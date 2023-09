Guardiola urge una "Extremadura feminista, que combata sin descanso la violencia machista"

Ep./Rd.

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha tachado este jueves de "repugnante" los casos de acoso en niñas ocurridos en Almendralejo y Montijo, tras lo que ha abogado por una "Extremadura feminista y que combata palmo a palmo y sin descanso la violencia machista en cualquiera de sus formas".



Guardiola ha avanzado que la Junta de Extremadura "va a estar al lado siempre de las víctimas, al lado de esas niñas que han visto vulnerados sus derechos y también va a estar acompañando a sus familias y apoyándolas", ha dicho.



La jefa del Ejecutivo regional se ha pronunciado de esta forma este jueves en el pleno de la Asamblea de Extremadura, ante una pregunta de la presidenta del Grupo Parlamentario Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, sobre si "¿cree positivo, tras los casos de violencia machista hacia menores que hemos conocido la semana pasada, poner en marcha el pin parental que viene recogido en su acuerdo de gobierno con Vox?".



En la formulación de su pregunta, Irene de Miguel ha querido conocer si “va a poner en marcha el veto parental, que venía recogido en el punto 32 de su acuerdo de gobierno con Vox, y que daría al traste con la necesidad de educar a las futuras generaciones en valores que permitan una sana convivencia sin violencias machistas”.

Y es que la diputada de la formación morada ha defendido que, tras los dos casos de violencia sexual ocurridos estos días en Extremadura, en Almendralejo y Montijo, “es necesario una formación en educación sexo-afectiva que les permita vivir a los menores en igualdad, en tolerancia y respeto, además, del compromiso de toda la sociedad para erradicarlos”.

En este sentido, la presidenta de Unidas por Extremadura le ha respondido a Guardiola que “podrá disfrazarlo como quiera pero todos sabemos, y los señores de Vox lo saben mejor que nadie, que lo que pone en el punto 32 es un veto parental de libro”, alertando del peligro de este acuerdo entre PP y Vox.

A su entender, “la educación sexual es un derecho de nuestros niños y niñas y es muy preocupante pensar que precisamente los niños que no reciban en su entorno una educación en igualdad y respeto vayan a verse privados en la escuela de una educación sexual sana y respetuosa si ustedes ponen en marcha el veto parental”.

De la misma forma, De Miguel ha denunciado que “si por cumplir su acuerdo de Gobierno con la extrema derecha se dejan llevar por aquellos que niegan la violencia machista y que piensan que educar en feminismo es adoctrinamiento ideológico, pues entonces estarán ustedes contribuyendo a que nuestras niñas vivan cada vez más en entornos más inseguros donde, con mucha seguridad, sufrirán violencia”.

Es por ello que le ha instado a la presidenta de la Junta de Extremadura a implantar “una educación sexual desde edades tempranas", tal y como informa Unidas por Extremadura en una nota de prensa.

"Es de vital importancia en nuestros tiempos donde la pornografía está irrumpiendo con mucha fuerza entre los menores”, ha insistido De Miguel.

A colación de esto último, la presidenta del Grupo Parlamentario de Unidas por Extremadura ha continuado su exposición afirmando que “la educación sexual actual en la mayoría de las veces son vídeos pornográficos violentos que denigran a las mujeres y que muestran unas relaciones tóxicas y agresivas que desvirtúan la realidad”.

Por último, De Miguel se ha referido también sobre las declaraciones de la secretaría de Igualdad ante el caso de Almendralejo “donde decía que iban ustedes a poner en marcha un plan formativo para todos los profesionales que tienen relación con las víctimas”, algo que ha calificado de “muy adecuado”, pero que, a su entender, es insuficiente. “No pueden quedarse ustedes sólo en eso”, ha sentenciado.

RESPUESTA DE GUARDIOLA



En su respuesta, María Guardiola ha pedido a Irene de Miguel que "no frivolizase", tras lo que ha reafirmado que el pin parental "no aparece" en el acuerdo de gobernabilidad firmado entre PP y Vox, por lo que ha considerado que "lo que busca es simplemente atacar a este Gobierno y lo que debería hacer es pensar qué iniciativa traer a esta Cámara para combatir la violencia machista en menores", ha señalado.



La presidenta de la Junta se ha dirigido a Irene de Miguel para trasladarle que "por más que usted se empeñe, los ciudadanos extremeños no tienen miedo a este Gobierno", ya que el Ejecutivo "lo único que hace es trabajar por el interés general de esta tierra", y ha garantizado "una educación sexual adecuada, sana y respetuosa", ha dicho.



Guardiola ha recordado que la Junta de Extremadura ha anunciado la creación de "un foro permanente de formación en delitos contra la violencia sexual, la violencia digital, la violencia de género, las mutilaciones digitales y los matrimonios forzados", y va "a formar a todos los profesionales que trabajen atendiendo a las víctimas".



También ha avanzado la celebración, durante el próximo mes de noviembre, de un Congreso de Violencia Sexual, tras lo que ha reafirmado que "este Gobierno siempre va a cumplir la ley", y "garantiza todas las políticas públicas, todos los servicios públicos y, entre ellos, la educación", algo que hará con el "compromiso y la seriedad que no tuvo su compañera de Irene Montero", quien "diciendo que iban a ayudar a las mujeres y a las niñas, lo que han hecho ha sido liberar y aliviar las penas de sus violadores", ha lamentado.



Finalmente, ha reafirmado que el acuerdo de gobierno entre el Partido Popular y Vox "incluye lo que fija la Constitución en su artículo 27.3", por lo que le ha recomendado a Irene de Miguel "que se lo lea", tras lo que ha apuntado que "lo que no va a encontrar es lo de la amnistía, eso no lo contempla", ha concluido.