El viernes, se reúne la Comisión Ejecutiva Regional PSOE y podría arrancar sucesión a Vara

La Comisión Ejecutiva Regional del PSOE de Extremadura se reunirá el próximo viernes, día 24, y podría acordar el arranque del proceso para suceder al secretario general de la formación, Guillermo Fernández Vara, al frente del partido.

No obstante, y a la espera de que la Comisión Ejecutiva Regional el próximo viernes adopte o no alguna decisión de importancia sobre dicho proceso, no hay por tanto plazos de ningún tipo establecidos aún para la sucesión de Vara como líder del partido en la comunidad.

El partido tiene previsto, en todo caso, explicar en rueda de prensa el próximo viernes por la tarde si finalmente se adopta alguna decisión relevante sobre dicho proceso.