PP cree que composición del Gobierno es reflejo de lo que "pinta" Extremadura para Sánchez

La diputada nacional del PP por Cáceres, Cristina Teniente, ha considerado que la configuración del nuevo Gobierno central, sin la presencia de ningún representante extremeño, es "reflejo" de lo que "pinta Extremadura" para el socialista Pedro Sánchez.



Así, tras incidir en que es "lamentable" lo que "pinta" la comunidad para Sánchez, ha augurado que, a tenor de los pactos alcanzados con nacionalistas e independentistas para alcanzar el Gobierno, esto "es lo que espera a los extremeños" durante toda la legislatura.



"Por lo que sabemos no hay ningún representante extremeño. Ya sabemos lo que pinta Extremadura en el Gobierno de Sánchez. Si es que esto es lo que se veía venir... Ese Gobierno es reflejo de lo que ha sido siempre Extremadura para Sánchez y de lo que pinta Extremadura en el Gobierno de Sánchez. Es lamentable pero es así, y es lo que nos espera a los extremeños. Esto es lo que tenemos con Sánchez", ha espetado a preguntas de los medios en rueda de prensa este lunes en Mérida.



En la misma línea, el diputado del PP en el Congreso por Badajoz Antonio Cavacasillas ha lamentado la no presencia de extremeños en el Gobierno de Sánchez, y ha remarcado que los 'populares' durante la legislatura van a practicar una oposición a un Ejecutivo nacional que, a su juicio, "nace desleal para con" el país.



"Nosotros lo que vamos a hacer es que los diputados nacionales (del PP) vamos a estar haciendo una oposición a un Gobierno que nace desleal para con nuestro país", ha incidido Cavacasillas.



LESIVAS CONSECUENCIAS PARA EXTREMADURA



Así, Teniente ha advertido de las "lesivas consecuencias" que para su partido tendrá para Extremadura la investidura "a saldo" de Pedro Sánchez de nuevo como presidente del Gobierno, ya que como consecuencia del acuerdo del socialista con independentistas "es obvio que se ha quebrantado el principio de igualdad y solidaridad" por "cesiones con consecuencias imprevisibles" para regiones como la extremeña.



"Es obvio que estamos ante un Gobierno que ha firmado un finiquito al Estado de Derecho", ha espetado la 'popular', quien ha reprochado al expresidente de la Junta Guillermo Fernández Vara que se mantenga "sumiso" ante el PSOE nacional cuando se ha evidenciado que "la amnistía no es el principio, no es el final" sino que "el compromiso es avanzar hacia un referéndum" y se perderán "recursos" y "derechos" para regiones como Extremadura en favor de otras como Cataluña.



En este sentido, Teniente ha advertido de que Pedro Sánchez tendrá que ser investido "mes a mes, día a día" por parte de los independentistas, y lamenta que el PSOE no tenga "nada que decir" ante un momento "tan complicado para la historia" de España como el actual, en el que "han pisoteado (los socialistas) principios" que decían defender y "han ultrajado" el "progresismo".



Ante esta situación, la 'popular' ha subrayado que los diputados del PP en el Congreso van a "defender" a España y a Extremadura con un "nítido" esfuerzo, al considerar que los acuerdos alcanzados por Pedro Sánchez para gobernar de nuevo no acarrean "nada bueno" para el tren, la agricultura, las infraestructuras o los autónomos extremeños.



De su lado, el diputado del PP en el Congreso por Badajoz Antonio Cavacasillas, ha incidido en que tanto la presidenta de la Junta, María Guardiola, como los diputados y senadores nacionales de su partido, y los alcaldes 'populares' van a seguir defendiendo "la igualdad, la justicia y la solidaridad", así como criticando los acuerdos que, como el de Sánchez y los independentistas, supongan "discriminación" entre comunidades autónomas.



En este punto, tras recordar que por ejemplo con la quita de deuda a Cataluña acordada por Pedro Sánchez se podrían pagar "cinco AVE" en Extremadura, ha lamentado que con los "acuerdos de la vergüenza" del ya de nuevo presidente del Gobierno "se condena" a los extremeños a ser "ciudadanos de segunda" en España.



Ante esta situación, y teniendo en cuenta que el PSOE extremeño "es una mera sucursal de Ferraz" y que "únicamente ondea la bandera del sanchismo", ha subrayado que los diputados del PP por la comunidad se van a dejar "la piel" para luchar por lo que "importa" y merece la región.



"Nosotros (los diputados del PP en el Congreso) ni les hemos engañado ni les engañaremos jamás a los extremeños", ha espetado Cavacasillas, quien ha añadido que, además, los diputados 'populares' por Cáceres y Badajoz "nunca" hubieran formado parte de un "pacto de la vergüenza" como el que han suscrito con su voto, ha dicho, diputados nacionales del PSOE por la región.



Al respecto, ha criticado que los diputados extremeños del PSOE "no van a hacer nada, cero por Extremadura", y ha recordado que, por ejemplo, "ninguna" de las más de 200 medidas del acuerdo entre socialistas y Sumar alude a la comunidad, salvo la de "cerrar" la Central Nuclear de Almaraz.



Cabe apuntar que en la rueda de prensa de este lunes en Mérida también han estado presentes --además de Cristina Teniente y Antonio Cavacasillas-- los otros diputados 'populares' en el Congreso procedentes de la región, Carlos Floriano y Alfonso Macías.