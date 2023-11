Unidas exige a la Junta que pida también condonación de deuda para Extremadura

La portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ha exigido este lunes al Gobierno de la Junta que "pida también condonación de deuda para nuestra región".

Durante una rueda de prensa celebrada en Mérida, ha defendido que "desde Unidas por Extremadura pensamos que es algo útil y justo porque de media el 18 por ciento de esa deuda de las comunidades va a parar a pagar intereses de la deuda y de amortización de capital, y que encima va a aumentar con la subida de los tipos de interés".

De este modo, ha propuesto que vaya "condicionada a mejorar la educación, la sanidad, en servicios sociales o dependencia y no en rebajas fiscales para los ricos, que es lo que hace la derecha cuando gobierna".

En este sentido, De Miguel ha denunciado que "la señora María Guardiola ha dicho que no va acogerse, porque también lo van a hacer los catalanes". "No solo nos parece esto pueril e infantil sino que nos parece sectario y peligroso, porque Extremadura no se merece un gobierno que solo tenga intereses partidistas, sino intereses por la región", ha argumentado.

Por ello, la diputada de la formación morada le ha pedido a la jefa del Ejecutivo regional "que se ponga ya manos a la obra para saber cuánta deuda se va a condonar y cómo hay que invertirla de la mejor manera", tal y como informa Unidas por Extremadura en una nota de prensa.

A su vez, Irene de Miguel también ha respondido a las declaraciones de Guardiola cuando "dijo que cómo iba a beneficiar este acuerdo de gobierno a un ganadero de Zafra, a una profesora de Cáceres o a un médico de Badajoz. Pues se lo contesto yo: obviamente no va a beneficiar en nada que la señora Guardiola diga que no se va a acoger a la condonación de deuda autonómica".

En contraposición, la portavoz de Unidas ha afirmado que "sí beneficiaría bajar las ratios de educación pública, bajar las listas de espera, aumentar las ayudas directas en caso de sequía a los ganaderos y agricultores, y eso se puede hacer solo con los fondos autonómicos".

"La señora Guardiola tiene que empezar a pensar más en Extremadura y menos en hacer teatrillo con Alberto Núñez Feijóo para ganarse un puesto en el Partido Popular", ha aseverado.

De Miguel también ha defendido que "la ciudadanía en su mayoría sabe que antes que volver a un Gobierno con reminiscencias franquistas es necesario poner en marcha una amnistía que nos haga avanzar como país y pasar página de uno de los conflictos de nuestra joven democracia que han sido más duros como es el 'procés'".

A colación de esto último, la portavoz de Unidas considera que "la amnistía la derecha la está utilizando como una cortina de humo para no hablar de lo fundamental, que son los avances que supondría un Gobierno de coalición".

COMPETENCIAS EXTREMEÑAS PARA EL TREN

En otro momento de su intervención, Irene de Miguel ha pedido que Extremadura asuma la gestión directa de las competencias ferroviarias en la Comunidad Autónoma.

"Cataluña, País Vasco y Galicia están pidiendo asumir las competencias de los trenes de Cercanías, y desde Unidas por Extremadura es una de las propuestas electorales que teníamos en nuestro programa electoral: hacer cumplir con el Estatuto de Autonomía y asumir las competencias en materia ferroviaria de los trenes que circulan en el interior de nuestra región", ha recordado.

En este sentido, De Miguel ha defendido que "si queremos tener un tren digno, un tren de cercanías que nos vertebre de este a oeste, de norte a sur y que conecten nuestras ciudades con capitales de comarca necesitamos que se gestione desde aquí, con lo cual pedimos a la señora Guardiola que se ponga manos a la obra, se ponga a trabajar porque Extremadura también reivindique lo que es de justicia para esta tierra".

De la misma forma, la portavoz de Unidas se ha felicitado "de la alta participación en la movilización de este fin de semana en defensa de la reapertura del Tren Ruta de la Plata", y ha defendido que "este tramo se incluya en la red europea prioritaria de transporte y que se vuelva a abrir la vía Astorga-Plasencia, porque necesitamos vertebrar el oeste español".

Por ello, ha pedido "una coordinación real entre el Gobierno estatal y el Gobierno autonómico y no una guerra para ver quién se pone la medalla". Y es que, a su entender, "el Partido Popular está intentando utilizar el tren como arma arrojadiza contra el Gobierno estatal y de manera partidista". "Necesitamos que el objetivo de tener un tren digno se haga de manera coordinada entre todos los ámbitos y vayamos unidos", ha recalcado.

SOLIDARIDAD CON PALESTINA

Por último, Irene de Miguel ha vuelto a mostrar el compromiso de Unidas por Extremadura con Palestina. "Seguimos pidiendo un alto el fuego en la franja de Gaza, que los líderes europeos no miren hacia otro lado con la masacre que se está llevando a cabo en Gaza porque la historia no nos lo va a perdonar", ha señalado.

En este punto, ha denunciado que "más de 7.000 palestinos han sido ya asesinados y un tercio de ellos son niños y niñas". Por ello, ha pedido que se "lleve a Netanyahu a la Corte Internacional por crímenes de guerra y bloquear económicamente al Gobierno de Israel al igual que se ha hecho con Rusia, para parar esta masacre. Tenemos el deber moral de hacerlo", ha sentenciado.