Guardiola: Mientras, España está paralizada, Extremadura ya ha comenzado su transformación

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha reafirmado este jueves que mientras que "España está paralizada y está esperando a que un prófugo de la justicia decida cuál es el futuro de Pedro Sánchez", Extremadura "ya ha comenzado su transformación y empieza a dejar atrás el peso de muchos años de abandono y desidia socialista".



Así, María Guardiola se ha pronunciado, en el pleno de la Asamblea de Extremadura, en respuesta a sendas preguntas del PSOE y de Unidas por Extremadura sobre las expectativas del gobierno de coalición en la región y sobre los primeros 100 días de su Ejecutivo, respectivamente.



En la formulación de su pregunta, la presidenta del Grupo Parlamentario Socialista, Piedad Álvarez Cortés, ha recordado que esta semana se han cumplido cien días del Gobierno de Guardiola, después de que "no firmó un pacto con Vox, firmó una condena para Extremadura", y la presidenta extremeña "renunciara a sus principios".



La presidenta del Grupo Socialista ha aseverado que el Gobierno presidido por Guardiola "es la imagen de la mentira", y es "sinónimo de inestabilidad" ya que "en apenas 70 días ya había dimitido una consejera", tras lo que ha lamentado que su cumplen "cien días de un gobierno que no trabaja", así como cien días "sin transparencia", y "de una presidenta ausente, sin vida pública y sin agenda".



Por todo ello, Álvarez ha reafirmado que María Guardiola "representa el cambio", pero "el cambio de principios, el cambio de opinión, de criterio, el cambio a peor", tras lo que ha lamentado que su Gobierno "es un barco cargado de nitroglicerina, peligrosa y explosiva, en los que la capitana está metida en su camarote", ha criticado, por lo que ha señalado que los extremeños "no merecen este desgobierno del PP con Vox".



Por su parte, la presidenta del Grupo Parlamentario Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ha criticado que la reforma fiscal anunciada por la Junta de Extremadura supone "regalarles más de 5.000 euros por cabeza a las 1.200 fortunas de Extremadura", en "vez de ayudar a las familias que se han quedado sin comedor escolar", ha lamentado.



Irene de Miguel ha criticado que Guardiola "está repitiendo las medidas de la señora Ayuso en Extremadura", y ha tachado de "injusto que su prioridad sea un modelo de política fiscal que recaiga en las rentas de las clases medias trabajadoras y no sobre la riqueza de las grandes fortunas", tras lo que ha lamentado además que "otra de sus prioridades ha sido que se vuelva a cazar en Monfragüe".



La presidenta de Unidas por Extremadura ha asegurado que muchas de las medidas puestas en marcha por el nuevo Ejecutivo son "planes y medidas continuistas del gobierno anterior", tras lo que ha criticado que en sus primeros 100 días, el nuevo Gobierno lo que ha hecho es "saltarse las reglas más básicas del parlamentarismo y desprestigiar esta Asamblea como nunca antes se había visto", ha criticado



GUARDIOLA DEFIENDE SUS "MEDIDAS EFICACES Y TRANSFORMADORAS"



En su respuesta, la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha reafirmado que su gobierno "está cumpliendo su compromiso con los extremeños", después que "Extremadura pidió cambio" en las elecciones del 28 de mayo, con el objetivo de "llevar a Extremadura al lugar en el que merece estar" a través de "medidas eficaces y transformadoras".



Unas medidas que su Ejecutivo ya ha "empezado a poner en marcha durante estos primeros cien días de gobierno", ha reafirmado Guardiola, quien ha lamentado que "la inestabilidad política nacional" actual le "impida" al Ejecutivo extremeño "tener un interlocutor para poder transmitir las necesidades de inversión que tiene esta tierra", entre las que ha citado el tren, las carreteras o "una financiación justa".



"Yo quiero recordar en esta Cámara que España está paralizada y está esperando a que un prófugo de la justicia decida cuál es el futuro de Pedro Sánchez", ha alertado María Guardiola, quien ha aseverado que "mientras tanto, Extremadura ya ha comenzado su transformación y empieza a dejar atrás el peso de muchos años de abandono y desidia socialista"



Ante las críticas del PSOE, Guardiola ha considerado que el PSOE "está viviendo su propio duelo por no haber recibido la confianza de los extremeños", una situación a la que ha achacado la "oposición tan poco constructiva y tan desleal" que realizan los socialistas, a los que ha recordado que gobierna "por el apoyo de los extremeños" con un gobienro "legítimo que está llamado a transformar una tierra que ha estado dejada y abandonada por los anteriores gobiernos socialistas".



En ese sentido, Guardiola ha reafirmado que "desde luego a este gobierno le queda fuerza, entusiasmo y interés para rato", tras lo que ha defendido la bajada de impuestos que ha anunciado para "aliviar las economías familiares", ya que "beneficia especialmente a las rentas medias y bajas".



Según ha asegurado la presidenta extremeña, sus primeros 100 días "han servido para sentar las bases de una transformación profunda que desde luego tendrá su reflejo en nuestros primeros presupuestos" que, según ha avanzado, van a ser "sociales, ambiciosos y valientes".



También ha valorado Guardiola la aprobación, "por primera vez en esta tierra, de una tarifa cero para autónomos, que tan solo en un mes ya beneficia a más de 5.000 extremeños", así como una partida de 22 millones de euros para fomentar el empleo en personas con discapacidad, y se ha bajado a 49 años la edad de las mujeres para que se puedan hacer mamografías en el SES para la detección precoz del cáncer de mama, entre otras medidas.



María Guardiola ha concluido asegurando que mientras la oposición continúa con su "ruido", el gobierno que preside "va a seguir trabajando por el futuro de los extremeños, por el futuro de Extremadura y va a seguir cumpliendo sus compromisos", ha concluido.