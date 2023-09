La consejera de Mundo Rural niega que esté tutelada por la de Agricultura

Ep.

La consejera de Gestión Forestal y Mundo Rural de la Junta, Camino Limia, ha rechazado las afirmaciones vertidas este viernes por la diputada del PSOE Marisol Mateos relativas a que la primera estaría "tutelada" por la titular autonómica de Agricultura, Mercedes Morán, con el argumento de que los socialistas no pueden dar "lecciones de nada".



"El PSOE no nos tiene que decir o dar lecciones de nada, primero porque ellos son unos sobrevivientes de la política y nosotros somos personas que venimos a gestionar porque venimos de sobrevivir en el mundo rural", ha sentenciado Camino Limia a preguntas de los medios antes de comparecer este viernes en comisión en la Asamblea para plantear las líneas generales de su consejería.



"Yo creo que no nos tienen que dar lecciones de nada", ha insistido a los socialistas.