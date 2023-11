Ara Sánchez pide a la nueva ministra de Igualdad una "comunicación fluida"

Así, lo ha subrayado la secretaria general de Igualdad y Conciliación de la Junta de Extremadura, Ara Sánchez, a la recién nombrada Ministra de Igualdad, Ana Redondo.

Para Sánchez, "diálogo porque es fundamental una comunicación fluida en la lucha contra la violencia de género, porque cualquier paso en falso nos puede costar muy caro", añadiendo que "evidentemente, esto es una lucha de todas las instituciones y de todas las administraciones, estatal, autonómica y local".

También ha pedido "lealtad institucional" y ha remarcado que la nueva ministra de Igualdad "siempre" va a tener al Gobierno de Extremadura "para trabajar en contra de la violencia de género y para seguir avanzando en igualdad y en derechos para las mujeres".

Además, Sánchez ha matizado que, "por supuesto, yo espero, creo y confío plenamente en que va a ser así con la nueva ministra".

Junto con ello, ha reconocido que no conoce la trayectoria profesional de la nueva ministra, "no conozco su trayectoria profesional, evidentemente no sé cuál va a ser su acción de gobierno, pero yo solamente le pide y este Gobierno solamente le pide dos cosas, diálogo y lealtad institucional".