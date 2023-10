La Junta reitera su disposición para la llegada a Extremadura de menores migrantes

Ep



La consejera de Salud y Servicios Sociales, Sara García Espada, ha reiterado la disposición de la Junta de Extremadura para la llegada a la comunidad de menores migrantes procedentes de Canarias "atendiendo a criterios de colaboración, solidaridad y corresponsabilidad".



"Sí, claro que vamos a recibir a menores, pero asegurando la mejor atención posible, al igual que hacemos con los niños extremeños que están bajo la tutela de la Junta de Extremadura", ha señalado la consejera, en respuesta a una pregunta de la diputada del PSOE Isabel Gil Rosiña, en el pleno.



En su réplica, García Espada ha señalado a Gil Rosiña que a su juicio su partido debería preocuparse "no únicamente por el número de menores acogidos" sino "también de darle la mejor atención a los menores".



A este respecto, ha recordado que el anterior Gobierno regional decidió aceptar la llegada a la región de 33 menores mientras que otras comunidades con una población "ocho veces mayor que Extremadura" se comprometieron a acoger a 25, y ha preguntado por ello a los socialistas si son "conscientes de la tasa de ocupación actual de los recursos de acogida" en la región.



Al respecto, García Espada ha añadido que los centros de menores y pisos tutelados de Extremadura rozan el 90 por ciento de ocupación.

"¿Ustedes antes de acogerse a acuerdos acostumbran a valorar los recursos de los que disponen?", ha preguntado al PSOE, a quien ha dicho que debería preocuparse "no únicamente por el número de menores acogidos" sino "también de darle la mejor atención a los menores".



La consejera ha lamentado la "pésima planificación" mantenida por el anterior Ejecutivo extremeño del PSOE en cuanto al desarrollo del Programa de Competencias Digitales para la Infancia en Situación de Vulnerabilidad.



DESCONFIANZAS DEL PSOE



Por su parte, la diputada del PSOE, Isabel Gil Rosiña, ha recordado que el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social y Migraciones declaró el pasado 17 de octubre la situación de emergencia en Canarias ante la oleada de migrantes llegados a las islas en las últimas semanas, y ha incidido en que el incremento del 79,4 por ciento de las personas que se han desplazado en cayuco o patera a Canarias "no es un problema de Canarias, lo es de Europa, lo es del Estado y por ende de las comunidades autónomas y del conjunto de las Administraciones Públicas".



Junto con ello, ha añadido que esta situación explica la reciente llegada de 200 migrantes al albergue de Mérida y la "próxima llegada de 25 menores no acompañados aprobada en la Conferencia Sectorial".



Ha destacado, en este punto, como "correcto" la "solidaridad y respuesta humanitaria materializada por parte del Ayuntamiento de Mérida y la colaboración expresada por la Junta de Extremadura", aunque ha reconocido que el PSOE cree que son "muchos los motivos que llevan a desconfiar" del Ejecutivo regional "en una legislatura que comenzó con un gran ejercicio de cinismo político por parte de la presidenta, y que ha continuado militando en la incoherencia en repetidas ocasiones".



Así, tras subrayar que su partido mantiene una defensa de los derechos humanos como "una convicción inquebrantable como posicionamiento político" y como "compromiso irrenunciable en la toma de decisiones", ha preguntado cuál es el posicionamiento de la Junta y del PP en esta materia después de la iniciativa anunciada por Vox de que pedirá en el Ayuntamiento de Mérida y en la Asamblea, a través de sendas iniciativas, la "reprobación" del alcalde de la capital extremeña, Antonio Rodríguez Osuna, por "promover" la llegada a la ciudad de "inmigrantes ilegales".



"La reprobación no existe en este Parlamento (extremeño), ustedes señores de Vox se reprueban a sí mismos... Y sus socios, ustedes, señora consejera, tendrán que decir dónde se sitúan, porque la defensa de los derechos humanos no es matizable", ha expresado Gil Rosiña, quien ha recalcado que el PSOE convertirá la Asamblea en un "dique contra el fascismo, la xenofobia, el racismo y la intolerancia" de formaciones como Vox con las que gobierna el PP en Extremadura, a tenor de iniciativas como la anunciada ayer "cargadas de xenofobia y soberbia" que "hacen el ridículo".