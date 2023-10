PP pide al PSOE regional "coherencia y oposición" ante defensa de la amnistía de Sánchez

En un comunicado, el PP de Extremadura ha señalado que "este sábado nos hemos encontrado con un secreto a voces, Pedro Sánchez ha defendido por primera vez en público la amnistía junto a los suyos —incluido el todavía Secretario General de los socialistas extremeños, Guillermo Fernández Vara— en el Congreso Federal del PSOE en Ferraz".

Los populares han criticado que, "en el nombre de España, en el interés de España, en defensa de la convivencia entre españoles, defiendo hoy la amnistía en Cataluña, ha proclamado Sánchez y, justo detrás suya se encontraba Fernández Vara, quien aplaudía esta declaración".

A este respecto, el PP ha recordado que "Fernández Vara había afirmado en algunas ocasiones que si el PSOE pactara en algún momento con los independentistas se marcharía del partido, pero que éso no iba a ocurrir", cuestionando "y ahora, ¿cómo va a defender el PSOE de Extremadura la amnistía ante los extremeños?".

Los populares añade que "este sábado, 28 de octubre, asistimos a una nueva mentira socialista. Hace menos de un año, el 10 de noviembre de 2022, era Pedro Sánchez el que aseguraba que el independentismo no pide una reforma del Código Penal, lo que pide es la amnistía, algo que desde luego este Gobierno no va a aceptar y que desde luego no entra en la legislación ni en la Constitución Española".