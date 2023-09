Los ediles de IU y Vox en Montehermoso se enfrentan a la expulsión de sus partidos

Ep

Los concejales se enfrentan a la expulsión de sus respectivas formaciones tras el acuerdo alcanzado en el pleno municipal celebrado este pasado lunes, que contempla la liberación de los dos ediles de Vox, cuyo apoyo necesitaba Unidas por Montehermoso --coalición de IU y Podemos-- para formar un gobierno municipal.



Las elecciones del pasado mes de mayo dibujaron una mayoría de izquierdas en la localidad, pero las diferencias entre Unidas por Montehermoso y PSOE han impedido un acuerdo "natural", como ha señalado el coordinador de IU Extremadura, Joaquín Macías, quien ha avanzado que este miércoles se reunirá la dirección regional del partido para estudiar "medidas disciplinarias", entre las que se contempla la expulsión del partido de los concejales.



En concreto, Unidas por Montehermoso logró cinco concejales, mientras que el PSOE obtuvo cuatro, y PP y Vox, dos cada uno.



La actualidad municipal de esta pequeña localidad cacereña, de casi 5.700 habitantes, se ha trasladado este martes a Mérida, donde todos los grupos de la Asamblea de Extremadura se han pronunciado sobre el asunto en la rueda de prensa de los portavoces parlamentarios tras la reunión preparatoria del orden del día del pleno que se celebrará este próximo jueves.



Irene de Miguel, portavoz de Unidas por Extremadura, formación en la que se integran Podemos e IU, ha mostrado su rechazo al acuerdo de gobierno alcanzado en la localidad, al entender que la entrada de Vox en las instituciones "pone en riesgo la sana convivencia en los municipios", y porque hay "muchos valores imprescindibles" en política que no comparte con la formación de "extrema derecha".



Así, como coodinadora regional de Podemos en Extremadura, ha señalado que su formación se desvincula del grupo municipal --ninguno de los concejales con representación es militante de Podemos-- y ha señalado que no se puede llegar al gobierno "a costa de cualquier cosa". Por ello, ha pedido a los concejales que "recapaciten" su decisión porque el acuerdo les lleva a un "callejón sin salida".



Por su parte, el también diputado en la Asamblea y a su vez coordinador regional de IU Extremadura, ha rechazado el acuerdo y ha pedido a los ediles de su formación que den marcha atrás al acuerdo. En caso contrario, se enfrentan a medidas disciplinarias que estudiará este miércoles la dirección regional del partido, entre las que se contemplan la expulsión.



Macías ha subrayado que no acepta "ningún pacto político" con Vox por tratarse de una formación que se encuentra "en las antípodas ideológicas" de IU, recalcando que "hay líneas rojas que no se pueden cruzar".



Asimismo, ha señalado que su formación trabajará por lograr la estabilidad política que necesita la localidad, tras seis años sin lograr aprobar unos presupuestos, y en este sentido ha apuntado a los "problemas" que existen "desde hace tiempo" en las relaciones entre los ediles de su partido y los del PSOE, que gobernaron en la pasada legislatura, que impiden que se haya cerrado un acuerdo "natural" entre ambas fuerzas de izquierdas para formar gobierno.



En tal caso, Macías apuesta por un gobierno en solitario de los cinco ediles de Unidas por Montehermoso, pero el "miedo" a una moción de censura ha frenado esta posibilidad.



SERÁN EXPULSADOS DE VOX



Más contundente y explícito ha sido en este caso el portavoz parlamentario de Vox, a su vez presidente provincial del partido en Cáceres, al señalar que ya ha trasladado el asunto al Comité de Garantías para la apertura de un expediente disciplinario para expulsar del partido a sus dos concejales en Montehermoso.



Dos ediles que han actuado, ha dicho, de manera "unilateral" y sin el "beneplácito" de la dirección provincial, motivo por el que, ha remarcado, ya se han iniciado los trámites para que ambos ediles sean "inmediatamente expulsados del partido".



Fernández Calle ha aseverado que desconocían las intenciones de ambos concejales y que, cuando lo trasladaron a la dirección provincial, fueron advertidos de que se tomarían las "medidas necesarias", de tal forma que, una vez entrado "de facto" en un gobierno con Unidas por Montehermoso, han iniciado el procedimiento para su expulsión.



Asimismo, en cumplimiento de la potestad que tiene como presidente provincial, también ha transmitido a quien ha venido ejerciendo como portavoz municipal de Vox, Blanca Retortillo, que cesa en su labor como coordinadora del partido en la localidad.



PSOE PIDE CONTUNDENCIA A UNIDAS



Por su parte, la portavoz socialista, Soraya Vega, sin entrar a valorar el papel de los ediles de su formación, ha reclamado a Unidas por Extremadura que sus declaraciones con respecto a la actuación de los concejales de su formación en Montehermoso sean "mucho más contundentes", porque cree que no es suficiente con pedir una rectificación, sino que hay que "exigirla".



Según Vega, "no se justifica de ninguna manera" que una coalición de IU y Podemos abra las puertas de las instituciones, en este caso de un ayuntamiento, a la "extrema derecha".



Finalmente, el portavoz del Grupo Popular, José Ángel Sánchez Juliá, ha señalado que son las formaciones que han protagonizado tal acuerdo de gobierno quienes han de pronunciarse al respecto, si bien ha señalado que los dos concejales del PP en Montehermoso trabajarán para cumplir su programa de gobierno y por defender los intereses de los montehermoseños.