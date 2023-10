Trece urbes de Asturias, CyL, Extremadura y Andalucía piden reabrir tren Ruta de la Plata

Tres plataformas a favor de la recuperación del tren Ruta de la Plata han convocado concentraciones para reivindicar esta infraestructura este próximo sábado, 4 de noviembre, en un total de trece localidades de las cuatro comunidades autónomas por la que discurre esta línea.



En concreto, hasta la fecha ya se han comunicado concentraciones en Gijón, Astorga, Zamora, Salamanca, Hervás, Plasencia, Navalmoral de la Mata, Cáceres, Mérida, Almendralejo, Llerena, Zafra, Huelva y está pendiente de concretar Sevilla.



Así pues, las entidades convocantes son Corredor del Oeste, la Plataforma Extremeña del Tren que Vertebre el Territorio y Enfríe el Planeta y el Movimiento Tren Ruta de la Plata, que instan a los ayuntamientos entre Sevilla y Gijón que se unan a esta reivindicación mediante acuerdos plenarios y concentraciones ciudadanas a las 12:00 horas del mediodía.



"La unión hace la fuerza y ésta hay que mostrarla ya, para que las administraciones reaccionen y atiendan las demandas sociales, económicas y ambientales que conlleva su reapertura", tal y como señalan en un comunicado conjunto.



En el mismo recuerda que hasta, el cierre del tramo Plasencia-Astorga, en 1985 para pasajeros y en 1996 para mercancías, la Ruta de la Plata conectaba cuatro comunidades autónomas --Andalucía, Extremadura, Castilla y León y Asturias--, e incluía paradas en muchas comarcas y capitales de provincia, como Cáceres, Salamanca, Zamora y León, además de las autonómicas, como Sevilla, Mérida u Oviedo.



En 2017 la Comisión de Fomento del Congreso de los Diputados ya había aprobado Impulsar la puesta en funcionamiento de la línea ferroviaria Ruta de la Plata entre Plasencia y Astorga, realizando "a la mayor brevedad posible".



Sin embargo, no ha sido hasta el pasado mes de febrero de 2023, en Cáceres, cuando la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, se comprometió a realizar un estudio de viabilidad para la reapertura de los 347 kilómetros cerrados entre Plasencia y Astorga. De esta forma, a los seis años de demora, se añade ahora un plazo de dos años.



Esta "dejadez acumulada", señalan los convocantes, no concuerda con la necesidad de comunicar amplias comarcas de la España Vaciada y es por eso que nos concentramos para que se aceleren los trámites para su inclusión en la Red Básica Ampliada, para 2040.



Y ello porque numerosas iniciativas parlamentarias y locales así lo han demandado "tanto en las últimas décadas, como en los últimos meses, con un importante impulso" desde las cámaras de comercio entre Gijón y Sevilla, y desde el Consejo Económico y Social de Extremadura, órgano consultivo regional en materia económica y social, que en dos informes a iniciativa propia ha "remarcado la importancia" de las conexiones de mercancías de Extremadura en la Red Básica del Corredor Atlántico tanto hacia los puertos del Norte (Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco) como a los del Sur (Huelva, Cádiz, Algeciras).



"No podemos consentir más demoras", señalan los convocantes, que reivindican que el tren es necesario ante la actual "situación de emergencia climática", con un modo de transporte que tras el peatonal y el ciclista es "el más eficiente para los desplazamientos y con una menor emisión" de gases de efecto invernadero, que será "mínima" con la electrificación y sistemas de altas prestaciones, concluyen.