La Junta no teme que Higuero pueda dar "mala imagen" por incumplir la ley de caza

Ep.



La portavoz de la Junta de Extremadura, Victoria Bazaga, ha señalado que no teme que el nuevo consejero de Gestión Forestal y Mundo Rural, Ignacio Higuero, que tiene competencias sobre la actividad cinegética, pueda proyectar una "mala imagen" a pesar de ser sancionado en dos ocasiones por incumplir la Ley de Caza.



En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno de este martes, Bazaga ha señalado que estas infracciones corresponden a la actividad de una empresa privada de Higuero en 2014, y que el Ejecutivo de Guardiola "desconocía" cuando fue nombrado director general de Gestión Forestal, Caza y Pesca, en primera instancia, y consejero, cargo del cual tomó posesión este pasado lunes.



Cabe recordar que el nombramiento de Higuero como consejero se ha producido tras la dimisión de Camino Limia, que argumentó "motivos personales" en la renuncia presentada a la presidenta de la Junta al semana pasada. Asimismo, el titular de esta consejería es designado por Vox, en cumplimiento del pacto de gobernabilidad suscrito con el PP para facilitar la investidura de María Guardiola.



"Este gobierno está por cumplir todas las normas y por cumplir todas las leyes y seguirá en ello", ha dicho Bazaga, antes de remarcar que Higuero es "una persona reconocida" y que estas infracciones fueron asumidas en su momento. "No tememos por ninguna mala imagen", ha sentenciado.



VIRUS DEL NILO



Por otro lado, sobre la presencia del virus del Nilo en la región, ha señalado que no se han conocido nuevos casos en las últimas horas, tras los tres avanzados por el Servicios Extremeño de Salud esta pasados lunes, dos de ellos aún pendientes de confirmación oficial por los análisis en laboratorios especializados, entre el que se encuentra un fallecido, un hombre de 77 años.



En su caso, ha reiterado que presentaba causas "compatibles" con esta infección, si bien aún no han llegado los resultados del Centro Nacional de Microbiología (CNMI) de Majadahonda (Madrid) que confirmen el positivo.



Igualmente, siguen el hospital las dos mujeres ingresadas, una en Badajoz, en su caso confirmada la infección, y otra en Cáceres, aún pendiente del resultado de Majadahonda, si bien "tiene toda la sintomatología".



No obstante, ha indicado que la Junta de Extremadura ha activado los protocolos previstos en estos casos. "Estamos plenamente en ello", ha asegurado.



Por último, sobre el incendio declarado este pasado lunes en las instalaciones de Acenorca, en Montehermoso, ha señalado que la Junta está pendiente de conocer los resultados de la investigación abierta por la Guardia Civil y los bomberos de la Diputación de Cáceres para determinar las causas del fuego.



Una vez estén los resultados, el Gobierno de Extremadura "estará junto a ellos para ayudarlos", pero, ha advertido, aún es "demasiado pronto" para valorar posibles ayudas ante un incendio que ha sido "muy duro" en el que "se ha perdido prácticamente todo".