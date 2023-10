PSOE: Vara dejó "todo el gasto ejecutado" en fondos europeos y sólo resta la verificación

Así, lo ha exigido la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Soraya Vega, añadiendo que "no se van a perder fondos europeos en Extremadura porque todo el gasto está ejecutado en cuanto a fondos FEDER y Fondo Social Europeo y solo falta el control y la verificación de ese gasto”.

En ese sentido, ha explicado que el anterior gobierno del socialista de Guillermo Fernández Vara reforzó este servicio con la contratación de 40 profesionales, “precisamente, para hacer lo que ahora el gobierno de María Guardiola no hace que es trabajar”.

Asimismo, ha subrayado que los extremeños y las extremeñas han de saber que no se van a perder fondos europeos "a no ser que el gobierno de coalición del PP y VOX no sea capaz de gestionarlos".

Junto con ello, la portavoz socialista ha recordado que la única vez que se perdieron fondos europeos en Extremadura, en concreto 50 millones de euros, fue con el gobierno de Monago en el año 2012, estando María Guardiola como secretaria general de Economía y Empleo.

Según Vega, “ya está bien” y, ha mostrado la indignación de su grupo por la dinámica de los consejeros de convocar ruedas de prensa para hacer oposición a la oposición.

La portavoz ha matizado que “ayer fue el consejero espantaempresas y hoy otra consejera convoca una rueda de prensa para decir que va a empezar a trabajar, pues bienvenida y que retome el buen trabajo que el gobierno socialista dejó encauzado con los fondos europeos”.

Vega ha indicado que María Guardiola está buscando excusas para justificar los recortes que ya está ejecutando en Extremadura.

Para la portavoz, “se han encontrado unas cuentas públicas excepcionales, como nunca ha tenido esta tierra y como no se encontró el PSOE en 2015 cuando el PP dejó la Junta de Extremadura”.

Por ello, ha invitado el gobierno de la derecha con la ultraderecha en Extremadura a que deje de mentir y explique que el nivel de ejecución de fondos europeos en Extremadura está en la media del resto de comunidades autónomas españolas.

De esta forma, ha relatado que en fondos FEDER Extremadura, con un 68% de gasto certificado, está en una posición intermedia, mientras comunidades como Andalucía, Murcia y Castilla y León están muy por debajo en nivel de ejecución.

En ese sentido, la portavoz socialista se ha preguntado si va a ir María Guardiola a decirle a su compañero Moreno Bonilla, presidente de Andalucía, "que está trabajando con abandono, desidia y falta de atención y con falta de interés”.