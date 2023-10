PP cree lamentable la defensa de la amnistía y silencio de los líderes PSOE extremeño

Así, lo ha subrayado el portavoz del Partido Popular en Extremadura, José Ángel Sánchez Juliá, subrayando que "Pedro Sánchez se ha quitado la careta y ha reconocido que ha vendido España a Puigdemont por siete votos. Firmando así el acta de defunción del PSOE como partido de Estado. El partido socialista ha pasado de ser un partido a una herramienta para los intereses de Pedro Sánchez".

A este respecto, ha subrayado ç"no Sr. Sánchez, ni en mi nombre, ni en el del PP, ni en el de los extremeños, ni en nombre de los miles de españoles a los que usted ha engañado. Incluso diría que ni en nombre del partido socialista extremeño, que no se atreven a nombrar la palabra amnistía, porque no son capaces de defender este despropósito".

Por ello, el portavoz del PP extremeño ha preguntado "¿por qué Pedro Sánchez no lo llevó en su programa electoral si es por un bien a España? ¿por qué no lo hizo antes? ¿por qué no consulta a todos los españoles con unas nuevas elecciones?".

De la misma forma, Sánchez Juliá se lo ha preguntado a los líderes socialistas extremeños que todavía hoy no se han pronunciado al respecto, como son los presidentes de las diputaciones, Miguel Ángel Gallardo y Miguel Ángel Morales. El señor Vergeles, Osuna o la presidenta del Grupo Parlamentario Socialista, Piedad Álvarez.

Para el portavoz del PP regional, "darles la amnistía abre la veda a que puedan hacer todo lo que quieran y cuando quieran en nuestro país, sin importarle los españoles. Ya lo demuestran cada día abiertamente".

En relación al acuerdo de Sánchez y Sumar, Sánchez Juliá ha recalcado que no aparece Extremadura por ningún sitio, ninguna referencia a "los proyectos e inversiones que a los extremeños se nos debe. Ni AVE, ni tren Ruta de la Plata, ni autovía Cáceres-Badajoz,..." y, también con el silencio cómplice del PSOE regional porque "se ha convertido en una sucursal de Sánchez".

El portavoz del PP ha cuestionado "la lamentable metamorfosis del PSOE" y, ha querido transmitir un mensaje a todos los extremeños, incluso a aquellos que votaron al PSOE en algún momento, señalado que "el PP va a seguir defendiendo la igualdad entre españoles y, la Presidenta, María Guardiola, defenderá haya inversiones comprometidas con Extr4emadura".

Proyectos por los que sí trabaja y lucha la presidenta María Guardiola.