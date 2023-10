De Miguel: "El Gobierno de PP y Vox es inestable y no saben gobernar"

Sobre la dimisión de la consejera de Vox, Camino Limia, ha señalado que "no ha durado ni 100 días, pero no nos sorprende. Ya lo dijimos en la investidura, que los gobiernos de derechas y extrema derecha no eran estables, no lo han sido en ninguna comunidad autónoma y en esta no lo iba a ser menos".

De Miguel ha argumentado que "demuestran diferencias, no saben gobernar y es un síntoma más de que el Gobierno del Partido Popular y Vox no es un gobierno que vaya a dar estabilidad a la región".

La portavoz ha defendido que la Consejería que ha abandonado Limia es "muy importante, tiene muchos fondos europeos que hay que gestionar y justificar y se va en un momento clave para la Consejería".

Para Irene de Miguel "no es una buena noticia porque viene a generar inestabilidad y falta de concreción a la hora de gestionar los fondos europeos", y existe "crisis de gobierno todas las semanas: la señora Guardiola ya dijo que ella no hablaba con la gente de Vox, que son sus compañeros de Gobierno".

Además, añade que "es difícil entender un Gobierno de coalición que no habla entre sí por lo que no saben gobernar en coalición. Nosotras ya dijimos que iba ser difícil que este gobierno fuera a durar cuatro años y van dando signos de que el barco se va hundiendo".