Llegan al albergue de Mérida 200 migrantes procedentes de Canarias

Ep.



Un total de 200 migrantes procedentes de Canarias han llegado al albergue de Mérida, donde se ubicarán por un tiempo no determinado, y donde se encuentran "bien".



Esta llegada se ha producido después de que la Junta de Extremadura se ha ofrecido "a ayudar" y, dentro de un "acuerdo social" y que "entra dentro de la coherencia", el Gobierno central ha decidido enviar a dichas personas para que sean atendidas en Mérida.



"No se trata de un acuerdo que haya sido pactado ni a tres partes ni nada. Un gobierno regional forma parte de un Gobierno nacional. Cuando un Gobierno nacional tiene que tomar decisiones tira de sus gobiernos para ver qué podemos hacer cada uno, y en este caso este gobierno (regional) pone a disposición el ayudar a traerlos aquí", ha explicado la portavoz de la Junta, Victoria Bazaga, a preguntas de los medios en rueda de prensa este martes en Mérida tras el Consejo de Gobierno autonómico.



Así, tras agradecer "especialmente" el trabajo que está desarrollando Cruz Roja con los 200 migrantes que han llegado a la capital extremeña, ha apuntado que la Junta se ha "implicado como no puede ser de otra manera socialmente para trabajar en este tema".



"Ha sido durísimo, hay que agradecer a la Cruz Roja en especial el trabajo que ha hecho junto con los responsables del Área de Salud para traer a estas 200 personas", ha explicado Bazaga, quien ha reconocido que la noche ha sido "muy dura" y que los migrantes se encuentran "bien".



"Un poco por protección no vamos a definir mucho cómo son, y porque ahora estamos en un momento que acaban de llegar. Ha sido una noche muy dura", ha espetado la portavoz de la Junta, quien ha subrayado que en el Ejecutivo extremeño están "evidentemente abiertos y dispuestos a colaborar socialmente" con "todo" lo que puedan para que los migrantes se encuentren "lo mejor posible aquí".



En cuanto al tiempo que van a permanecer en Mérida, ha indicado que no se sabe. "No se sabe, porque depende un poquito ahora de cómo se va a gestionar lo que es el devenir de estas personas. Pero en cualquier caso queremos que estén cómodos, que estén bien, y que les resulte beneficioso después de lo que han vivido estar aquí con nosotros", ha apuntado Bazaga, quien ha remarcado que los migrantes se encuentran "bien".



"Ahora es todo nuevo, habrá que ir dando pasitos, pero sobre todo lo más importante ha sido acogerlos, acoger un número que consideramos importante, que ayuda al resto de las comunidades también y que ellos se sientan bien aquí, que es lo más importante", ha afirmado.



ACUERDO SOCIAL



Finalmente, en cuanto a cómo han recalado los 200 migrantes en Extremadura, la portavoz de la Junta ha indicado que "es un acuerdo social" con el ministerio.



"Es un acuerdo porque lógicamente nosotros nos ofrecemos también a ayudar. Es un acuerdo que entendemos social y que entra dentro de la coherencia de cualquier gobierno que tenga que estar al día de lo que está pasando. A estas personas hay que atenderlas y aquí se les va a atender", ha sentenciado.



Finalmente, preguntada sobre que el alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, ya el pasado sábado se ofreció a acoger migrantes en la capital extremeña, Bazaga ha indicado que "no se trata de un acuerdo que haya sido pactado ni a tres partes ni nada".



"Un gobierno regional forma parte de un Gobierno nacional. Cuando un Gobierno nacional tiene que tomar decisiones tira de sus gobiernos para ver qué podemos hacer cada uno, y en este caso este gobierno (regional) pone a disposición el ayudar a traerlos aquí", ha añadido.



"Se decide un albergue que tenga la capacidad y cubra las necesidades de las personas que están aquí, y a partir de ahí los que han sido más certeros en todo esto han sido Cruz Roja, que tiene ya mucha experiencia y que han sido muy generosos en estar", ha concluido Victoria Bazaga.