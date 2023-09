El TSJEx acuerda seguir con la ejecución de lo no suspendido por el TC en Valdecañas

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) ha dictado un auto en el que acuerda que se continúe la ejecución de los pronunciamientos que no han sido suspendidos por el Tribunal Constitucional, es decir, realizar la demolición de todo lo que se encuentra en estructura o no está terminado y en funcionamiento.



En su auto, la Sala recuerda que la ejecución estaba suspendida por los recursos de casación que luego fueron inadmitidos por el Tribunal Supremo.



Cabe recordar que el Tribunal Constitucional, en un auto de fecha 20 de junio, acordó suspender la ejecución exclusivamente respecto de los elementos que el TSJ de Extremadura había acordado inicialmente que no se demolieran en el auto de imposibilidad material parcial de fecha 30 de junio de 2020.



Por todo ello, señala la Sala, "no estando suspendida el resto de la ejecución, procede continuar la misma", tal y como informa el TSJEx en una nota de prensa.



En la parte dispositiva el auto detalla que la Junta de Extremadura debe proceder a la demolición del segundo hotel planificado y el resto de viviendas que se iban a construir, así como las viviendas terminadas que sirven de oficina de la promotora y de piso piloto, salvo, en el caso de estas últimas, que por razones de colindancia pudieran afectar a la seguridad de otras viviendas.



Asimismo, se acuerda la revegetación de las plataformas existentes que no han sido urbanizadas, eliminando dichas plataformas y los residuos que aparecen en ellas.