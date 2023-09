Unidas pide a la Junta que priorice a “los autónomos y las pymes en Extremadura”

El diputado de Unidas por Extremadura Joaquín Macías ha reivindicado este miércoles que debe ser “nuestra prioridad los autónomos y la pequeña y mediana empresa" en la Comunidad Autónoma, ya que "son quienes dan empleo y mantienen el tejido industrial”.

Por ello, durante su intervención en la Comisión de Economía, Empleo y Transformación Digital ha defendido la importancia de "reforzar todas las políticas relacionadas con el autoconsumo y la producción de energías renovables, ya que han estado olvidadas por completo”.

En este sentido, el diputado le ha interpelado directamente al consejero de Economía, Empleo y Transformación Digital, Guillermo Santamaría, denunciando que “seguimos con el mismo esquema, el de seguir dependiendo de que vengan grandes empresas aquí a invertir”. Un diagnostico que ha acompañado de la situación del aumento de precios de la energía y de las deficiencias en el transporte en la región.

En cuanto a lo primero, Macías ha resaltado que “tenemos un problema con el alto coste de los servicios energéticos, pero no ha mencionado ni una sola vez esta cuestión”. Y es que para el diputado de Unidas por Extremadura “en el pacto entre PP y Vox no se hace referencia apenas a la energía, solo se habla de mantener abierta la central nuclear de Almaraz, pero no se habla de transformar la economía con las inversiones que se van a producir con las renovables, que es un factor para la supervivencia de nuestras empresas”, ha apostillado.

En esta línea, Macías ha denunciado que “en el mundo rural se están montando grandes parques fotovoltaicos que no están generando beneficios a nuestras empresas, y eso que aportamos el 25 por ciento de la energía renovable de España”.

En referencia al transporte de mercancías, el diputado de la formación morada ha afirmado que “la inmensa mayor parte de la energía que consumimos la hacemos a través del transporte, que la mayoría se hace en Extremadura en camiones con diésel”, apostando por “transportar nuestros productos en trenes eléctricos. Sin embargo, no hay una palabra en su discurso”.

Además, tal y como informa Unidas en una nota de prensa, Joaquín Macías ha denunciado “los efectos que está teniendo la inflación en Extremadura sobre la gente que menos tiene, que es quien más la sufre”, algo que viene provocado entre otras cosas, según su opinión, por el aumento de precios de los alimentos. "Vemos como el sector de la alimentación ha aumentado mucho los precios a pesar de que somos de los que más producimos”, ha señalado.

Por ello, le ha instado al consejero a “ejercer su competencia para estudiar por qué ocurre”, añadiendo que “los extremeños y extremeñas hemos perdido capacidad adquisitiva, a pesar de que hemos conseguido aumentar los salarios, teniendo en contra a PP y Vox”.

Por el contrario, Joaquín Macías ha señalado que “han subido y mucho los beneficios empresariales de las grandes empresas, con récord histórico en el último trimestre”.

LUCHA CONTRA EL ALTO DESEMPLEO FEMENINO

Por otro lado, Joaquín Macías le ha preguntado al consejero “qué medidas van a impulsar desde la Junta de Extremadura para reducir el porcentaje de desempleo femenino”, ya que “el alto porcentaje que tenemos en la región excede la media nacional.

"Además, hay otra característica importante, ya que es mayor el porcentaje de paro de larga duración: el 64 por ciento de parados son de larga duración son mujeres y la tendencia ha aumentado en el último trimestre”, ha resaltado.

A colación de esto último, Macías ha denunciado en la Comisión que “el caso de los comedores escolares pone en entredicho la conciliación laboral en este sentido". Por ello, “han pegado un gran patinazo” y ha pedido que “rectifique ya que las madres trabajadoras necesitan contar con ese apoyo”.

El diputado ha explicado que “las mujeres son mayoritarias en diferentes empleos como en la manipulación de productos agrícolas, algunos tipos de recolección agrario, los cuidados… Puestos de trabajo donde se cobra menos y no es casualidad”.

Por ello, Macías le ha pedido a la Consejería de Economía que se “hagan y cumplan los planes de igualdad por parte de las empresas; o el cumplimiento de los convenios”.

Al mismo tiempo, ha exigido a la Junta que “estudie que se cumpla con la legalidad y se haga una revisión porque hay muchas empresas que reciben fondos públicos y no cumplen con la legalidad”.

Macías ha denunciado también que la Administración regional “haga una deducción en el IRPF para pasar de un modelo público, en cuanto a la educación de 0 a 3 años, a uno en el se contrate a empresas privadas".

"Ocurre lo mismo con el bono de formación ya que depende de los acuerdos que se hagan con las empresas”, ha alertado el diputado de la formación morada, añadiendo que “en las Comunidades donde gobierna el PP está habiendo un gran aumento de la Formación Profesional privada o privada-concertada”, además de denunciar “que se le da prioridad al modelo online cuando ese no debe ser el criterio pedagógico”, ha sentenciado.