Bautista: Planas prefiere asistir a feria ganadera de Lleida que a la FIG de Zafra

El secretario general del Partido Popular de Extremadura, Abel Bautista, ha visitado, junto a diputados populares y el alcalde de Zafra, Juan Carlos Fernández, la Feria Internacional Ganadera de Zafra.

Bautista ha agradecido a Fernández su apuesta por este encuentro que "el año pasado mostró signos de alerta mientras que en esta edición el número de cabezas de ganado ha incrementado un 30%".

Además, ha añadido que "quien no lo ha comprobado ni se ha enterado de las importantes medidas de mejora anunciadas ayer por la presidenta, María Guardiola, como son la ayuda a las ganaderías que han sufrido la enfermedad hemorrágica epizoótica y la estrategia común para que los ganaderos puedan moverse por las ferias de todo el país sin mirar el calendario, es el ministro de agricultura, pesca y alimentación, Luis Planas, que ha preferido ir a la feria de San Miguel en Cataluña".

En este sentido, recalca que "nos llama mucho la atención que después de tantos años el gobierno de España no esté presente en esta feria ganadera, que prefiriera irse a Cataluña. Y nos preguntamos el por qué, nos preguntamos cuales son los motivos por lo que se va a otra feria que no tiene la condición de internacional como esta y apostar por otra región y precisamente Cataluña en estos momentos. Hoy tampoco está aquí porque prefiere estar diciéndole no a Feijóo en la sesión de investidura. Decir que no a Feijoo es decirle que no a nuestros agricultores y ganaderos. Supone que siga el gobierno de Sánchez que ha castigado a nuestro campo y a nuestra ganadería".

Para Bautista, "el gobierno de Sánchez entre elegir a agricultores y ganaderos o ecologismo radical, ha elegido ecologismo radical. Que es ese ecologismo que hace las leyes desde los despachos de Madrid sin pisar el campo extremeño".

Junto con ello, ha matizado que "ese no a Feijóo también es una mala noticia para nuestra democracia. Hoy va a empezar a marcar la agenda de nuestro país el independentismo, el golpismo y los herederos de ETA. Esa agenda le va a costar a nuestro pueblo 59 presupuestos anuales de Extremadura que es lo que pide el independentismo y el golpismo catalán para contentar al Junts y a ERC para que le den el sí a Sánchez".

Asimismo, ha subryado que "mientras tanto, desde el Partido Popular de Extremadura, se sigue trabajando por y para el campo y, se ha registrado en la Asamblea de Extremadura una propuesta de pronunciamiento para exigir al gobierno de España la continuidad en 2024 de las medidas excepcionales que se llevaron a cabo en 2023 para la aplicación de la PAC en Extremadura".

Y, ha concluido que "las dificultades de nuestros agricultores y ganaderos son las mismas. Seguimos con sequía, siguen con los precios desbocados, siguen con los fertilizantes con unos precios desorbitados y sin poder pagar los gasóleos".