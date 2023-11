Elena Manzano: "Estamos a puntito de presentar nuestro PGEx para 2024, será en noviembre"

Elena Manzano Silva es la Consejera de Hacienda y Administración Pública en el Gobierno de Extremadura, en una charla con Regiondigital.com, nos cuenta su impresionante trayectoria académica, logró mejor expediente Cum Laude en la Universidad de Extremadura, donde empezó a dar clases con apenas 21 años y es Catedrática en Derecho Financiero y Tributario, su llegada a la política con el objetivo de devolver a Extremadura las oportunidades que había recibido ella, primero en el Consejo Consultivo de Extremadura, luego de la mano de Maria Guardiola para ir en la lista PP al Ayuntamiento de Cáceres y ser concejala en la oposición y, hace apenas cuatro meses, su incorporación al Ejecutivo Extremeño, lo que se encontró, las primeras medidas llevadas a cabo, su apuesta por la mejora tributaria para los extremeños, su postura sobre financiación autonómica y, la elaboración de los primeros presupuestos autonómicos, entre otros muchos temas.

En Breve:

Como Persona.

‘....Yo me crié con mi ‘yeya’ Candi, una mujer que se quedó viuda muy joven y tuvo que sacar adelante a sus siete hijos, y desde un primer momento, lo que me enseñó fue que se podía ser feliz teniendo muy poco, prácticamente casi nada, y que lo importante era ser buena gente, ser sincera, no hacer el mal, ni hacer daño a nadie y trabajar mucho...."

Como Política.

‘....La "culpable" de mi paso a la política es María Guardiola, totalmente...’

‘....Para mí, la política es vocación de servicio público, es devolver a mi tierra lo mucho que me ha dado a mí...’

PGEx 2024.

“... Estamos a puntito de presentar nuestro PGEx para 2024, contemplamos la fecha de noviembre y queremos tenerlo cuanto antes...”.

“....La seriedad y el rigor de este Gobierno van a ser dotar presupuestariamente todo lo que queremos hacer y ejecutarlo...”.

“....Para nosotros, este primer presupuesto lo que va a corregir son carencias importantes que tenían los servicios esenciales...”.

“....Extremadura es como una casa y en una casa lo primero es comer y después ya decorar. Por eso, aquí lo primero es cubrir las necesidades básicas que son la Educación y la Sanidad...”.

“....Son unos presupuestos en los que hay políticas de igualdad muy claras y políticas de conciliación. Es necesario que las mujeres dejemos de asumir el rol de cuidadoras...”.

Impuestos.

“...Yo he venido aquí porque para mí es esencial que se haga justicia tributaria y ésta se hace cuando se respetan los tres principios claves que conforman un sistema tributario justo: de capacidad económica, de igualdad y de progresividad..”.

“....En los últimos años, ha habido una desidia y una dejadez total en materia tributaria...”.

“...Los contribuyentes han agradecido en masa que hayamos adoptado esas medidas –bajadas- en los principales impuestos y que sigamos trabajando para esa justicia tributaria....”.

“...Quiero hacer una revisión total para conseguir un sistema tributario justo, examinarlo absolutamente todo. Quiero unos servicios fiscales de calidad...”.

“....Hay que cuidar a lo más preciado que tenemos desde Hacienda que son los contribuyentes, que son los que nos están dando el dinero. Eso me sigue obsesionando… cuidar del sistema tributario autonómico, cuidar de los contribuyentes y cuidar de los empleados públicos....”

Fondos UE.

“...Me parece una desfachatez tan grande escuchar al grupo socialista decir que han ejecutado bien los fondos europeos. Solo hemos contado la punta del iceberg....”.

Financiación Autonómica.

“....Nuestra posición en financiación autonómica va a ser que lo que a día de hoy se cede, que no es todo lo que se recauda, solo lo que se cede, no se incremente en los porcentajes de cesión...”.

“....Hay que meter a los vascos en el sistema de financiación autonómica, no hay que sacar a los catalanes y darles un sistema de concierto económico, porque eso quiebra nuestro modelo de organización territorial y atenta contra el título VIII de la Constitución, destruyendo a la Hacienda Estatal...”.

“....Quiero que recuperemos la solidaridad en financiación autonómica, pero que la enfoquemos con igualdad, no con caridad....”.

“....Lo que quiero es exigirle al Estado que invierta aquí y vamos a exigir todas las deudas, tanto en las establecidas en el Estatuto de Autonomía, como las deudas inventadas o que se puedan inventar ahora para favorecer a otras CCAA...”.

Funcionarios.

“....Quiero ensalzarlos....”.

“....Los funcionarios son los que hacen esto posible, yo soy consciente de que mi paso por aquí es muy temporal. La casa es de ellos y yo estoy aquí de prestado para intentar hacer las cosas lo mejor posible....”.

Gobierno Extremeño.

“...Aquí van a tener un gobierno fuerte, libre, cuyo único objetivo y obsesión, porque para mí lo es, es que se haga justicia con esta tierra, que no se ha hecho....”.

“.....En Extremadura, está totalmente garantizada la estabilidad absoluta, porque a todos nos mueve lo mismo que es Extremadura. Todos estamos a una, nuestro gobierno es sólido porque está hecho por la mejor y mis compañeros somos uno....”.

¿Quién es Elena Manzano Silva?

Soy una cacereña que ama a su tierra, que ama a Extremadura y que viene de una familia maravillosa, que lo primero que aprendí desde muy pequeña es que lo importante en la vida es trabajar, que lo más importante es que te dediques a algo también que te apasione y que luches, día a día, por lo que quieras conseguir. Y, sobre todo, creo que algo que me ha definido desde muy pequeñita es que he soñado siempre con ser todo lo mejor que yo podía ser y jamás me he puesto ningún límite.

Viniendo de donde venía, de una situación… fui la primera persona de mi familia en poder estudiar una carrera. Vivíamos en Aldea Moret, mi madre era trabajadora de los servicios de limpieza y mi padre trabajaba en un concesionario de coches.

Yo me crié con mi ‘yeya’ Candi, una mujer que se quedó viuda muy joven y tuvo que sacar adelante a sus siete hijos, y desde un primer momento, lo que me enseñó fue que se podía ser feliz teniendo muy poco, prácticamente casi nada, y que lo importante era ser buena gente, ser sincera, no hacer el mal, ni hacer daño a nadie y trabajar mucho.

Tienes un impresionante expediente académico que te lleva a ser profesora en la Universidad de Extremadura…¿Cómo recuerdas aquellos inicios en la UEX, con apenas 21 años?

Yo en 4º de carrera obtuve matrícula de honor en Derecho Financiero y Tributario y fue la única matrícula que ese año pueso el que, posteriormente, sería mi maestro. Entonces, me llamó por teléfono y me dijo que si quería investigar en el área y ahí fue cuando dirige un poco y a mí me parece maravilloso, porque me gustaba mucho estudiar, estudio aún mucho, pero también lo he disfrutado mucho.

Yo trabajaba 40 horas todas las tardes, durante todos los años de carrera, dedicaba las noches a estudiar y por la mañana iba a clase. Me apasionaba el Derecho, lo tenía muy claro desde muy pequeña que quería hacer Derecho, y especializarme en el ámbito del Derecho Financiero y Tributario fue precisamente por eso.

Así pues, me llaman del área, empiezo a investigar en 5º de carrera, ya situando un poco el tema en la financiación autonómica, que luego fue mi especialidad, y desde los 21 años me vinculo al área del Derecho Financiero y Tributario, y empiezo mi carrera académica.

Siempre en la Universidad, siempre en la conexión con la investigación y con la docencia, y teniendo muy claro que ese era mi trabajo.

Entonces....¿en qué momento y por qué circunstancias comienza a plantearse su camino en la política?

Es verdad que, desde un primer momento, también me obsesionaba la idea de devolverle a Extremadura todo lo que había hecho por mí, el servicio público, es decir, estudiar en una Universidad pública, con becas, y la trasferencia de todo lo que yo iba aprendiendo para mí era muy importante.

De este modo, empiezo a hacer cosas que se ven desde la Universidad. Empiezo a trabajar en radio, en Canal Extremadura Radio con Pedro Fernández en una tertulia económica que teníamos todos los lunes. Entonces yo seguía siendo profesora, pero además esa trasferencia me llamaba mucho la atención.

No obstante, hice mi tesis en Italia, con 26 años me hice Doctora y me mantengo en la Universidad. No fue hasta los 29 o 30 años, cuando me llegó la primera oferta de hacer algo que no es Universidad.

Me llamó el antiguo presidente extremeño José Antonio Monago, me dijo que si quería ser consejera en el Consejo Consultivo y ese fue el primer momento en el que yo doy un paso a algo que también es técnico, que es un órgano jurídico que no tiene implicaciones políticas, pero es mi primera salida de la Universidad, y un contacto mayor con algo que no era puramente académico.

No obstante, de mi paso a la política, la culpable es María Guardiola, totalmente. En el año 2019, me llamó, yo la conocía previamente de charlas en las que habíamos coincidido, en las que yo había hablado de financiación autonómica, me había invitado a dar varios cursos en Cáceres, coincidimos también en Mérida en varias conferencias y, entonces.... me llamó para decirme que si me quería sumar al equipo de Rafa Mateos en Cáceres.

Yo a Rafa ya lo conocía porque fue compañero mío de promoción, coincidimos el primer año porque yo estuve de tarde, pero luego ya empecé a trabajar y me tuve que pasar a las mañanas para trabajar por las tardes. No habíamos vuelto a conectarnos, pero le tenía mucho cariño y, sobre todo, le admiraba porque con 17 años ya era delegado de clase, él se ponía frente a los profesores, reivindicaba lo que necesitábamos, era alguien del que yo decía: ‘¡qué bien, que no está solamente para estudiar, sino que quiere cambiar también la forma en la que podemos relacionarnos con los profesores y con la Facultad!’.

Entonces, me llamó María, me dijo: ‘estamos conformando las listas de Cáceres, por favor, necesitamos que vengas, que refuerces; somos un equipo muy joven y a Rafa le encantaría que estuvieras aquí’; en ese momento, le dije que me lo tenía que pensar, que acababa de ser titular o iba a serlo, que estaba muy centrada en la Cátedra, que quería progresar mucho a nivel universitario… A mí, me encantó el Consejo Consultivo, pero mi vida es la Universidad pero, hable con mi maestro –mi director de tesis-, y él me dijo: ‘mira Elena, decide tú lo que te parezca bien, porque la decisión va a ser buena, creo que tienes un perfil muy cercano, tienes un buen perfil político, te gusta estar con la gente, te gusta hablar en público, lo vas a hacer bien, decide lo que quieras, la Universidad siempre va a estar ahí’. Y, entonces dije que sí.

Tengo que reconocer que me costó al principio, porque era un mundo que no conocía. Recuerdo los primeros plenos, voy a ser sincera… Me llamaba mucho la atención el nivel, porque claro yo me expongo ante 80 alumnos que pueden debatir contigo, pero lo hacen desde el máximo respeto. Tú les trasladas conocimientos tan técnicos que dan por hecho que eso es así… Les enseñas a liquidar un impuesto y no te van a cuestionar nada…

Entonces, tú te trasladas al debate político, y eso que es Cáceres, que fue una etapa muy tranquila… el alcalde, Luis Salaya, había sido alumno mío. Él incluso hacía referencias en plenos diciendo ‘mi profesora de Derecho Financiero ¿qué piensa sobre esto?’… Había un buen ambiente… David Santos, también había sido alumno mío, y me respetaban al máximo, cuando yo hablaba entendían que era una posición técnica, de verdad que me he sentido muy cómoda.

Pero, me costó mucho al principio salir de un entorno académico puro en el que debatimos con cierto respeto, a pasar a un ámbito político en el que yo decía: pero si a mí esa medida me parece estupenda, ¿por qué no la defendemos todos?… las reglas de la política.

¿Consideras que es clave para un político comenzar en lo local, en un ayuntamiento?

Yo creo que sí, porque lo bonito de lo local siempre parece ya una frase muy manida y hecha, es la realidad, es que estás en la calle y tú vas, barrio a barrio, y allí te cuentan que ‘el problema lo tengo por esta tapa de alcantarilla; el problema lo tengo por este acceso; por lo que acabáis de hacer aquí que no me parece bien’… El contacto con la ciudadanía es lo que hace no despegarte de ahí y de lo que es la política.

Para mí, la política es vocación de servicio público y recupero lo anterior, es decir, devolver a mi tierra lo mucho que me ha dado a mí, las posibilidades de estudiar en una Universidad, de aprender y de ahora mejorar mi tierra es lo que a mí me mueve a estar aquí, de mejorar la vida de mis vecinos y de los ciudadanos.

Y para eso, el mejor máster, la mejor carrera que puedes hacer es la política local, no me imagino cómo será estar en Madrid y tomar decisiones desde Madrid, yo sí sé cómo quiero hacer política también aquí, desde la Consejería de Economía y Hacienda.

Julio de 2022, fecha clave, María Guardiola es elegida Presidenta de la Junta, tras el acuerdo de gobierno PP-Vox y, quiere que sea parte de ejecutivo....¿qué supuso esa llamada y ese ofrecimiento para ser Consejera de Hacienda y Administración Pública?

Un auténtico honor, fue, de verdad, uno de los días más apasionantes y más emocionantes de mi vida, por eso, porque yo he estado 20 años trabajando en este tema. Desde los 20 años que empiezo y mi maestro me dijo ‘financiación autonómica, necesitamos que alguien se especialice en esto en Extremadura y tengamos la visión extremeña…’.

Había grandes maestros, los hay, pero desde la perspectiva jurídica que yo comencé a abordar, creo que es verdad que cubrimos una parte que no había sido tan analizada y llevo ya 20 años.

Tuve el honor de representar a Extremadura en el 2017 como técnica, pero ahora esto es la oportunidad de aprobar y de llevar a cabo nuestras medidas. Entonces es un sueño hecho realidad, creo que eso es lo que lo define.

La consejería de Hacienda y Administración Pública es columna vertebral de toda la acción de Gobierno pues, de ella depende, sobre todo y ante todo, gestión presupuestaria....¿en estos apenas cuatro meses, que ha sido lo más difícil a lo que se ha enfrentado?

Creo que todos los días afrontamos pequeñas situaciones que queremos corregir y sobre las que aportamos soluciones. Quizás lo más difícil ha sido adaptar y conformar todo mi equipo y que todos empecemos a caminar en la misma dirección.

Pero si soy sincera, por ahora, no he tenido ninguna situación en la que yo haya dicho: ‘oye, pues tenemos un problema grave, vamos a afrontar esta situación’… y que realmente haya visto en algún momento que no era posible encontrar una salida.

Con esto ¿qué quiero decir?... problemas y situaciones complicadas tenemos todos los días, pero tengo un equipazo tan estupendo y tan resolutivo, que cuando me plantean el problema -y en los fondos europeos los tengo, esa ha sido la cuestión más problemática- encontrábamos la solución o intentábamos encontrarla.

¿Lo peor? Hay muchas cosas… la Mesa General de Negociación con los sindicatos ha sido un problema importante que hemos resuelto y que hemos afrontado con arreglo a la legalidad vigente, pero eso tendría que haberse constituido mucho antes. El anterior gobierno tenía tiempo. Fondos europeos que desde el año 2014 están aquí y que tenemos un porcentaje muy elevado por verificar y por certificar.

Problemas todos los días, lo único que me cuesta pensar solo en problemas sin ver, por mi forma de ser, automáticamente, la solución.

Poniendo sobre la mesa una moneda, ....¿la cara ha sido poder cumplir el compromiso electoral del programa de gobierno de María Guardiola y, bajar los impuestos y la cruz, la complicada situación sobre grado ejecución de los fondos europeos?

Para nosotros, lo primero, la bajada de impuestos, era una urgencia y yo lo llevaba reclamando mucho tiempo, tanto con la anterior vicepresidenta como con equipos anteriores con los que tuve la oportunidad de trabajar.

Yo he venido aquí -y aunque suene así muy grandilocuente, creo que es necesario ponerlo de relieve- porque para mí es esencial que se haga justicia tributaria y justicia tributaria se hace cuando se respetan los principios de capacidad económica, de igualdad y de progresividad, tres principios claves que conforman un sistema tributario justo.

Yo llevo reivindicando mucho tiempo una modificación en renta, porque nuestro sistema tributario, nuestra liquidación en IRPF en Extremadura, para mí no era justa. O sea, tener en el segundo tramo, con contribuyentes de 20.200 euros o el tipo de gravamen más elevado de toda España, junto a Aragón, me parecía atroz, me parecía que quebraba frontalmente con los principios esenciales que yo todos los años les enseño a mis alumnos del artículo 31 de la Constitución.

Lo urgente, absolutamente urgente y por eso, lo hicimos por un decreto-ley, era corregir esta parte, esta situación. Actuar también, y mis compañeros lo hicieron de manera fabulosa en el ámbito de la agricultura, en el ámbito de la empresa con la tarifa plana de autónomos, pero lo que la presidenta, María Guardiola, decía durante la campaña y previamente, y lo que llevamos trabajando en todos estos años era en una modificación tributaria que devolviera a los extremeños lo que, en mi opinión, tenían derecho a que les fuera devuelto, que era una fiscalidad adecuada.

Era esencial trabajar en una política fiscal que también haga que la gente se quiera quedar aquí. Me preocupa muchísimo la pérdida poblacional. He trabajado mucho en despoblación, formé parte de la Comisión del Grupo de Expertos del Reto Demográfico con Urría a la cabeza, un catedrático que es muy amigo mío y con el que he trabajado mucho. Yo hice la parte de fiscalidad y es verdad que sin población lo vamos a tener súper complicado para todo lo demás.

La clave, la esencia, es el territorio y tenemos un territorio estupendo, pero la clave para que ese territorio se pueda mantener con prestaciones de servicio adecuadas, es que tengamos población suficiente.

Queríamos dar un primer paso en una política fiscal de atracción, por eso hemos trabajado en todos los impuestos que hemos trabajado, en la Renta, en Patrimonio,… necesitábamos mantener a esa población aquí, que genere riqueza y empleo, y que consuma.

Los que critican que las medidas tributarias no afectan a todos, lo primero que quiero decir es que, durante estos últimos años., he dado un repaso a qué medidas se han adoptado. Ha habido una desidia y una dejadez total en materia tributaria.

Para mí, es una vergüenza tener 14 beneficios fiscales que suponen un millón de euros, y que no se los pueda aplicar nadie porque los confeccionas para que nadie se los pueda aplicar, no crees en lo que estás haciendo, no crees en el sistema tributario que tenemos.

Y, por supuesto, que el impacto es importante, los contribuyentes han agradecido en masa que hayamos adoptado esas medidas en los principales impuestos y que sigamos trabajando para esa justicia tributaria.

En cuanto a los fondos europeos, de verdad que voy a confesar que nadie de mi equipo pensaba -y tengo a la mejor al frente de la Dirección General de Fondos y Financiación Autonómica- que iba a encontrarse lo que nos hemos encontrado.

Me parece una desfachatez tan grande escuchar al grupo socialista decir que han ejecutado bien, que la situación ha sido positiva. Cuando dentro de poco podamos hacer una radiografía de todo, podamos contar al detalle todo lo que nos hemos encontrado -porque no hemos contado todo- cuando podamos hacerlo, que lo haré dentro de muy poco, dentro de unos meses.

Y es que no quiero que el prestigio de nuestra Comunidad Autónoma se vea dañado ante instituciones externas. Me preocupa mucho dañar la imagen, yo ya tengo mucha lealtad institucional, creo en Extremadura y ahora somos la cara de Extremadura.

Por eso, no quiero continuamente estar en los medios de comunicación diciendo ‘tenemos un problemón, esto no se va a solucionar, se va a tener que devolver dinero’. Yo no trabajo así, yo me he encontrado un problema grave, pero al mismo tiempo estoy aportando la solución, y cuando lo tenga solucionado voy a contar la verdad de ese problema.

Hemos contado la punta del iceberg, los datos objetivos que hemos dado es la punta del iceberg de lo que hay detrás. Había un problema serio en la Dirección General de Fondos y de Financiación Autonómica, había un olvido absoluto.

El personal no estaba bien tratado y lo primero que hemos hecho ha sido cuidar de nuestros funcionarios, empoderarles, decirles que vamos a salir adelante, marcar muy bien las pautas, marcar muy bien qué es lo que hay que hacer, tener conexión continua y permanente con la Comisión Europea para tranquilizar de que vamos a cumplir.

Pedir ayuda, aunque no la tenemos en muchas ocasiones, al propio Ministerio de Hacienda y al Gobierno, de que vamos a seguir adelante, y sobre todo demostrar responsabilidad y, espero que sí estemos a tiempo de subsanarlo.

Uno de los grandes retos que va a tener como Consejera de Hacienda y Administración Pública va a ser la gestión y posible negociación de la financiación autonómica....¿qué postura se plantea el Gobierno extremeño a este respecto?

La que he defendido siempre y aquí creo que además, ojalá pueda ser, conseguir una posición unánime como ha pasado en otros años de todo el arco parlamentario, de toda la Asamblea de Extremadura. Que podamos sacar una única posición, yo aquí apelaré a la lealtad institucional y al cumplimiento de principios básicos.

En 2017, cuando fui elegida para representar a Extremadura, previamente hubo una Comisión en la Asamblea y a mí ahí me eligió el PP y me eligió Podemos para que representara a Extremadura en materia de financiación autonómica. Quiero decir con esto, que el hecho de que dos grupos situados en ámbitos tan distintos, en esta materia, se pusieron de acuerdo en elegirme a mí y en que yo fuera a defender lo que yo tengo publicado. Fue mi tesis doctoral.

Llevo trabajando en esto 20 años y hay publicaciones que dicen qué es lo que vamos a defender y voy a defender eso..... ¿Qué voy a defender?... Primero que haya una Hacienda estatal fuerte, no una cesión en mayor medida. El sistema de financiación autonómica se conforma de tributos que se van a ceder a las comunidades autónomas y luego llega el Estado con sus recursos y establece mecanismos de nivelación. La primera parte, hubo una posición unánime en el año 2017 de todas las autonomías -Cataluña no estaba representada, no se presentaron- en la que dijimos –aunque luego hubo votos particulares- que no había que ceder más impuestos.

Me parece clave que cojamos el acuerdo y que hagamos, por supuesto, hincapié en que habla de una cesión de un cien por cien de los tributos que se recaudan –que eso es un problema también en Cataluña-.

Así pues, lo primero, nuestra posición va a ser, que lo que a día de hoy se cede, que no es todo lo que se recauda, solo lo que se cede, no se incremente en los porcentajes de cesión. Se cede ya un 50% del IRPF, el IVA está situado también en ese porcentaje de cesión, los Impuestos Especiales también, la electricidad al 100%, Patrimonio está cedido en recaudación en un cien por cien, Sucesiones y Donaciones igual.

Creemos que tenemos un nivel de autonomía financiera en la cesión muy importante y muy elevado, y si eso se incrementa pierde el Estado. Generalizar el régimen de concierto económico –como en el País Vasco y Navarra-, que es lo que quiere Cataluña, es aniquilar al Estado, anula la Hacienda estatal.

Si se recauda todo por los territorios, estoy hablando también de lo que parece que es lo importante, cesión también del impuesto sobre Sociedades, que a día de hoy no se cede nada para que los territorios no compitan y para que esta recaudación se quede en el Estado.

Ahí, Cataluña lo que quiere es un concierto económico desde siempre, no es nuevo. Siempre ha querido lo que tienen los vascos, es normal, tenemos una asimetría brutal.

Lo que nosotros dijimos en 2017 es que no hay que ir ahí, es que hay que ir en sentido contrario, es que los vascos no tienen que tener lo que tienen… Eso es a donde hay que ir, hay que ir al revés, hay que meter a los vascos en el sistema de financiación autonómica, no hay que sacar a los catalanes del sistema y darles un sistema de concierto económico, porque eso quiebra nuestro modelo de organización territorial y atenta contra el título VIII de la Constitución, destruyendo a la Hacienda estatal.

Entonces, nuestra posición es mantenimiento de la cesión y suficiencia financiera. Yo quiero que se mida bien lo que cuesta prestar en Extremadura la Sanidad, la Educación y los Servicios Sociales, y es que eso no está bien medido.

De hecho, en el Fondo de Garantía de los servicios públicos fundamentales la población pesa un 97% y pesa más la población joven… ¿esa variable nos representa en un territorio que tiene una extensión territorial como la que tiene, que tiene un millón de habitantes? La superficie pesa un 1,8%. Nosotros ya lo dijimos y yo lo he publicado muchas veces, vamos a pelear por que la variable superficie suba, ¿hasta dónde? , estamos haciendo cálculos, en torno a un 4% como mínimo, y que se lo quites a la población.

Y, algo que en 2017 era muy difícil de conseguir, yo hice un voto particular a un informe de colegas académicos -no éramos políticos en aquel momento-, en el que defendíamos una posición introduciendo variables territoriales porque era muy difícil en aquel momento hablar de variables territoriales.

Sin embargo, en 2021, el Gobierno socialista emitió un informe desde el Ministerio de Hacienda, en el que se hablaba de que había que mover la población ajustada, de que había que revisarla y de que había que meter variables territoriales, si no nos queríamos cargar a la España mayoritaria, en cuanto a extensión territorial y que está despoblada, y ahí por primera vez se dijo.

Por tanto, hacia ahí... tenemos que ir, hacia una medición adecuada del coste de prestación de los servicios, porque si yo tengo un millón de habitantes concentrados, puedo prestar servicios concentrados, puedo tener menos hospitales porque es que van a ir todos ahí.

Pero si yo tengo un territorio con una población que se encuentra en distintos núcleos con 388 municipios, les tengo que garantizar los mismos servicios, porque pagan los impuestos igual que cualquier otro español y tienen derecho a recibirlos.

La Constitución así lo dice: ‘tenemos que residir en el lugar que elijamos y que yo ahí tengo derecho a recibir los servicios’.

Esas son las reglas del juego y tú no me las puedes cambiar. ¿No quieres esas reglas?, modifica la Constitución, porque es que si no la estás quebrando. Si tú quieres esas reglas del juego, porque las hemos aprobado entre todos y porque España es un Estado unitario en el que hay regiones con autonomía, muchas veces con mucha más autonomía que los ‘länders’ alemanes, que es un Estado Federal.

Si nosotros estamos aquí y podemos elegir dónde residir, fenomenal, es que tengo la obligación de prestar esos servicios, los ciudadanos tienen el derecho y nosotros tenemos la obligación de prestarlos, pero mídeme bien lo que me cuesta. Por tanto, suficiencia financiera…

Y una vez hecha la suficiencia financiera, solidaridad. La palabra solidaridad se repite en la Constitución desde el artículo 2 en adelante en infinidad de preceptos. ¿Qué le pasa a la solidaridad?, ¿esto se está realizando o no? Yo quiero que recuperemos la solidaridad pero que la enfoquemos con igualdad, no con caridad. Solidaridad es redistribución, solidaridad es invertir en los territorios donde se necesita, solidaridad es que crezcamos en igualdad de condiciones.

Yo siempre pongo el mismo ejemplo, si cogemos la inversión territorializada se ve muy claro dónde se ha invertido durante todos estos años, no se ha invertido aquí, ¿eh? Si cogemos nuestro problema con el tren, nuestro problema en conexiones con el resto de territorios, hemos sido y somos una isla rodeada de tierra… entonces ¿dónde está esa igualdad?, ¿dónde está esa solidaridad?

Lo que quiero es exigirle al Estado que invierta aquí y lo vamos a exigir, aquí vamos a exigir todas las deudas, tanto en las establecidas en el Estatuto de Autonomía, como las deudas inventadas o que se puedan inventar ahora para favorecer a otras CCAA, como la del déficit de inversión, como un Fondo de Compensación Interterritorial bien dotado, todas y cada una.

Aquí van a tener un gobierno fuerte, libre, cuyo único objetivo y obsesión, porque para mí lo es, es que se haga justicia con esta tierra, que no se ha hecho. Y lo voy a defender ante quien sea, me da igual quien gobierne en Madrid, ahora tenemos lo que tenemos, y lo voy a defender a muerte en Madrid y lo voy a defender en Bruselas, porque para eso estoy aquí y vengo desde una posición de libertad y de lealtad con mi tierra que me va a permitir hacerlo todo.

Sobre los Presupuestos Generales de Extremadura (PGEx) para 2024… ahora, está la oportunidad de poder llevar a cabo lo pensado, pero también hay que dotarlo presupuestariamente, lo cual esto es como las cuentas de una familia: podemos gastar, según lo que tengamos, pero no vamos a gastar por mucho que queramos. ¿Cómo va la elaboración de las cuentas autonómicas?, ¿tenemos fecha ya para que puedan iniciar el trámite parlamentario?

A puntito estamos... en noviembre, tendremos ya la presentación de esos presupuestos. Nuestras fechas son noviembre y tenerlo cuanto antes. Luego la tramitación parlamentaria tiene que seguir su curso… pero hay que tenerlo cuanto antes, para que ya desde el primer día en el que se aprueben definitivamente y en el que entren en vigor, ponernos a trabajar en ese presupuesto que va a ser nuestro presupuesto y que son presupuestos muy sociales.

Y....¿qué objetivos se marca el gobierno de María Guardiola, en estas primeras cuentas, ‘sus cuentas’?

Sobre todo, poner en valor y, de verdad -porque has dado en el clavo, me ha parecido súper inteligente lo que has dicho- dotarlo presupuestariamente. Nosotros dotamos y vamos a ejecutar lo que dotemos, porque esto no ha sido así. Porque se han dicho cosas que no se han dotado presupuestariamente, eso es una vergüenza. Se han dicho cosas que tenían una dotación mínima presupuestaria y que luego ni se han ejecutado.

La seriedad y el rigor de este Gobierno van a ser dotar presupuestariamente todo lo que queremos hacer y ejecutarlo. Me ha parecido clave lo que has dicho de dotar presupuestariamente, te da un matiz clarísimo y muy técnico, y es lo que yo quiero hacer.

Para nosotros, este primer presupuesto lo que va a corregir son carencias importantes que tenían los servicios esenciales. Me encantaría poder hacer un montón de obras, me encantaría poder destinar un montón de dinero a cosas que también son muy necesarias en nuestra región…

Pero creo que lo que hay que impulsar, y así desde un primer momento hemos trabajado y la presidenta lo tiene muy claro, desde el minuto uno -desde antes de ser presidenta-, es que lo que necesitamos en Extremadura es tener unos servicios sanitarios de calidad, fuertes, potentes en todos los ámbitos, y tener una educación de calidad.

Yo se lo dije a todos mis compañeros, antes de sentarme con los presupuestos: ‘mira, sé que al final esto va a generar controversia y va a generar conflictos’. Porque la Consejería de Hacienda es la columna, pero también es hacia donde se dispara todo cuando yo no consigo lo que quiero, cuando yo en Cultura quiero hacer algo y tú no me vas a dar dinero, porque se lo estás dando a la de Sanidad y se lo estás dando a la de Educación.

Entonces, yo sí que fui muy clara, de decir primeros presupuestos ahí… porque tenemos muchísimos problemas. Así, por ejemplo, la consejera de Salud, Sara García Espada, es maravillosa, tiene unas ganas y conoce muy bien la estructura de su Consejería y la del Servicio Extremeño de Salud (SES), sabe que hay necesidades, por lo que cómo te pones a hacer otra cosa si es que eso está ahí. Cómo te pones tú a hacer otra cosa si es que se está cayendo el Materno y hay goteras y están los bebés, me pongo hasta nerviosa.

Esto es como una casa, y en una casa lo primero es comer y después ya decorar, que eso está genial, pero lo primero es comer, por lo menos eso es lo que sé desde mi experiencia, desde siempre. Lo primero es cubrir las necesidades básicas y las necesidades básicas son la Educación y la Sanidad.

También, en cuanto podamos desgranarlo todo, vais a ver que son presupuestos en los que hay políticas de igualdad muy claras, políticas de conciliación.

Para mí -también por mi experiencia profesional- que he trabajado mucho en igualdad de género, en fiscalidad de género, creo que es necesario que las mujeres dejemos de ser cuidadoras, que sean cuidadores los profesionales que para eso están y nosotras dejemos de asumir ese rol de cuidadoras. Soy muy radical en este sentido, porque creo que es que hay que serlo.

En materia de conciliación, llevamos medidas también muy importantes en reforzar servicios de cuidados, porque directamente inciden en que nosotras podamos seguir trabajando.

En que nosotras podamos, pese a la maternidad, voy a utilizar el término ‘pese’, porque es muy bonito ser madre, es estupendo, -las dos somos madres-, pero sin duda creo que es el punto de inflexión más grande al que se enfrenta una mujer cuando es una mujer profesional y está desarrollando unas tareas, que no tiene que notarlo.

En definitiva, tenemos que tener una red tan potente, tenemos que ser una tribu, yo me tomo esto como ‘conciencia de tribu’, es decir, ‘tú puedes seguir trabajando porque yo te voy a cuidar a lo que tú más quieres, va a estar bien y vas a poder trabajar’.

Para mí, es que era necesario que eso también se viera en los presupuestos. Además, tenemos a una presidenta feminista y que lo primero que ha hecho ha sido decir luchemos por la igualdad y vamos a hacerlo con medidas, dotación presupuestaria y que se ejecute.

Ante el momento complicado, que se vive a nivel nacional...¿Crees que Extremadura va a ser “ejemplo de estabilidad” económica y política?

Totalmente garantizado, estabilidad absoluta, porque yo lo que veo es que a todos nos mueve lo mismo que es lo que he dicho mil veces a lo largo de esta pequeña charla. A todos, nos mueve lo mismo que es Extremadura, y todos estamos a una y nuestro gobierno es sólido y mis compañeros somos uno.

Queríamos escenificarlo desde el primer momento, esto es un gobierno que en cincuenta y pocos días aprobó un decreto-ley unido a medidas de todo, un decreto-ley consensuado y actuamos así en todo. Nuestros consejos de gobierno están repletos de conversaciones, de ilusión, de abrazos… Ese contacto lo tenemos todos, creo que somos todos muy así, todos hablamos de todo, el teléfono suena 24 horas para todos, uno tiene un problema y estamos todos ahí.

Es un gobierno súper sólido porque está hecho por la mejor, está hecho por una persona que tiene una visión súper clara que qué es lo que quiere a su lado y lo que quiere a su lado es buena gente, gente preparada ante todo, gente muy profesional…

Además, destaco que somos un gobierno muy profesional, y sobre todo gente buena, sincera y transparente. Si es que siendo como tú seas, normal, lo tienes hecho en la vida, ¿no? Te va a durar una actuación ¿cuánto?, a mí me duraría diez minutos, no podría resistir mucho más fingir.

Entonces, gobierno sólido unido a relaciones de amistad muy claras y de verdad que en todo lo consensuamos. He hecho unos presupuestos donde he tenido que decirles ‘esto no lo vas a hacer, este dinero no, es que no puedes disponer de esto…’ y eso genera tensión, genera fricciones y quién diga que no pues miente, esto es como decirle a tu hijo: ‘tú no vas a tener hoy los 20 euros para irte al cine…’ renuncias a eso, porque la estabilidad política lleva a la estabilidad económica…

Totalmente así es, todos han sido en general muy generosos en entender que yo quiero hacer esto, me encantaría hacerlo, pero ahora no se puede. Ahora tenemos que mirar "a estas dos señoras" -Consejera de Salud y Consejera de Educación- que tienen ‘problemones’ en colegios que se caen, que tienen ‘problemones’ en que hay poblaciones que han perdido la oportunidad de que los niños se queden allí y se han tenido que ir porque el colegio no estaba operativo o, los centros de salud y hospitales que hay con goteras.

Es que frente a eso, ¿cómo puedo destinar yo dinero a otra cosa? Para mí es clave, pero creo que todo esto es también conciencia social de cómo hemos sido cada uno de nosotros, y tú priorizas.

Para finalizar....¿qué te gustaría lograr como Consejera de Hacienda y Administración Pública?

Yo quiero revisar todo el sistema tributario, me encantan los tributos, sé que esto suena fatal, pero me encantan todos los impuestos y todas las tasas, quiero hacer una revisión total para conseguir un sistema tributario justo, examinarlo absolutamente todo.

Debo confesar que soy consejera de Hacienda y Administración Pública, la parte de Hacienda por formación profesional es muy atractiva para mí, quiero unos servicios fiscales de calidad.

Cuando llegué vi a los contribuyentes en la calle, no se me olvida en el mes de agosto una señora con un carrito y un modelo 650 de la liquidación de la herencia, porque no accedía a los servicios, no había una sala donde pudieran estar bien.

Me preocupa que cuidemos de los contribuyentes, mucho, y me preocupa que tengan unos sitios de referencia, que son los servicios fiscales en los que se les atienda muy bien.

Me he dedicado durante este tiempo a trabajar mucho en eso. Hicimos una sala de contribuyentes, pusimos a su disposición muchos medios -desde agua, que parece ridículo, pero creo que hay que cuidar a la gente con gestos así, a que tuvieran allí los modelos y a que tuvieran a gente pendientes de ellos-.

Creo que hay que cuidar a lo más preciado que tenemos desde Hacienda que son los contribuyentes, que son los que nos están dando el dinero. Eso me ha obsesionado y me sigue obsesionando… cuidar del sistema tributario autonómico, cuidar de los contribuyentes y cuidar de los empleados públicos. Quiero ensalzarlos.

Yo soy funcionaria, creo que de partida sé lo que cuesta, sé muchas veces lo injusta que es la visión del personal desde fuera y quiero trabajar con ellos desde el minuto uno para que estemos todos muy cómodos y muy bien…

Porque ellos son los que hacen esto posible, yo soy consciente de que mi paso por aquí es muy temporal, esto es totalmente temporal, y aquí hay personas que llevan esto y lo dirigen, que son funcionarios desinteresados que trabajan día a día por esto.

Entonces quiero estar a su lado, el primer día lo que hice fue llegar aquí con mi coche, lo aparqué en el parking, me vine solita, me presenté al señor que estaba abajo en conserjería y le dije: ‘hola, mire, yo soy la consejera de Hacienda…’, el señor genial y le dije que quería conocer a los funcionarios que están aquí. Así, me fui, mesa por mesa, presentándome a ver quiénes eran, porque son con quienes voy a trabajar todos los días.

Se sorprenden cuándo yo voy a verles, y les digo, pero ¿por qué?, ¿esto cómo va?, ‘oye, ¿esta alta de terceros qué pasa?’… y la gente alucina de que tú vayas, pero vamos a ver es que yo soy una más, esto es un equipo ‘megaprofesional’, la que está de paso aquí soy yo. Eso está claro. La casa es de ellos y yo estoy aquí de prestado para intentar hacer las cosas lo mejor posible.

Lo más bonito que me ha pasado cuando me he ido de la Facultad es que la gente de conserjería, de secretaria, con los que estás todo el día lidiando, la persona que limpiaba mi despacho, todo el mundo… me dijo: ‘¡qué pena, no te vayas por favor!, resuelves las cosas, eres buena gente, eres normal’… pues me quedo con eso: ‘ERES NORMAL’.