PP lamenta que por "mala gestión" PSOE se vayan a perder casi 350 millones fondos europeos

Ep.



El portavoz del Partido Popular en Extremadura, José Ángel Sánchez Juliá, ha lamentado que la "mala gestión" de los socialistas en los últimos años en el gobierno regional ha puesto en riesgo unos 346 millones de euros de fondos europeos que podrían perderse, al no haberse ejecutado o justificado en tiempo y forma.



Sánchez Juliá ha explicado que en la Consejería de Economía, Empleo y Transformación Digital se han encontrado con 30,5 millones de euros de fondos Feder que el PSOE tuvo desde 2014 hasta 2023 y no ejecutó, de los cuales, 25,5 millones de euros son incentivos económicos para las empresas extremeñas, por lo que se ha preguntado cuál ha sido la política de ayudas a los emprendedores que ha llevado a cabo el anterior Ejecutivo regional.



En asuntos sociales, el portavoz 'popular' ha insistido en que Extremadura "va a perder" también 12 millones de euros para personas dependientes, ya que el Gobierno socialista "no fue capaz de justificar el gasto mínimo acordado en el 2022 ante el Ministerio de Derechos Sociales".



Así, ha recordado que cuando el PP llegó al Gobierno regional, casi 9.000 extremeños se encontraban en las listas de espera de la dependencia, de los que 2.914 estaban esperando alguna valoración y 5.557 que, teniendo reconocido algún grado de dependencia, no han recibido el servicio al que tenían derecho.



Sánchez Juliá ha recordado que la ley prevé que se pueda dar respuesta y terminar el proceso en 180 días pero en Extremadura se han tardado 381 días para responder a los dependientes que necesitaban un servicio o una prestación.



Además, 1.573 personas han fallecido esperando la ayuda a la dependencia a pesar de tener el derecho reconocido. "La mala gestión va a poner en riesgo el desarrollo correcto de la Ley de la Dependencia en Extremadura, que se pueda seguir avanzando en el aumento de plazas o en la teleasistencia.



"¿Cómo es posible que liderando los rankings de pobreza, teniendo los sueldos más bajos de toda España y el escaso nivel de desarrollo industrial se hayan permitido el lujo de poner en riesgo 346 millones de euros?", se ha preguntado el portavoz este lunes en una rueda de prensa ofrecida en la capital cacereña.



VALDECAÑAS



Sánchez Juliá se ha referido también al auto del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) que insta a la Junta a derribar lo que esté en fase de estructura o no terminado en Valdecañas, y ha reiterado que su formación "luchará" para evitar "cualquier" derribo del complejo turístico Marina de Valdecañas.



Además, ha recordado que tanto el PP como María Guardiola "siempre" han apoyado al Gobierno socialista para evitar el derribo y "siempre" se ha defendido por parte del PP que hay que compatibilizar el desarrollo económico con la protección ambiental, al tiempo que ha asegurado que el derribo, aunque sea parcial, "tendrá un impacto nefasto" para Extremadura y "no ayudará a la creación de nuevos puestos de trabajo ni a la proyección de la economía general de la región".



INVESTIDURA DE FEIJÓO



En su comparecencia también se han abordado asuntos nacionales como el debate de investidura de Alberto Núñez Feijóo que comienza este martes y frente a la cual, Sánchez Juliá ha reiterado que su intervención en el Congreso será "un discurso de investidura para luchar por los derechos de todos los españoles, por la igualdad, y por no estar sometidos a la voluntad de quienes no quieren España".



Así ha reiterado que Feijóo pondrá encima de la mesa "medidas para garantizar el estado de bienestar y recuperar la independencia de las instituciones del Estado", y un programa en el que "no existirán privilegios de ninguna" Comunidad Autónoma y "para que nadie esté sometido a los que quieren romper España.



"Frente a la cordura de Feijóo está la opción de investidura de quien quiere romper los pilares básicos del estado de derecho por seguir en el poder, porque eso es lo que quiere el señor Sánchez, eso es lo que quiere el partido socialista", ha señalado el portavoz de los 'populares' extremeños que ha afirmado que "hay esperanza de que se forme un gobierno que trabaja en pro de la constitución, de los derechos de todos los españoles y no un gobierno Frankenstein".



Asimismo, se ha referido al acto organizado por el PP ayer en Madrid al que se desplazaron un millar de extremeños que, junto a unas 65.000 personas según el PP, "aunaron sus voces para pedir que no se ceda a la amnistía e igualdad para todos los ciudadanos". "Madrid fue un clamor de libertad e igualdad", ha concluido.