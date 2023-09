PSOE registra alegaciones para que "no se castigue más a las clases medias y trabajadoras"

El Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea de Extremadura ha registrado alegaciones al Decreto-Ley 4/2023 por el que se aprueban medidas urgentes para reducir la carga tributaria soportada por los contribuyentes que hace unos días presentó el Gobierno de coalición PP-VOX.

En concreto, el documento, presentado este miércoles en el Registro General de la Junta de Extremadura en Mérida, recoge 5 alegaciones que buscan "frenar el castigo que el gobierno de derecha y extrema derecha quieren imponer a las clases medias y trabajadoras".

Así pues, la primera alegación recoge el aumento del tipo de gravamen en 0,5% en los tramos superiores a los 60.000 euros. La propuesta actual de PP-VOX que se recoge en el Decreto-Ley es la subida del 0,5% del tipo de gravamen de los tramos liquidables superiores a 20.200 euros, 24.200 euros y 35.200 euros.

De este modo, según detalla la formación socialista en una nota de prensa, el objetivo es evitar el perjuicio que las medidas de PP-VOX supone para las clases medias y trabajadoras de Extremadura.

La segunda alegación reclama la supresión de la bonificación del 100% propuesta por la coalición PP-VOX para fortunas superiores a los 2 millones de euros. Se trata de "garantizar el funcionamiento de los servicios públicos y evitar los recortes que, por otro lado, ya se están produciendo en educación y sanidad", lamenta.

La tercera pide la no supresión del denominado impuesto de matriculación a vehículos de más elevado valor o más contaminantes, es decir, vehículos de lujo o de alta gama. Esta bajada "no tiene repercusión en la economía real" de los hogares ni en el sector del automóvil dado el escaso número de matriculaciones de este tipo de vehículos (no más de 350 al año).

Mientras, la cuarta alegación registrada hace referencia a la no supresión del impuesto sobre las viviendas vacías a grandes propietarios. Se pretende gravar el "incumplimiento de la función social" de la propiedad de la vivienda por el hecho de mantenerlos desocupados de forma ininterrumpida.

Por último, la quinta alegación que recoge el documento reclama el aumento de las ayudas directas al sector de la cereza por un importe de 8 millones de euros. La previsión de la Junta de Extremadura es de solo 1,4 millones de euros, "una cifra a todas luces insuficiente". En este punto, desde el PSOE reclaman que "se iguale" la cuantía que ya ha consignado el Gobierno de España para el sector y que es de 8 millones de euros.

"FRENTE AL DECRETAZO FISCAL DE PP Y VOX, PROPONEMOS ALTERNATIVAS"

Por tanto, en declaraciones a los medios de comunicación, el secretario general del Grupo Socialista, Jorge Amado, ha reconocido que “frente al decretazo fiscal de PP y VOX proponemos alternativas, somos una oposición constructiva y lo demostramos hoy”.

Además, el diputado ha afirmado que “la derecha y la extrema derecha deben saber que otra política fiscal es posible, otra política en la que no se benefician los de siempre: la minoría privilegiada”.

Y es que, según ha explicado el diputado socialista, “la actual propuesta de PP-VOX es un decálogo de un privilegio fiscal que beneficia a muy pocos y, por el contrario, castiga a las rentas medias, a las clases medias y trabajadoras”.

A este respecto, Amado ha concluido que “nuestra propuestas es una alternativa fiscal que refuerza los principios de solidaridad y justicia social que los socialistas siempre defendemos y que tanto han ayudado a Extremadura a crecer en los últimos años”.