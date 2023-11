PP y Vox derogarán Ley Memoria Histórica y promoverán otra para dignidad todas víctimas

El PP y Vox derogarán la actual Ley de Memoria Histórica y Democrática de Extremadura y articularán una nueva norma que promueva "la concordia, el respeto, la memoria y la dignidad de todas las víctimas".

De este modo, lo ha señalado el diputado del PP, en la Asamblea Laureano León --con el refrendo del diputado de Vox Álvaro Sánchez Ocaña--, durante el debate de una iniciativa mediante la cual el PSOE reivindicaba este jueves en el pleno de la Asamblea el desarrollo íntegro de la actual Ley de Memoria Histórica extremeña.

Dicha iniciativa socialista no ha salido adelante, ya que únicamente ha contado con los votos a favor del PSOE y de Unidas por Extremadura, mientras que el PP y Vox, que suman mayoría en la Cámara autonómica, han votado en contra.

León ha explicado que "somos conscientes de que la sociedad española debe restañar todas las heridas de todas las víctimas y de todas las etapas y honrarlas. Y la vigente ley está disfrazada de concordia pero realmente no es así, lo que hace es una lectura sesgada de la historia tratando de imponer una vez más una memoria tergiversada y parcial".

Mientras, el diputado de Vox Álvaro Sánchez Ocaña ha defendido la "imperiosa necesidad" de cambiar la Ley de Memoria Histórica de Extremadura por otra que "atienda a toda la memoria histórica y a todas las víctimas".

Por su parte, en la defensa de la iniciativa de su grupo, el diputado del PSOE, Ricardo Utrera Fernández, ha lamentado que PP y Vox en su acuerdo de gobierno en Extremadura incluyen la derogación de la Ley de Memoria Histórica y Democrática de la región, algo con lo que "buscan cerrar otra vez los ojos y la boca para olvidar de nuevo lo ocurrido durante el golpe de estado y la dictadura".

Para el parlamentario socialista, "la verdad y la memoria son fundamentales", recordando que "es responsabilidad que atañe a todos los poderes públicos" defender la memoria histórica y democrática de las "miles de personas asesinadas y desaparecidas en Extremadura durante la dictadura".

En este sentido, Utrera Fernández ha defendido que hay que "implementar por completo" y concluir el desarrollo reglamentario de la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Extremadura; matizando que "las derechas deberían proponer y desarrollar iniciativas a favor de las víctimas, asignar recursos para contribuir a su responsabilidad institucional de ayudar a la verdad, la justicia y la reparación".

Junto con ello, ha defendido que "los derechos humanos" y el "derecho a la reparación" es una "obligación" que debe situarse "por encima de la ideología" y, ha pedido a la presidenta de la Junta, María Guardiola, que se sitúe "del lado de la verdad, la justicia y la reparación", y evite el "nuevo proceso de blanqueamiento de la dictadura franquista que la extrema derecha pretende".

EL PP RECHAZA "FRONTALMENTE" LA ACTUAL LEY

En el turno de fijación de posiciones, el diputado del PP, Laureano León, ha negado el apoyo a la iniciativa del PSOE porque en 2018, con motivo de la tramitación de la ley, su partido ya presentó una enmienda de totalidad para rechazar "frontalmente" la norma, y ha recalcado que el Gobierno de Extremadura promoverá una nueva ley.

"Pretendemos una ley nueva que promueva la concordia, el respeto y la memoria y la dignidad de todas las víctimas y encontrar un nuevo marco jurídico", ha dicho en alusión al "pacto de gobierno" del PP y Vox en Extremadura.

Además, ha considerado que con leyes como la que está actualmente en vigor se demuestra que la izquierda defiende un "pensamiento único" y "demuestra poco talante democrático".

Además, ha reprochado que el PSOE quiere "romper la igualdad entre los españoles" con su pacto de "indignidad" con los independentistas catalanes para que "Pedro Sánchez siga en la Moncloa".

VOX VE UNA "IMPERIOSA NECESIDAD" DE DEROGAR LA NORMA

Así, ha hecho un recorrido de la "verdadera historia" que generó, ha dicho, "el desorden" en España previo a la Guerra Civil, bajo el planteamiento de que "la historia se conoce por sus hechos, no por la demagogia".

En este sentido, ha criticado a los socialistas por intentar legitimar, ha dicho, con leyes como la de Memoria Democrática lo que llevan haciendo en España desde hace años.

"No me negarán que hoy en día continúa su golpismo, la violación de la Constitución, el uso partidista de las instituciones y de los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado. No hacen más que continuar, señores del PSOE, aquello que llevan haciendo tantos años y que legitiman con leyes como ésta", ha espetado en referencia a la actual Ley de Memoria Democrática extremeña.



UNIDAS POR EXTREMADURA HABLA DE "DEUDA COMO SOCIEDAD"

La diputada de Unidas por Extremadura Nerea Fernández Cordero ha defendido que hay una "deuda como sociedad" con "todas las personas que fueron olvidadas a conciencia", y ha considerado que para cumplir con la misma hay que implementar la Ley de Memoria Histórica regional.

Así, y tras reprochar también que el anterior Gobierno regional del PSOE debería haber "blindado" dicha norma, ha pedido que PP y Vox no deroguen la misma porque "no se puede denegar a las familias el derecho a la verdad, la justicia y la reparación".

Y, ha concluido que "la memoria histórica no abre heridas, es como se llama la historia que aún tiene las heridas abiertas. La concordia se promueve cerrando esas heridas, no dejándolas abiertas".