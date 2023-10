Las reclamaciones a la Defensora de los Usuarios del SES crecieron un 63,5% en 2022

Ep.

Los pacientes y sus familiares presentaron un total de 3.304 reclamaciones y sugerencias a la Defensora de los Usuarios del Sistema Sanitario Público de Extremadura en 2022, lo que supone un incremento del 63,5 por ciento con respecto al año anterior.



A estas reclamaciones se suman otras 2.424 solicitudes de aplicación de la Ley de Tiempos de Respuesta, que asimismo crecieron un 57% por ciento respecto a 2021, con lo que el total de expedientes abiertos por la defensora el pasado año asciende a 5.728, un 61 por ciento más.



Estos datos están recogidos en la Memoria de la Defensora de los Usuarios del Sistema Sanitario Público de Extremadura, cuya titular, Eva María Molinero San Antonio, ha comparecido este miércoles en la Comisión de Salud y Servicios Sociales de la Asamblea, a petición propia, en cumplimiento tanto de la Ley de Salud como de la de tiempos de respuesta sanitaria.



En cuanto a las reclamaciones y sugerencias, el incremento es del 63,5%, pasando de 2.021 en el año 2021 a 3.304 reclamaciones en el año 2022; lo que supone 1.283 expedientes más.



LA LISTA DE ESPERA, PRINCIPAL MOTIVO



Los motivos más reclamados fueron nuevamente la disconformidad por listas de esperas y citaciones, en 2.276 casos (1.279 casos en el año 2021), abarcando un 69% del total de las reclamaciones, a diferencia del año 2021 que representaba un 63% del total, y con un aumento de reclamaciones por este motivo respecto al ejercicio anterior de un 78%.



Se incluyen en este grupo las reclamaciones de los usuarios sanitarios que consideran excesivo el tiempo en recibir atención sanitaria, independientemente de que se trate de fallos por citación o por listas de espera, es decir, citación para consultas sucesivas de control-seguimiento en distintas especialidades y/o pruebas diagnósticas de control-seguimiento principalmente por los Servicios de Radiología.



En segundo lugar, la disconformidad con la organización y normas en centros sanitarios en 575 casos, representando un 17% del total, con un incremento del 13%. Y, en tercer lugar, por la disconformidad con la atención personal y/o sanitaria, en 253 casos, que también se ha incrementado discretamente un 9%, pasando de 233 reclamaciones por este motivo en el año 2021 a 253 reclamaciones en el ejercicio actual; representando un 8% del total.



Las reclamaciones han crecido en todas las áreas de salud, siendo Badajoz, Mérida y Cáceres, las que presentan más incremento de reclamaciones respecto al ejercicio anterior, con un 65%, 53% y 33% respectivamente.



Sin embargo, son los ciudadanos del área de salud de Llerena-Zafra los que han presentado mayor número de reclamaciones en cifras absolutas, con 780 reclamaciones, y los más reclamantes en proporción a la población de referencia, con 1 reclamación por cada 127 habitantes.



Por tanto, es Llerena-Zafra el que más reclamaciones genera, en cifras absolutas y ajustadas a la población de referencia, de toda la Comunidad Autónoma; con un incremento del 222% respecto al año anterior y abarcando el 24% del total de las reclamaciones presentadas por los usuarios extremeños en el año 2022.



Durante el pasado año, la oficina de la Defensora de los usuarios del SES atendió 10.474 llamadas telefónicas de usuarios, pacientes y familiares, con un incremento del 21% respecto al año 2021 que se atendieron 8.657 llamadas. Otra vía de comunicación importante ha sido por correo electrónico, se han recibido y contestado, una media de 5.107 correos electrónicos de usuarios extremeños, un incremento del 27%.



DETERIORO PROVOCADO POR LA PANDEMIA



En su exposición, Molinero ha resaltado que no se encuentra entre sus atribuciones valorar la gestión sanitaria, sino que su función es velar por el cumplimiento de los derechos de los ciudadanos. En todo caso, y a preguntas de los grupos parlamentarios con respecto a los motivos por los que considera que se ha producido este incremento en los expedientes tramitados durante el pasado año, ha ofrecido una serie de consideraciones.



Así, se ha referido a las "crisis sanitaria provocada por la post pandemia", que es "ahora cuando estamos viendo con mayor intensificación". Molinero ha señalado también el "desgaste" generado por la covid en profesionales y gestores sanitarios.



Igualmente, se ha referido a la "masificación" de distintos servicios, a la "disminución" de recursos humanos, o los problemas de contratación de facultativos a nivel nacional, ha remarcado, al tiempo que ha indicado que los usuarios "cada vez están más informados y conocen mejor sus derechos y cómo ejercerlos".



VALORACIÓN DE LOS GRUPOS



El portavoz de Salud del Grupo Popular, José María Saponi, ha subrayado que estos datos son un "fiel reflejo" de las políticas sanitarias aplicadas por el anterior gobierno socialista en la región.



En este sentido, ha señalado que también refleja "algo positivo", en tanto que pone de manifiesto que los extremeños "se dan cuenta de que el sistema sanitario no funciona y están empezando a ser exigentes y a reclamar".



Saponi ha reclamado a la Defensora una mayor actuación "de oficio" para dar respuesta a las reclamaciones de los usuarios, y en concreto se ha referido a la posibilidad, en cumplimiento de la Ley de tiempo de respuesta, de ofrecer la atención reclamada por los pacientes en centros privados para reducir la demora.



Con respecto a las listas de espera, ha subrayado su disconformidad con respecto a que el incremento registrado en la pasada legislatura se deba a la pandemia, sino que responde a decisiones del gobierno anterior, como el cierre del servicio de angiología en Cáceres. "El problema no es de financiación, es de gestión", ha reprochado Saponi a los diputados socialistas, a quienes ha espetado que esta es "la verdadera herencia de la gestión de los recursos públicos" del anterior gobierno de Guillermo Fernández Vara.



Por su parte, la diputada socialista Nayara María Basilio Gómez ha señalado que el incremento de las reclamaciones no es "exclusivo" de Extremadura, sino que, atendiendo a los datos del Ministerio de Sanidad, los tiempos de espera "empeoran en casi todas" las comunidades autónomas "por la pandemia y lo que supuso en la atención médica continuada y especializada", en este sentido ha planteado que dicho incremento se deba "a la demanda oculta" que ha dejado la covid.



Así, ha vaticinado que estos datos serán "muy parecidos" a los que vendrán reflejados en la Memoria de 2023 y posteriormente "decrecerán de forma exponencial en los próximos años".



A su vez, el diputado de Vox Óscar Fernández Calle ha subrayado que los datos ponen de manifiesto que la gestión de la sanidad pública por parte de los socialistas ha sido un "desastre". "Los datos son los que son y arroja una gestión bastante deficitaria", ha insistido.



Finalmente, el diputado de Unidas por Extremadura José Antonio González Frutos ha considerado que el diagnóstico que ofrece la memoria sobre el sistema sanitario público extremeño es "demoledor". "Que en un año el incremento de las reclamaciones sea del 63% tiene que hacernos pensar", ha indicado, la tiempo que ha puesto de manifiesto que le gustaría tener mayor conocimiento de las causas.