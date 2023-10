Extremadura empezará a vacunar el 31 contra la bronquiolitis e inmunizar a 6.000 menores

Ep

La Junta de Extremadura comenzará a vacunar "salvo causas de fuerza mayor" contra el Virus Respiratorio Sincitial (VRS), causante de bronquiolitis y neumonías, el próximo martes, día 31 de octubre, a los recién nacidos en los propios hospitales antes de recibir el alta, mientras que el resto de menores susceptibles de recibir la dosis serán citados en sus centros de salud.



Para ello, la Administración regional ha adquirido vacunas de forma centralizada para llegar a inmunizar a más de 6.000 niños durante el próximo invierno, incluidos los nacidos a partir del 1 de mayo de 2023 hasta los seis meses de edad, y aquellos con factores de riesgo hasta los dos años.



Esta decisión de iniciar la vacunación "disminuirá radicalmente la presión asistencial que se ha sufrido tanto en la Atención Primaria como en la hospitalaria" en años anteriores en la región, teniendo en cuenta que la bronquiolitis "no sólo conlleva un posible ingreso sino un seguimiento constante por parte del pediatra de Atención Primaria durante las semanas posteriores al alta hospitalaria".



Asimismo, teniendo en cuenta la "sensibilidad rural" del Gobierno autonómico, y tras asegurarse de que "se cumplen los criterios de seguridad en el traslado del anticuerpo monoclonal", la vacuna también será dispensada en los centros de salud, para asegurar el "derecho a la vacunación gratuita" de quienes residen en las capitales de provincia y también de quienes residen en los municipios más alejados de ellas.



De este modo, lo ha señalado la consejera de Salud y Servicios Sociales, Sara García Espada, durante una comparecencia a petición propia este jueves en el pleno de la Asamblea para informar sobre el inicio de dicha vacunación.

Además, ha anunciado también que con el objetivo de vacunar "al mayor número de niños" la Junta iniciará en todos los centros de salud de la comunidad desde este viernes, día 27, una campaña de "sensibilización" para que las familias inmunicen a sus hijos.



INVERSIÓN EN SALUD



"Nuestra región no va ni puede quedarse atrás en la introducción de esta vacuna en nuestro programa", ha espetado la consejera, quien ha considerado "una gran noticia" el inicio de la vacunación contra la bronquiolitis en Extremadura.



"Esto es el resultado del trabajo constante y comprometido del Gobierno de Guardiola, que tras multitud de problemas heredados hemos conseguido adelantarlo más de 15 días las previsiones iniciales", ha dicho, y ha añadido que para ello se han invertido 1,2 millones de euros para llegar a inmunizar a más de 6.000 niños durante el próximo invierno, incluidos los nacidos a partir del 1 de mayo de 2023 hasta los seis meses de edad, y aquellos con factores de riesgo hasta los 2 años".



"Esta decisión no es un gasto, es una inversión en salud", ha remarcado la consejera, quien ha concretado que la Junta de Extremadura ha comprado un total de 5.945 vacunas de forma centralizada, y no por áreas de salud como según ha indicado tenía pensado hacer el anterior Gobierno regional del PSOE con un "fraccionamiento de contrato".



De igual modo, teniendo en cuenta la "sensibilidad rural" del Gobierno autonómico, y tras asegurarse de que "se cumplen los criterios de seguridad en el traslado del anticuerpo monoclonal", la vacuna también será dispensada en los centros de salud, para asegurar el "derecho a la vacunación gratuita" de quienes residen en las capitales de provincia y también de quienes residen en los municipios más alejados de ellas.



En este punto, García Espada ha recordado que el anterior Gobierno autonómico del PSOE tenía "sobre la mesa" la "decisión de exclusiva administración hospitalaria" de la citada vacuna, algo que para la actual consejera "sería perjudicial para los niños y sus familias".



Asimismo, Sara García Espada ha anunciado que la Consejería de Salud y Servicios Sociales va a sensibilizar mediante una campaña informativa dirigida a las familias de los menores que estará disponible en todos los centros de salud de la región desde este viernes, día 27 de octubre, y que ya se encuentra disponible desde hace días para los profesionales.



"Esto es una gran noticia. Este Gobierno ha dado un paso hacia adelante, de los muchos que daremos, avanzando en la prevención como la mejor de las medicinas", ha espetado.



Finalmente, ha recalcado que esta vacuna contra el virus respiratorio sincitial "va a cambiar la vida de los bebés, la vida de sus familias y el trabajo diario de los profesionales sanitarios pediátricos, que viven cada año lo que ellos consideran una pandemia silenciada".