupo Parlamentario Vox en la Asamblea de Extremadura, Óscar Fernández Calle, ha tachado al nuevo gobierno nacional de "ilegítimo" e "ilegal".

Fernández Calle ha asegurado que el Ejecutivo presidido por Pedro Sánchez es "ilegítimo" porque ha llegado al poder "engañando a los españoles" y a "sus votantes" y es "ilegal" porque "se va a sostener en una Ley de Amnistía" que será "absolutamente inconstitucional".

Ha afirmado que "nos da igual además que los ministros sean extremeños o no porque realmente quien ostenta el poder en este país son los terroristas imputados de Esquerra Republicana, los terroristas condenados de Bildu, los delincuentes condenados también de Esquerra Republicana y de Junts y realmente no tiene mucha importancia o ninguna quién sea ministro o deje de serlo cuando el poder reside en esos grupos y esas personas que lo que quieren es la destrucción de nuestra nación y de nuestro país".

El diputado autonómico de Vox ha mostrado la satisfacción de su grupo ante el hecho de que el presidente extremeño Guillermo Fernández Vara no haya sido nombrado ministro.

Según el portavoz de VOX, "aparte de su absoluta incompetencia que ha demostrado durante todos los años que ha sido presidente de la Junta de Extremadura, se une que el señor Fernández Vara ha mentido reiteradamente, es una persona que no cumple con su palabra, por lo tanto es una persona vacía para nosotros porque no tiene ética, no tiene palabra y sería una mala imagen para Extremadura el que él hubiese sido ministro".

Óscar Fernández Calle ha denunciado que el PSOE "ha levantado un muro" entre los españoles, a los que "ha dividido" entre los que están apoyando al gobierno y el resto.

Para el portavoz de VOX, "desgraciadamente la legislatura que se inicia va a ser una legislatura en que el gobierno va a hacer su trabajo no para todos los españoles sino contra la mitad de los españoles".

Por ello, ha insistido en que su partido combatirá al gobierno nacional en "cualquier foro", tanto en la "política", como en las "instituciones" o en la "calle".